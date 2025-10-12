Поймут единицы: угадайте, как использовали этот предмет времен СССР

Что за предметы времен СССР изображены на фото? Источник: Avito.ru

В новом выпуске рубрики «Вечерняя викторина» подготовили для вас новое испытание на знание советских предметов быта. Правила просты: нужно посмотреть на фото и угадать, как использовали предмет, изображенный на нем, во времена СССР.

Штуковины из прошлого века мы отыскали на сайте для публикации объявлений «Авито». Зачастую продавцы говорят, что какие-то приспособления даже ни разу не использовались.

Ну а вы попробуйте угадать, в каких именно вопросах по быту могут помочь предметы, изображенные на фото выше, и как они называются?

Варианты ответа:

Щупы для проверки уровня масла в двигателе;

фигурные овощерезки;

ручные дрели для установки тонких дюбелей.

Как использовали этот предмет времен СССР Узнать На фото — ручные фигурные овощерезки. С их помощью можно красиво оформить овощи и фрукты для сервировки.

Получилось угадать? Да, легко Нет, подумал, что эти штуки нужны для другого

А вы уже проходили прошлый выпуск викторины? Этот предмет из СССР узнают немногие.