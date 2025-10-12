НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Развлечения Вечерняя викторина Поймут единицы: угадайте, как использовали этот предмет времен СССР

Поймут единицы: угадайте, как использовали этот предмет времен СССР

Посмотрите на фото и попробуйте дать правильный ответ

365
Что за предметы времен СССР изображены на фото? | Источник: Avito.ruЧто за предметы времен СССР изображены на фото? | Источник: Avito.ru

Что за предметы времен СССР изображены на фото?

Источник:

Avito.ru

В новом выпуске рубрики «Вечерняя викторина» подготовили для вас новое испытание на знание советских предметов быта. Правила просты: нужно посмотреть на фото и угадать, как использовали предмет, изображенный на нем, во времена СССР.

Штуковины из прошлого века мы отыскали на сайте для публикации объявлений «Авито». Зачастую продавцы говорят, что какие-то приспособления даже ни разу не использовались.

Ну а вы попробуйте угадать, в каких именно вопросах по быту могут помочь предметы, изображенные на фото выше, и как они называются?

Варианты ответа:

  • Щупы для проверки уровня масла в двигателе;

  • фигурные овощерезки;

  • ручные дрели для установки тонких дюбелей.

Как использовали этот предмет времен СССР

На фото — ручные фигурные овощерезки. С их помощью можно красиво оформить овощи и фрукты для сервировки.

Получилось угадать?

Да, легко
Нет, подумал, что эти штуки нужны для другого

А вы уже проходили прошлый выпуск викторины? Этот предмет из СССР узнают немногие.

Кстати, проверить, как хорошо вы знакомы с советской эпохой, можно с помощью еще одного теста. Попробуйте вспомнить, что означали эти слова на сленге молодежи того времени.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
СССР Предметы быта Викторина
Комментарии
3
Гость
1 час
Помню, такие вещи использовали как секретные хранилища для мелочей.
Гость
1 час
А я думал, что это какая-то странная фляга для воды!
Читать все комментарии
