От их выступлений бегут мурашки: самые яркие участники 12 сезона «Голос. Дети»

В 12-м сезоне «Голос. Дети» (6+) завершается этап слепых прослушиваний. Наставники почти сформировали свои команды и активно готовятся к репетициям. Этот сезон стал удивительным во всех отношениях, начиная от появления сдвоенного кресла, до новичков среди наставников. Однако изменения в составе судей были лишь разминкой. Самое интересное зрителей ждало во время слепых прослушиваний. Уже 40 участников прошли дальше, но некоторые из них особенно ярко выступили и развернули к себе все четыре кресла.

София Шишикина, 10 лет, Москва

София занимается вокалом с четырех с половиной лет. Любовь к пению в ней разглядела бабушка и отправила втайне от мамы в музыкальную школу. На тот момент девочка жила в Туле, но после того как родители поняли, какой у их дочки талант, они переехали в Москву.

Сейчас Шишикина все свое время отдала музыке: она поет в хоре, учится петь соло, а также занимается битбоксингом в свободное время.

— Все мои увлечения связаны с музыкой. Я играю на loop station и стала рекордсменкой России как самая маленькая девочка, создающая музыку на loop station. Также стала пробовать писать стихи к песням, — рассказала Софья редакции 71.RU.

София пришла на слепые прослушивания в традиционной австрийской одежде и исполнила песню «Awesome». Это оказалось одно из самых позитивных выступлений за выпуск, и эксперты не смогли сдержать радостный смех, услышав игривые переливы звуков.

— Для своего участия в слепых прослушиваниях я выбрала йодль, потому что это технически сложный прием и у меня он хорошо получается. А на проекте нужно удивлять! Это было рискованно, и я это понимала. Многие считают, что если исполняешь йодль, то ничего другого не умеешь. Это не так! Я пою и классику, и рэп, и фолк, — похвасталась участница.

Первыми к Софии повернулись Пресняков и Подольская, но за ними быстро подтянулась и Гарифуллина. Лишь Билан тянул практически до последнего.

— София, ты просто идеально спела. Ни одной царапинки, а ведь все эти скачки — это безумно сложно, — наперебой хвалили участницу Пресняков и Подольская.

Похвалив, жюри попросило Софию исполнить еще что-то, и она спела «Матушку-Землю» вместе со всем залом и, не задумываясь, ушла в команду Преснякова и Подольской.

— Я выбрала Преснякова и Подольскую, потому что мне так подсказало сердце. Это необъяснимо! Я очень рада, что теперь нахожусь у них в команде. Я надеюсь, что могу многому у них научиться, — поделилась ожиданиями София.

Милана Крохина, 13 лет, Владимир

Одна из самых рисковых участниц сезона. Милана вместе с педагогом и мамой пошли ва-банк и для слепых прослушиваний соединили сразу две абсолютно противоположные композиции — Con te partirò Андреа Бочелли и Let’s Get It Started группы The Black Eyed Peas.

— Мы искали варианты, чтобы показать эстрадные и академические возможности Миланы. Пошли против всех правил, ведь многие педагоги не разрешают совмещать стили. Я подумала, что это должен быть какой-то микс. Размышляли долго, что же в него включить. — поделилась мама Крохиной с изданием «Ключ».

Родители участницы признаются, что перед выступлением на «Голосе» сильно переживали и вышли со своим номером на форуме Леонида Агутина. Под впечатлением остались все, включая скромную на похвалу Ларису Долину.

— Ее реакции, если честно, боялись. Лариса Александровна сама исполняла Con te partirò, так что оценивала и с этой позиции. Но все прошло прекрасно, а Милана завоевала гран-при форума, — добавляет мама участницы.

Смесь стилей Милана отразила и в своем образе, который в первую секунду приводил жюри в замешательство. Вместе с классическим гладким бобом и длинными жемчужными бусами Милана надела потертые джинсы и спортивный свитшот.

— Когда только повернулась и увидела твой аутфит, я сразу поняла, что будет какой-то подвох, что не все так просто, — смеясь, отметила Гарифуллина.

Не мог перестать удивляться и отмечать, что такой голос и талант — это божий дар, Владимир Пресняков.

— Вы нас, конечно, вдавили в кресло! — сидел в шоке артист.

Заполучить талантливую и смелую участницу в свою команду захотели все, но Милана выбрала Подольскую и Преснякова.

— Мы с Володей повернулись первыми, потому что мы услышали волшебное академическое пение и мы захотели проявить к тебе уважение и наше почтение. Подумали, что ты сто процентов персонаж для Аиды, но теперь мы так не считаем, — была в восторге Подольская.

Жаклин Алексеева, 7 лет, Москва

Жаклин занимается пением с двух лет, и даже первое ее слово было не «мама» или «папа», а «петь». Девочка выступает в музыкальном хоре и уже сейчас работает в продюсерском центре. Весной у нее вышла первая песня.

— Кто-то мечтает о собаке, единороге и волшебных приключениях, а я мечтаю стать настоящей звездой! Каждый раз, когда я выхожу на сцену, я чувствую себя счастливой! — признавалась Жаклин в своих социальных сетях.

На «Голосе» Жаклин исполнила песню Эдит Пиаф Padam… padam. Девочка старалась в точности повторить движения и манеру выступления французской певицы, и у нее это отлично удалось. К ней повернулись все члены жюри, и каждый отметил, что перед ними не просто певица, а полноценная артистка.

— Точное попадание репертуара в образ. Ощущение, что она сразу родилась артисткой, — удивилась Подольская и смогла уговорить Жаклин прийти в их с мужем команду.

Вероника Тарасова, 15 лет, Владимир

Вероника поет с трех с половиной лет. Впервые ее мама обратила внимание, что у девочки талант, на одном из утренников в детском саду. После этого Тарасова начала ходить в музыкальную школу, но еще находила время на воздушную гимнастику. Однако первое все же вытеснило второе.

Сейчас Тарасова учится в 10 классе. Она пока не решила, стоит ли ей превратить любовь к пению в профессию или выбрать другой путь.

— Каждый день у меня меняется мнение, с какой профессией я бы хотела связать свою жизнь. Я хотела стать врачом, ветеринаром, стоматологом, потом актрисой, певицей. Сейчас думаю насчет международных отношений.

Принять участие в «Голосе» Веронику уговорила мама. Организаторы несколько раз игнорировали ее заявку, но все же пригласили Тарасову на слепые прослушивания в двенадцатом сезоне.

Жюри удивились тому, как легко Вероника берет низкие и высокие ноты.

— У вас потрясающий диапазон. Есть над чем поработать, но вы уже готовый артист, — поделилась Аида Гарифуллина.

Наставники буквально влюбились не только в голос, но в естественный образ и длинные огненно-рыжие волосы, которые сама девушка считает своей визитной карточкой.

— Вы музыкальная личность. А что будет, когда вы успокоитесь и не будете петь в наши спины? Мне кажется, выйдет невероятное выступление, поэтому приглашаю вас в свою команду, — зазывал участницу к себе Билан.

Однако, несмотря на похвалу и обещания Гарифуллиной и Билана, Вероника выбрала команду Преснякова и Подольской.

— Заранее не думала, к кому пойду. Я даже не могла представить, что кто-то повернется. Поэтому на сцене слушала свое сердце. Думаю, что мне очень повезло с командой, мы уже сдружились и активно поддерживаем друг друга, — делилась подробностями закулисья участница.

Джузеппе Ди Менца, 12 лет, Сицилия

В двенадцатом сезоне не обошлось без иностранных участников. Пятый выпуск открыл Джузеппе из Сицилии. Покорив итальянскую версию шоу «Голос. Дети», он поехал в Москву, чтобы учиться у российских экспертов.

Джузеппе рассказал, что любовь к музыке ему привил дедушка, который часто пел что-то из репертуара Карузо. Когда мальчику было семь лет, родители обратили внимание, что их сын с огромным усердием и мастерством повторяет сложные элементы, и отправили Джузеппе в музыкальную школу.

Мальчик неоднократно принимал участие в международных музыкальных конкурсах в Казахстане, Узбекистане и Италии, но при этом оставлял время и для других своих увлечений.

— Кроме пения, я также капитан команды по футболу, правда, это не совсем в моем характере. Я не люблю командовать людьми, — признался мальчик.

Участник исполнил песню Лучо Даллы Caruso и смог развернуть к себе Аиду Гарифуллину и Владимира Преснякова буквально после первых пяти секунд.

— Сразу чувствуется темперамент. Какие верха, какой голос потрясающий. Невероятная техника вокальная. В твоем возрасте это дар божий, — восхитилась оперная дива.

После выступления Джузеппе признался, что не говорит по-русски, но настроен серьезно, и, если нужно, он готов учиться и спеть на другом для себя языке. Такое рвение покорило Гарифуллину, к которой с самого начала хотел попасть итальянец.

— Я репертуар Аиды уже знаю давно. Я слежу за ней, потому что она пела кое с кем из моих любимых певцов. Самый главный из них — Пьеро Бароне, потому что он сицилиец, как и я, — объяснил Джузеппе.

Альберт Рамазанов, 15 лет, Екатеринбург

Альберт Рамазанов к пятнадцати годам завоевал множество музыкальных конкурсов. С детства он поет один и в ансамблях. При этом он не ограничивается только музыкой и находит время для других увлечений.

— Больше всего я занимаюсь вокалом и фортепиано, но в свободное время я еще люблю заниматься спортом и играть в футбол, — отметил участник.

Путь Альберта в шоу «Голос. Дети» можно сравнить с целым квестом. Он пытался попасть на слепые прослушивания пять раз. Все время что-то шло не так: ему отказывали на этапе отбора, потом давали зеленый свет, но теряли его в списках. Альберт все же попал в шестой выпуск программы и не стал тратить время на раскачку. Он исполнил песню Витаса «Оперы № 2» и поверг жюри в шок.

— У меня вспотели ладошки! — произнесла Подольская, а за ней Гарифуллина.

Пока члены жюри уже пели дифирамбы Рамазанову после его выступления, во время которого он четыре раза повышал тональность, Дима Билан отреагировал менее восторженно.

— Альберт, мне кажется, это претензия на просмотры, на всю историю с лайками. Такое часто бывало, что человек берет эту композицию и остается именно в этом ключе. Что-то мне подсказывает, что вы можете и больше, — прокомментировал номер певец.

Альберт не растерялся и спел песню Виктора Цоя «Кукушка», после чего у жюри отпали всякие сомнения: Рамазанов может быть певцом не только одной песни. Такой жаркой борьбы за участника не было давно. Подольская давила на то, что в их команде сразу двойной взгляд, Гарифуллина говорила о любви, а Билан перешел на претензии к тому, что двойное кресло — несправедливость.

— Я впервые сижу на «Голосе», когда кресла сдвоенные. Все дети, мне кажется, подсознательно идут в какую-то семью, ведь там спокойно — тут и мама, и папа. И это не совсем как-то справедливо, — начал спорить Билан.

Или аргументы певца так хорошо сработали, или то, что он повернулся самый первый, но Альберт пошел в команду к Диме Билану.