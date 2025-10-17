Вуманайзер брать будете? Тест: понимаете ли вы женский язык

Только мы поняли, где у нее глиттер, и узнали, что делать, если она просит фастинг, как женщины придумали себе еще сотню слов, в которых не так просто разобраться. Как они это делают, нам абсолютно непонятно, но можно хотя бы попробовать угадать значение слов, которыми пользуются девушки. Кстати, не все произносят это вслух. У нас в редакции, например, не каждая ответила на все вопросы. Но вы всегда можете включить воображение и попытаться угадать.
- Это специальная лампа для маникюра
- Это такое средство, чтобы кожа блестела
- Это модный браслет
- Губы мазать
- Втирать в кожу головы
- Завивать ресницы
- Да, это легкие летние туфли без пятки
- Вообще-то это брюки
- Нет, это же бигуди
- Это такая пляжная накидка
- Элегантный головной убор
- Это такой вид педикюра
- Да в любом продуктовом они есть
- В обувном магазине
- Опять какая-то косметика
- На груди — это бюстгальтер
- На лодыжке — это модный аксессуар
- На запястье — это же тот же браслет, не понимаю, зачем было его переименовывать
- Выгуливают — это вообще-то порода собаки
- Это старинное название коромысла, если что
- Глаза подводят
- На ушах — это серьги
- Да нигде, это так называемая «сыворотка молодости»
- Естественно, на шее — это колье
- Сейчас опять сертификат в косметический салон попросит — кюлоты свои сводить
- Вообще-то мне не нравится, когда у нее появляются поклонники
- Ну штаны и штаны. Ничего не делать
- О, тоже воспользуюсь! Отлично смягчает кожу
- Были бы у меня волосы, я бы тоже им пользовался — он делает отличную укладку
- Кажется, нам надо поговорить: зачем ей эта секс-игрушка?
