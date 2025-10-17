НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Вуманайзер брать будете? Тест: понимаете ли вы женский язык

Вуманайзер брать будете? Тест: понимаете ли вы женский язык

Если вам кажется, что порой женщины говорят на иноземном наречии, вам не кажется

2 656
Тест на женские штучки | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUТест на женские штучки | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Тест на женские штучки

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Только мы поняли, где у нее глиттер, и узнали, что делать, если она просит фастинг, как женщины придумали себе еще сотню слов, в которых не так просто разобраться. Как они это делают, нам абсолютно непонятно, но можно хотя бы попробовать угадать значение слов, которыми пользуются девушки. Кстати, не все произносят это вслух. У нас в редакции, например, не каждая ответила на все вопросы. Но вы всегда можете включить воображение и попытаться угадать.

ТЕСТПройден 14 раз
1 / 10
Начнем с простого. Что такое люминайзер?
  • Это специальная лампа для маникюра
  • Это такое средство, чтобы кожа блестела
  • Это модный браслет
2 / 10
А что делать с плампером?
  • Губы мазать
  • Втирать в кожу головы
  • Завивать ресницы
3 / 10
Папильотки — это же модные туфли, правда?
  • Да, это легкие летние туфли без пятки
  • Вообще-то это брюки
  • Нет, это же бигуди
4 / 10
Саронг — это что?
  • Это такая пляжная накидка
  • Элегантный головной убор
  • Это такой вид педикюра
5 / 10
Она говорит, что ей нужны мюли. А где их взять?
  • Да в любом продуктовом они есть
  • В обувном магазине
  • Опять какая-то косметика
6 / 10
А вот вам бралетт. Подсказка: это точно носят на себе. Но где именно?
  • На груди — это бюстгальтер
  • На лодыжке — это модный аксессуар
  • На запястье — это же тот же браслет, не понимаю, зачем было его переименовывать
7 / 10
Что делают с кайалом?
  • Выгуливают — это вообще-то порода собаки
  • Это старинное название коромысла, если что
  • Глаза подводят
8 / 10
Говорит, что купила себе новые пусеты. Где смотреть?
  • На ушах — это серьги
  • Да нигде, это так называемая «сыворотка молодости»
  • Естественно, на шее — это колье
9 / 10
Она сказала, что у нее появились кюлоты. Что делать?
  • Сейчас опять сертификат в косметический салон попросит — кюлоты свои сводить
  • Вообще-то мне не нравится, когда у нее появляются поклонники
  • Ну штаны и штаны. Ничего не делать
10 / 10
Вы нашли у нее вуманайзер. Как быть?
  • О, тоже воспользуюсь! Отлично смягчает кожу
  • Были бы у меня волосы, я бы тоже им пользовался — он делает отличную укладку
  • Кажется, нам надо поговорить: зачем ей эта секс-игрушка?

Любите такой формат развлечений? Попробуйте также свои силы в нашей викторине СССР или тесте на знание географии.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Сленг
Комментарии
5
sivel.ver
8 марта 2021, 13:03
я только на три ответила, я женщина и нифига не знаю таких слов.
Гость
40 минут
Ненко у тебя все это есть?
Читать все комментарии
Рекомендуем
