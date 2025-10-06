НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Да вы Красноярск от ХМАО не отличите! Спорим? Сложный тест по географии

Да вы Красноярск от ХМАО не отличите! Спорим? Сложный тест по географии

Думаете, у вас получится ответить на все вопросы правильно?

227
Перед вами Южная Америка. Как вы думаете, есть ли она в наших вопросах? | Источник: Илья Чикотин / 72.RUПеред вами Южная Америка. Как вы думаете, есть ли она в наших вопросах? | Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Перед вами Южная Америка. Как вы думаете, есть ли она в наших вопросах?

Источник:

Илья Чикотин / 72.RU

Мы всё чаще знакомимся с миром через красивые фотографии в соцсетях и разномастные тревел-шоу. Но есть еще один способ отправиться в путешествие без чемодана и билета на самолет — это проходить наши тесты по географии. В них вы, может быть, и не увидите, как африканское племя доедает последнюю антилопу без соли, зато найдете 10 вопросов, которые помогут проверить и закрепить свои географические знания. Ремни можете не пристегивать. Главное — включить голову.

Впереди вас ждут интересные приключения с картами и без них. Тест подойдет любителям узнавать что-то новое и знатокам географии (либо тем, кто таковым себя считает).

ТЕСТПройден 42 раза
Тест по географии
1 / 10

Первый вопрос — и сразу картинка. Какой город отмечен на карте?

  • Йоханнесбург

  • Габороне

  • Виндхук

  • Лусака

2 / 10

С одной из этих стран не граничит Словения.

  • С Австрией

  • С Венгрией

  • С Хорватией

  • Со Словакией

3 / 10

Этот регион был образован в 1930 году. Находится в серединной части России и Евразийского материка, граничит с шестью субъектами РФ. Регион расположен в зоне таежных лесов и болот. Климат здесь умеренно континентальный. Отличается резкой переменой погоды весной и осенью, перепадами температур в течение суток. Зимы продолжительные, снежные и холодные.

Назовите регион по этому описанию.

  • Ямало-Ненецкий автономный округ

  • Ханты-Мансийский автономный округ

  • Красноярский край

  • Ненецкий автономный округ

4 / 10

Какой остров является самым населенным в мире?

  • Ява

  • Великобритания

  • Мадагаскар

  • Шри-Ланка

5 / 10

Назовите государство с одноименной столицей.

  • Гондурас

  • Непал

  • Сингапур

  • Ямайка

6 / 10

Снова какой-то город указан на карте. Определили?

  • Гуаякиль

  • Кито

  • Лима

  • Богота

7 / 10

Какой стране принадлежит этот флаг?

  • Нигерии

  • Сейшельским Островам

  • Мальдивам

  • Бутану

8 / 10

По трем из четырех регионов протекает река Волга. Вам надо найти «лишний» из предложенных вариантов.

  • Московская область

  • Ульяновская область

  • Мурманская область

  • Астраханская область

9 / 10

В какой город нужно поехать, чтобы посетить статую Христа-Искупителя?

  • Бразилиа

  • Рио-де-Жанейро

  • Форталеза

  • Сан-Паулу

10 / 10

Завершаем наш тест по традиции тоже картой. Попробуйте угадать, какой город здесь отмечен?

  • Калгари

  • Сиэтл

  • Монреаль

  • Биллингс

Радик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Комментарии
3
Гость
1 час
Нефтеюганск тоже самобытный, но по-своему.
Гость
1 час
Интересно, а в ХМАО все города такие красивые?
Читать все комментарии
