Да вы Красноярск от ХМАО не отличите! Спорим? Сложный тест по географии

Мы всё чаще знакомимся с миром через красивые фотографии в соцсетях и разномастные тревел-шоу. Но есть еще один способ отправиться в путешествие без чемодана и билета на самолет — это проходить наши тесты по географии. В них вы, может быть, и не увидите, как африканское племя доедает последнюю антилопу без соли, зато найдете 10 вопросов, которые помогут проверить и закрепить свои географические знания. Ремни можете не пристегивать. Главное — включить голову.
Впереди вас ждут интересные приключения с картами и без них. Тест подойдет любителям узнавать что-то новое и знатокам географии (либо тем, кто таковым себя считает).
Первый вопрос — и сразу картинка. Какой город отмечен на карте?
Йоханнесбург
Габороне
Виндхук
Лусака
С одной из этих стран не граничит Словения.
С Австрией
С Венгрией
С Хорватией
Со Словакией
Этот регион был образован в 1930 году. Находится в серединной части России и Евразийского материка, граничит с шестью субъектами РФ. Регион расположен в зоне таежных лесов и болот. Климат здесь умеренно континентальный. Отличается резкой переменой погоды весной и осенью, перепадами температур в течение суток. Зимы продолжительные, снежные и холодные.
Назовите регион по этому описанию.
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ханты-Мансийский автономный округ
Красноярский край
Ненецкий автономный округ
Какой остров является самым населенным в мире?
Ява
Великобритания
Мадагаскар
Шри-Ланка
Назовите государство с одноименной столицей.
Гондурас
Непал
Сингапур
Ямайка
Снова какой-то город указан на карте. Определили?
Гуаякиль
Кито
Лима
Богота
Какой стране принадлежит этот флаг?
Нигерии
Сейшельским Островам
Мальдивам
Бутану
По трем из четырех регионов протекает река Волга. Вам надо найти «лишний» из предложенных вариантов.
Московская область
Ульяновская область
Мурманская область
Астраханская область
В какой город нужно поехать, чтобы посетить статую Христа-Искупителя?
Бразилиа
Рио-де-Жанейро
Форталеза
Сан-Паулу
Завершаем наш тест по традиции тоже картой. Попробуйте угадать, какой город здесь отмечен?
Калгари
Сиэтл
Монреаль
Биллингс