Да вы Красноярск от ХМАО не отличите! Спорим? Сложный тест по географии

Мы всё чаще знакомимся с миром через красивые фотографии в соцсетях и разномастные тревел-шоу. Но есть еще один способ отправиться в путешествие без чемодана и билета на самолет — это проходить наши тесты по географии. В них вы, может быть, и не увидите, как африканское племя доедает последнюю антилопу без соли, зато найдете 10 вопросов, которые помогут проверить и закрепить свои географические знания. Ремни можете не пристегивать. Главное — включить голову.