Дана Борисова и Владимир Тишко поженились. Ведущий признался, что лучше бы его заживо похоронили

Дана Борисова и Владимир Тишко поженились. Ведущий признался, что лучше бы его заживо похоронили

Что известно об их союзе

100
Кто-то подумает, что это сон при высокой температуре, но союз оказался реальностью | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаКто-то подумает, что это сон при высокой температуре, но союз оказался реальностью | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Кто-то подумает, что это сон при высокой температуре, но союз оказался реальностью

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Закоренелые холостяки Дана Борисова и Владимир Тишко созрели для семейной жизни. Правда, ведущие не пошли по проторенной дорожке: найти кого-то на сайте знакомств или познакомиться в компании друзей, вместо этого они доверились шоу «Свадьба вслепую» (16+).

По правилам программы ведущий подбирает пары на основе анкеты. Герои ничего не знают о своем избраннике и впервые видят его уже у алтаря. После того как их объявляют мужем и женой, они неделю живут вместе и строят семейный быт.

По словам Борисовой, до встречи на программе она знала о Владимире только то, что он снимался в рекламе стирального порошка. Какой он в реальной жизни, она не представляла, и, когда сняла повязку в начале шоу и увидела Тишко вживую, любви с первого взгляда не случилось.

Источник: пресс-служба телеканала «Пятница»Источник: пресс-служба телеканала «Пятница»
Источник:

пресс-служба телеканала «Пятница»

— Меня не устроила его фигура. Потому что изначально у меня был запрос, что мужчина должен быть коренастым, с легким животиком, — передают слова Борисовой наши коллеги из издания «Стархит». — У Владимира никакого животика не наблюдается. И, как ни странно, это меня не очень-то в нем завело.

Во время совместной жизни оказалось, что у ведущих разное представление о романтике и ухаживаниях. При этом, как отмечает Борисова, всё это были лишь притирки и к концу программы они с Владимиром нашли общий язык.

Источник: пресс-служба телеканала «Пятница» / Starhit.ruИсточник: пресс-служба телеканала «Пятница» / Starhit.ru
Источник:

пресс-служба телеканала «Пятница» / Starhit.ru

— Он был неромантичным мужчиной. Я его к концу проекта, конечно, воспитала, чтобы он мог хотя бы какой-то комплимент из себя выдавить, цветы подарить, но изначально он был совершенно в этом плане неотесанный, в плане романтизма, — признаётся Борисова.

Владимир также тяжело переживал весь эксперимент. Ужиться и найти общий язык с новой женой ему оказалось сложнее, чем участвовать в шоу на выживание.

Источник: пресс-служба телеканала «Пятница» / Starhit.ruИсточник: пресс-служба телеканала «Пятница» / Starhit.ru
Источник:

пресс-служба телеканала «Пятница» / Starhit.ru

— Было сложно — не то слово. Я с радостью вспоминал, как меня заживо закапывали в могилу на «Выживалити» (16+), с нежностью вспоминал, как я висел над пропастью, как голодал и орал от страха. Всё это было как поездка к любимой бабушке на лето по сравнению с тем дискомфортом, который я испытывал на этом шоу, — пожаловался Владимир.

Тишко и Борисова не первые, кто отправились искать свою любовь на телевидение, до них в программе поженились Прохор Шаляпин и кондитер Ольга Вашурина. Судя по всему, их союз продлился дольше, чем шла съемка выпуска, и пара до сих пор появляется на некоторых передачах в статусе мужа и жены.

Верите, что они будут вместе?

Красиво смотрятся, надеюсь, у них всё получится
Постановка, они совсем не пара
Даже смотреть шоу не буду, всё это странно
Кто эти люди?
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Дана Борисова Владимир Тишко Свадьба Любовь Брак Телевидение Шоу
Комментарии
3
Гость
13 минут
Интересно, что их сподвигло на этот шаг?
Гость
12 минут
Зачем такие новости, если не раскрывают причин их решения?
Читать все комментарии
