Правильный ответ дадут не все: угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото

Самое время удариться в ностальгию! Публикуем новый выпуск нашей рубрики выходного дня «Вечерняя викторина». В ней мы ведем цикл тематических мини-тестов на знание предметов времен СССР.
Правила таковы: нужно посмотреть на фото выше и понять, как этот атрибут использовали жители прошлого столетия. Уверены, если вы ни разу не видели такой предмет вживую, ответить будет не так уж и просто. Зато на помощь могут прийти ваши бабушки, дедушки и родители.
Конечно, без подсказок не оставим. Выбрать правильный вариант ответа нужно из трех предложенных.
Что изображено на фото выше?
Пылесос для мебели;
радио;
фен для волос.
Что за предмет времен СССР изображен на фото
Это — фен для волос «Аэлита-2». В отверстие сбоку рядом с кнопкой включения вставлялась тряпичная насадка с шапочкой.
Получилось угадать?
