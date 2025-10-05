НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Развлечения Вечерняя викторина Правильный ответ дадут не все: угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото

Как его использовали в прошлом столетии

746
Что за предмет времен СССР изображен на фото | Источник: Avito.ruЧто за предмет времен СССР изображен на фото | Источник: Avito.ru

Источник:

Avito.ru

Самое время удариться в ностальгию! Публикуем новый выпуск нашей рубрики выходного дня «Вечерняя викторина». В ней мы ведем цикл тематических мини-тестов на знание предметов времен СССР.

Правила таковы: нужно посмотреть на фото выше и понять, как этот атрибут использовали жители прошлого столетия. Уверены, если вы ни разу не видели такой предмет вживую, ответить будет не так уж и просто. Зато на помощь могут прийти ваши бабушки, дедушки и родители.

Конечно, без подсказок не оставим. Выбрать правильный вариант ответа нужно из трех предложенных.

Что изображено на фото выше?

  • Пылесос для мебели;

  • радио;

  • фен для волос.

Это — фен для волос «Аэлита-2». В отверстие сбоку рядом с кнопкой включения вставлялась тряпичная насадка с шапочкой.

Получилось угадать?

Да, легко
Нет, промахнулся

А вы уже проходили предыдущий выпуск «Вечерней викторины», посвященный предметам из СССР? Предмет на фото знаком многим.

Если хочется проверить свои знания в другом направлении, попробуйте набрать максимальный балл в нашем тесте по географии. Придется пораскинуть мозгами и вспомнить школьные уроки по этому предмету.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
СССР Предметы быта Викторина
Комментарии
4
Гость
1 час
Интересно, а кто-нибудь помнит керосиновую лампу?
Гость
1 час
Может быть, это что-то из радиотехники, например, детекторный приёмник?
Читать все комментарии
