Правильный ответ дадут не все: угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото

Что за предмет времен СССР изображен на фото Источник: Avito.ru

Самое время удариться в ностальгию! Публикуем новый выпуск нашей рубрики выходного дня «Вечерняя викторина». В ней мы ведем цикл тематических мини-тестов на знание предметов времен СССР.

Правила таковы: нужно посмотреть на фото выше и понять, как этот атрибут использовали жители прошлого столетия. Уверены, если вы ни разу не видели такой предмет вживую, ответить будет не так уж и просто. Зато на помощь могут прийти ваши бабушки, дедушки и родители.

Конечно, без подсказок не оставим. Выбрать правильный вариант ответа нужно из трех предложенных.

Что изображено на фото выше?

Пылесос для мебели;

радио;

фен для волос.

Что за предмет времен СССР изображен на фото Узнать Это — фен для волос «Аэлита-2». В отверстие сбоку рядом с кнопкой включения вставлялась тряпичная насадка с шапочкой.

Получилось угадать? Да, легко Нет, промахнулся

А вы уже проходили предыдущий выпуск «Вечерней викторины», посвященный предметам из СССР? Предмет на фото знаком многим.