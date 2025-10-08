«Отсыпала немного хайпа»: ярославская блогер засветилась в рилсе Виктории Бони и ее дочки Анджелины

Саша Белаир записала видео с Боней и Анджелиной Источник: sashabelair / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ярославская блогер Александра Белякова, известная под псевдонимом Саша Белаир, сняла ролик с Викторией Боней и ее дочкой Анджелиной.

«Приплатили Энджику, чтобы отсыпала немного хайпа пенсионерам», — подписала видео Белаир (Орфография автора сохранена. — Прим. ред.).

Летом 2025 года в соцсетях стали набирать миллионные просмотры ролики Виктории Бони с дочерью. На них телеведущая запечатлевает семейные ссоры и девчачьи обсуждения моды и косметики. Поклонники их семей стали называть эти ролики импровизированным сериалом.

В видео снялись Виктория Боня с Анжелиной и ярославская блогер Саша Белаир и ее муж Сергей Косенко Источник: sashabelair / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ролик был опубликован 6 октября и за два дня набрал 4,1 миллиона просмотров и более 71 тысячи лайков. На данный момент на странице блогера Саши Белаир это видео — одно из самых просматриваемых. Для сравнения: предыдущие посты набирали лишь несколько сотен тысяч просмотров.

Кто такая Саша Белаир

Александра Белякова — блогер и певица из Рыбинска Ярославской области. После школы девушка уехала учиться в Санкт-Петербург, а в 26 лет перебралась в США. Параллельно она ведет блог в соцсетях и развивает тему коучинга.

Блогер обрела популярность благодаря своим курсам по бизнес-наставничеству и денежным медитациям. В октябре 2023 года ярославская блогерша провела в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» масштабное шоу-медитацию, стоимость некоторых билетов достигала 333 тысяч рублей.

Муж ярославской блогерши — Сергей Косенко — тоже из медиаиндустрии: много лет работает со звездами шоу-бизнеса и интернета. В последнее время он организует курсы по съемке коротких роликов, криптовалюте, недвижимости в Дубае и записывает рекламные подкасты.