Живет в Монако, тратит по сотне евро в день и просит у отца седло Hermes. Что известно о дочери Виктории Бони и миллиардера

Рассказываем, что известно о дочери Виктории Бони и миллиардера Алекса Смерфита Источник: Виктория Боня / T.me

В Сети набирают популярность ролики 45-летней телеведущей Виктории Бони. Вместе со своей 13-летней дочерью Анджелиной звезда рассуждает о стиле, красоте и поведении современных тинейджеров. Их видео собирают миллионы просмотров. За две недели, что идет импровизированный сериал, на Викторию подписалось около 200 тысяч новых поклонников.

MSK1.RU рассказывает, как живет 13-летняя Анджелина и в чем феномен популярности роликов мамы и дочки в Сети.

Единственная наследница миллиардера

Анджелина — единственная наследница ирландского миллиардера Алекса Смерфита. Мужчина владеет сетью отелей по всему миру. Отец Алекса и дедушка Анджелины — тоже предприниматель. В свое время он разбогател на производстве гофрокартона. Учрежденная Смерфитом-старшим компания Smurfit Kappa Group считается европейским лидером в области производства упаковки из этого материала. На официальном сайте указано, что корпорация работает в 35 странах и имеет свыше 350 предприятий.

Виктория и Алекс познакомились в 2010 году в Москве. Пара была вместе на протяжении семи лет, но отношения не регистрировала — состоятельные родители ее избранника не одобрили связь. После рождения Анджелины в 2012 году Алекс признал ее и дал ей свою фамилию. Несмотря на расставание с Боней, Смерфит продолжает участвовать в жизни дочери.

Анджелина — единственная наследница ирландского миллиардера Алекса Смерфита Источник: alexandersmurfit / Instagram (Деятельность запрещена на территории РФ)

Виктория и Анджелина живут в коттедже в Монако. Как рассказывала телеведущая в своем Telegram-канале, в доме несколько спален, просторная гостиная и терраса, также есть свой выход на пляж.

Анджелина живет на две страны — Монако и Великобританию. В Лондоне она учится в престижной школе-интернате. Девочка свободно говорит на русском и английском. Виктория признавалась, что намеренно переходит на родной язык, чтобы дочь не забывала свои корни. При этом по праву рождения Анджелина считается поданной княжества Монако.

Просит у папы седло от Hermes и тратит по сотне евро в день

В детстве Анджелина занималась художественной гимнастикой, а в подростковом возрасте увлеклась конным спортом. Недавно звездная наследница захотела собственную лошадь и даже подготовила для мамы презентацию, почему ей стоит приобрести дочери животное. Не остается Анджелина и без подарков от папы.

«Конечно же, она знает, как папу крутить на седла от Hermès и так далее. Я думаю, что здесь вопросов не будет», — рассказывала Виктория.

По словам Виктории, ее дочь прекрасно знает, как выпросить у родителей шикарный подарок Источник: alexandersmurfit / Instagram (Деятельность запрещена на территории РФ)

В кадре мама часто спорит с дочерью, а та за словом в карман не лезет. Недавно Боня возмутилась, что европейцы «не угощают девочек кофе», на что получила ответ: «Русские мужчины щедрые, а у нас так не принято». Еще одним поводом для недовольства телеведущей стало, что наследница тратит по 100 евро в день: на такси и фастфуд.

Подписчики Виктории уже успели сравнить Анджелину с юной Бритни Спирс, кто-то отмечал ее сходство со светской львицей Пэрис Хилтон. А все из-за любви девочки к моде. Правда, Смерфит-младшая предпочитает покупать одежду на бюджетных сайтах и в секонд-хендах.

Некоторые наряды дочери Боня примеряет и сама, а Анджелина, в свою очередь, одалживает экземпляры из коллекции туфель матери.

Некоторые наряды дочери Боня примеряет и сама, а Анджелина, в свою очередь, одалживает экземпляры из коллекции туфель матери Источник: victoriabonya / Instagram (Деятельность запрещена на территории РФ)

Еще одна мечта девочки — пирсинг брови. Виктория против подобных вмешательств и призывает дочь задуматься о том, как это будет выглядеть в будущем. Очередной спор светская дива записала на видео и показала подписчикам.

«Анджелина, ты потом будешь меня благодарить за то, что я не дала тебе свое портить лицо. У нас договоренность: лицо и кожа [должны быть не тронуты]. Я никогда не подпишусь на это. Ты красивая девочка, тебе не надо это», — увещевала экс-участница «Дома-2».

Еще одна мечта Анджелины — пирсинг брови. Но мама явно против Источник: victoriabonya / Instagram (Деятельность запрещена на территории РФ)

В чем секрет популярности

Почти каждый ролик Виктории с дочерью набирает десятки тысяч лайков. Многие подписчики в комментариях хвалят телеведущую за выстраивание доверительных отношений с дочерью и отмечают, что за семейством интересно наблюдать. Находят забавной и смесь русского и английского языков, на которой говорят Виктория и Анджелина.

«Боня, вы такая комфортная. Лучшая мама!» — написала одна из пользовательниц Сети.

«Чувствую, будто мы одна большая семья и сейчас были на семейном совете по поводу пирсинга Аделины», — высказалась Элина.

«Вы шикарны! Мама с дочкой на одной волне», — хвалит Жора.

«Очень классный контент сейчас с дочкой, живой очень. Много любви, хочется смотреть», — говорит Кристина.

Многие подписчики в комментариях хвалят телеведущую за выстраивание доверительных отношений с дочерью и отмечают, что за семейством интересно наблюдать Источник: Виктория Боня / T.me

В блоге Боня часто сравнивает свое детство и дочери. Телеведущая выросла в Краснокаменске в Читинской области (ныне Забайкальский край) и донашивала вещи за мамой и сестрой, у Анджелины же шкаф ломится от вещей.

«Придется отправлять в суворовское училище, чувствуя я», — сетует телеведущая.

Поклонники успокаивают Викторию и отмечают, что она обеспечила дочери лучшую жизнь. Хейтеры же подозревают Боню в попытке вновь обрести популярность за счет Анджелины. Некоторые даже обвиняют телеведущую в зависти к дочери.