А вы понимаете язык зумеров? Тест на знание модных слов — справятся единцы

Тест на знание молодежных слов Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











Мир цифровых трендов — это быстрый поток. Язык адаптируется под модные веяния с такой же скоростью, как появляются новые мемы и рилсы в соцсетях. Только успели освоить «хайп» и научились «не наваливать кринжа», как появились «скуфы», «альтушки», «анки» и другие.

В этом тесте предлагаем вам проверить, как хорошо вы знаете зумерский сленг!

Зумерами называют поколение людей, рожденных с 1997 по 2012 год, то есть сегодняшних подростков, студентов и молодых специалистов.

ТЕСТ Пройден 38 раз Провертье, понимаете ли вы язык зумеров! 1 / 10 Начнем с несложного вопроса. Какого называют скуфом? Крутого парня, который занимается спортом и зациклен на своем внешнем виде

Душа компании — парень, который всем нравится

Неухоженный мужчина средних лет, не занимается спортом и любит фастфуд

Так неформально называют скучных и неинтересных людей Продолжить