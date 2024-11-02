А вы понимаете язык зумеров? Тест на знание модных слов — справятся единцы

Мир цифровых трендов — это быстрый поток. Язык адаптируется под модные веяния с такой же скоростью, как появляются новые мемы и рилсы в соцсетях. Только успели освоить «хайп» и научились «не наваливать кринжа», как появились «скуфы», «альтушки», «анки» и другие.
В этом тесте предлагаем вам проверить, как хорошо вы знаете зумерский сленг!
Зумерами называют поколение людей, рожденных с 1997 по 2012 год, то есть сегодняшних подростков, студентов и молодых специалистов.
Начнем с несложного вопроса. Какого называют скуфом?
Крутого парня, который занимается спортом и зациклен на своем внешнем виде
Душа компании — парень, который всем нравится
Неухоженный мужчина средних лет, не занимается спортом и любит фастфуд
Так неформально называют скучных и неинтересных людей
Вокруг зумеров много стереотипов. Например, про то, что они быстро выгорают и не готовы всецело отдаваться работе в ущерб себе и личной жизни. Как это объясняется с точки зрения психологии, читайте в этом материале.