НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как -1

3 м/c,

южн.

 755мм 100%
Подробнее
1 Пробки
USD 98,01
EUR 102,40
Выиграла миллион в лотерею
Мизулина в ярославском суде
Побит температурный рекорд
Как отдохнуть зимой по-русски
Товары из ЧИЖИКЕА»: обзор
Изменят расписание транспорта
Построят склады на окраине
«Эпидемия микронаушников»
Что будет с манежем
Вертолет для пациентов
Развлечения тест А у вас шнурки в стакане? Лишь заставшие СССР ярославцы ответят на все вопросы нашего теста

А у вас шнурки в стакане? Лишь заставшие СССР ярославцы ответят на все вопросы нашего теста

Зумерам точно придется постараться

4 188
11 комментариев

Рекомендуем проходить этот тест примерно вот в таком настроении

Источник:

Кринж, скуф, вайб — это сленг современной молодежи, который знает далеко не каждый взрослый. Думаете, времена изменились? На самом деле в советское время молодые люди тоже активно использовали странные словечки в своей речи. Предлагаем вспомнить, как выражались в СССР с помощью нашего интересного теста, а вдруг сленг прошлого окажется даже круче? Давайте узнаем!

ТЕСТПройден 791 раз
Тест по СССР
1 / 15

Начнем с простого: что такое «котлы»?

  • Наручные часы

  • Красивые женские серьги-кольца

  • Емкость, в которой варили суп

2 / 15

А о чём говорила фраза «шнурки в стакане»?

  • Все собрались на дискотеку

  • Милиция патрулирует

  • Родители дома

3 / 15

Так-так, «шузы на каше» — это что еще такое?

  • Обувь на толстой подошве

  • Каша с вкусными добавками

  • Яркое платье для танцев

4 / 15

Когда говорили «дринчить до крейзы», что имели в виду?

  • Пойти драться до первой крови

  • Напиться до беспамятства

  • Весело провести время под гитару

5 / 15

«Хилять» — это как?

  • Увиливать от ответа

  • Неспешно прогуливаться

  • Проявлять свою слабость

6 / 15

Советские ребята еще часто кричали: «Шуба!» — в определенных ситуациях. Что это значило?

  • Сигнал о том, что пора идти на урок

  • Сигнал о том, что в магазинах началась распродажа верхней одежды

  • Сигнал о том, что идет посторонний, нужно прекращать делать пакости и убегать

7 / 15

А когда говорили «попилить хаеp», что это значило?

  • Пойти постричься

  • Накраситься

  • Заплатить за ужин пополам

8 / 15

Сейчас сложно: бабули — это…

  • Крутые девчонки

  • Деньги

  • Одежда для повседневной носки

9 / 15

Когда молодого человека называли утюгом, это значило, что он…

  • Карманный воришка

  • Неприятный человек, который сует свой нос в чужие дела

  • Спекулянт, скупающий у иностранцев вещи и валюту

10 / 15

А что такое «музыка на костях»?

  • Так называли музыку, под которую можно было танцевать до упаду

  • Это определенный метод игры на барабане, когда звуки похожи на стук костей

  • Это один из методов записи пластинок — на рентгеновских снимках

11 / 15

«Совпаршив» вам знаком?

  • Заграничные вещи

  • Вещи, произведенные в Советском Союзе

  • Нестильные вещи

12 / 15

Что выражало слово «зыко»?

  • Одобрение

  • Отвращение

  • Страх

13 / 15

Что советская молодежь называла Бродвеем?

  • Центральную улицу города

  • Школьный мюзикл, поставленный под иностранные песни

  • Красивый парк для свиданий

14 / 15

«Аскать» — что делать?

  • Дарить подарки

  • Общаться с девушкой до самого утра

  • Просить деньги на улице у прохожих

15 / 15

«Пойдем на сейшен» что означало?

  • Пойдем на свидание

  • Пойдем на концерт

  • Пойдем в кино

Переходите в нашу рубрику «Угадай предмет из СССР», там мы публикуем быстрые тесты для знатоков.

ПО ТЕМЕ
Тест Советский Союз Сленг СССР Молодежь Старшее поколение Поколение Зумеры Знания
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
12 ноября 2024, 22:59
15 из 15, хотя родился в конце 80-х, а все эти жаргонизмы использовались ещё в 90-х.
Гость
13 ноября 2024, 07:34
Родился в 63-м, но половины слов мы не знали. По другому разговаривали.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Везла 15 кг за 200 рублей». Курьер — честно о зарплате и сложностях работы
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление