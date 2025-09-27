В голове сохранилось что-то из школьных времен? Попробуйте пройти этот сложный тест по географии

Сможете ли вы ответить на эти вопросы по географии? Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Чтобы быть знатоком географии, необязательно путешествовать каждый месяц и объезжать каждый уголок мира. Достаточно крепко держать в голове знания из школьных времен и интересоваться чем-то новым. Благо с наличием интернета можно узнать об особенностях жизни и уникальных местах едва ли не в каждой точке планеты.

А чтобы проверить, насколько вы хороши в этом предмете, предлагаем ответить на семь вопросов нашего теста. Уверены, чтобы получить максимальный балл, вам придется напрячься.

ТЕСТ Пройден 128 раз Тест по географии 1 / 7 Город Ош находится в… Узбекистане

Казахстане

Киргизия Продолжить

Если вы уверены, что без труда ответите на вопросы по географии, предлагаем пройти еще один наш тест. Будьте внимательны, ответы на некоторые вопросы могут быть не столь очевидны, как кажется с первого взгляда.

Вы ощущаете себя взрослым человеком, или в голове постоянно сидит мысль о том, что застряли в детстве? Наш быстрый тест на возраст поможет лучше разобраться в этом вопросе.