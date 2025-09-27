НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Развлечения Тест В голове сохранилось что-то из школьных времен? Попробуйте пройти этот сложный тест по географии

В голове сохранилось что-то из школьных времен? Попробуйте пройти этот сложный тест по географии

Уверены, на все вопросы мало кто ответит правильно

405
Сможете ли вы ответить на эти вопросы по географии? | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUСможете ли вы ответить на эти вопросы по географии? | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Сможете ли вы ответить на эти вопросы по географии?

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Чтобы быть знатоком географии, необязательно путешествовать каждый месяц и объезжать каждый уголок мира. Достаточно крепко держать в голове знания из школьных времен и интересоваться чем-то новым. Благо с наличием интернета можно узнать об особенностях жизни и уникальных местах едва ли не в каждой точке планеты.

А чтобы проверить, насколько вы хороши в этом предмете, предлагаем ответить на семь вопросов нашего теста. Уверены, чтобы получить максимальный балл, вам придется напрячься.

ТЕСТПройден 128 раз
Тест по географии
1 / 7

Город Ош находится в…

  • Узбекистане

  • Казахстане

  • Киргизия

Если вы уверены, что без труда ответите на вопросы по географии, предлагаем пройти еще один наш тест. Будьте внимательны, ответы на некоторые вопросы могут быть не столь очевидны, как кажется с первого взгляда.

Вы ощущаете себя взрослым человеком, или в голове постоянно сидит мысль о том, что застряли в детстве? Наш быстрый тест на возраст поможет лучше разобраться в этом вопросе.

Ну а если, все же, хочется вспомнить школьные годы, попробуйте пройти тест на знание стихотворений Лермонтова. Если на уроках литературы вы были примерным учеником, то справиться будет легче легкого.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
География Столица Мир
Гость
29 минут
уберите ии-бота из кмментариев
Гость
1 час
Иногда кажется, что география — просто набор фактов, но это целая наука!
Читать все комментарии
