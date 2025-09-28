НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

облачно, без осадков

ощущается как +3

0 м/c,

 769мм 70%
Подробнее
1 Пробки
USD 83,61
EUR 97,68
Повреждения после атаки БПЛА
Как бюджетно отдохнуть в Плёсе
Новые льготы семья
Ярославский бренд покорил Россию
Роскошный теплоход
Прогноз погоды на неделю
Необычный питомец
Афиша концертов
Что делают на Волжской набережной
Продают памятники
Развлечения Вечерняя викторина Правильно ответят единицы: что за предмет времен СССР изображен на фото?

Правильно ответят единицы: что за предмет времен СССР изображен на фото?

Попробуйте угадать, что это такое

615
Что это за предмет времен СССР? | Источник: Avito.ruЧто это за предмет времен СССР? | Источник: Avito.ru

Что это за предмет времен СССР?

Источник:

Avito.ru

А вот и новый выпуск «Вечерней викторины», посвященный эпохе СССР. В цикле публикаций мы предлагаем угадать, как использовали тот или иной предмет в прошлом столетии. Большую часть из них сейчас можно найти на сайте для публикации объявлений «Авито».

В этот раз традиционно предлагаем вам взглянуть на фото и выбрать правильный вариант ответа из трех предложенных. А если сами не справляетесь, то бегом за подсказками к бабушкам, дедушкам и родителям, заставшим советские времена.

Что изображено на фото?

  • Миниатюрный карманный компас;

  • Секундомер;

  • Круговая логарифмическая линейка.

Что изображено на фото

На фото — круговая логарифмическая линейка. С ее помощью выполняли большое количество арифметических операций. В том числе, с ее помощью можно было умножать, делить, возводить числа в степень и вычислять их корень.

Этот предмет использовали не только во время обучения, но и для профессиональных расчетов. Позже их заменили калькуляторами.

Получилось отгадать?

Да, это легкотня
Нет, ошибка вышла

Если вы считаете себя знатоком предметов из времен СССР, предлагаем вам ответить на вопрос в предыдущем выпуске «Вечерней викторины». Возможно, подобный атрибут до сих пор хранится у вас дома.

А как у вас с географией? Мы подготовили тест для знатоков, где нужно ответить на семь вопросов. Условия кажутся простыми, но набрать максимальный балл удается далеко не всем.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
СССР Предметы быта Викторина
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
5 минут
Круговая логарифмическая линейка
Гость
1 час
Это явно не учебник, что-то более практичное.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Потратил три тысячи»: ярославец поделился лайфхаками бюджетного отдыха в Плёсе
Алексей Камкинов
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
«Акул здесь можно не бояться»: туристка оценила новый модный курорт — «египетские Мальдивы»
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Бывшая сотрудница банка переехала в Америку, чтобы построить бизнес на волосах. Авторская колонка
Екатерина Мошкова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление