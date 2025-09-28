Правильно ответят единицы: что за предмет времен СССР изображен на фото?

На фото — круговая логарифмическая линейка. С ее помощью выполняли большое количество арифметических операций. В том числе, с ее помощью можно было умножать, делить, возводить числа в степень и вычислять их корень.

Этот предмет использовали не только во время обучения, но и для профессиональных расчетов. Позже их заменили калькуляторами.