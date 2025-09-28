Правильно ответят единицы: что за предмет времен СССР изображен на фото?

А вот и новый выпуск «Вечерней викторины», посвященный эпохе СССР. В цикле публикаций мы предлагаем угадать, как использовали тот или иной предмет в прошлом столетии. Большую часть из них сейчас можно найти на сайте для публикации объявлений «Авито».
В этот раз традиционно предлагаем вам взглянуть на фото и выбрать правильный вариант ответа из трех предложенных. А если сами не справляетесь, то бегом за подсказками к бабушкам, дедушкам и родителям, заставшим советские времена.
Что изображено на фото?
Миниатюрный карманный компас;
Секундомер;
Круговая логарифмическая линейка.
Что изображено на фото
На фото — круговая логарифмическая линейка. С ее помощью выполняли большое количество арифметических операций. В том числе, с ее помощью можно было умножать, делить, возводить числа в степень и вычислять их корень.
Этот предмет использовали не только во время обучения, но и для профессиональных расчетов. Позже их заменили калькуляторами.
Получилось отгадать?
