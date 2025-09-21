НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Развлечения Вечерняя викторина Подсказки не помогут: что за предмет времен СССР изображен на фото? Правильно ответят единицы

Подсказки не помогут: что за предмет времен СССР изображен на фото? Правильно ответят единицы

Публикуем новый выпуск рубрики «Вечерняя викторина»

327
Что за предмет времен СССР изображен на фото? | Источник: Avito.ruЧто за предмет времен СССР изображен на фото? | Источник: Avito.ru

Что за предмет времен СССР изображен на фото?

Источник:

Avito.ru

Наступило время для нового выпуска самого ностальгического цикла «Вечерней викторины» на нашем сайте. Он посвящен предметам из прошлого столетия. Правила такие: вы должны посмотреть на фото и угадать, как изображенный на нем предмет использовали во времена СССР.

Очередную штуковину из советских времен мы отыскали среди объявлений на сайте «Авито». Попробуйте отгадать ее назначение. А мы, конечно, дадим подсказку: выбрать правильный ответ нужно из трех предложенных.

На фото изображен(а):

  • механическая лапшерезка;

  • точилка для карандашей;

  • нивелир.

Что это за предмет

Перед вами — механическая точилка для карандашей. В советские времена такая была почти у каждого школьника. Карандаш вставлялся в отверстие с лезвиями, а чтобы механизм заработал, нужно было прокрутить руковятку.

Получилось угадать?

Да, это было легко
Нет, зато узнал что-то новое

Попробуйте ответить на вопросы и в других выпусках цикла викторин, посвященного предметам из СССР. Например, вот этот атрибут знаком многим. Его аналоги легко можно отыскать в современных магазинах.

Или проверьте себя на знание интересных фактов о Ярославле. Сможете ли вы ответить, какой район города является самым крупным? А самым маленьким?

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
СССР Предметы быта Викторина
Комментарии
4
Гость
51 минута
Времен СССР не было, а если бы был, то это был бы уже не СССР. — В СССР было много интересного, жаль, многое забывается.
Гость
48 минут
Вспомнил, что у меня в детстве была такая игрушка — "Крестики-нолики". — Детство у всех разное, интересно, что ещё из игрушек было у других?
Читать все комментарии
