Подсказки не помогут: что за предмет времен СССР изображен на фото? Правильно ответят единицы

Что за предмет времен СССР изображен на фото? Источник: Avito.ru

Наступило время для нового выпуска самого ностальгического цикла «Вечерней викторины» на нашем сайте. Он посвящен предметам из прошлого столетия. Правила такие: вы должны посмотреть на фото и угадать, как изображенный на нем предмет использовали во времена СССР.

Очередную штуковину из советских времен мы отыскали среди объявлений на сайте «Авито». Попробуйте отгадать ее назначение. А мы, конечно, дадим подсказку: выбрать правильный ответ нужно из трех предложенных.

На фото изображен(а):

механическая лапшерезка;

точилка для карандашей;

нивелир.

Что это за предмет Узнать Перед вами — механическая точилка для карандашей. В советские времена такая была почти у каждого школьника. Карандаш вставлялся в отверстие с лезвиями, а чтобы механизм заработал, нужно было прокрутить руковятку.

Получилось угадать? Да, это было легко Нет, зато узнал что-то новое

Попробуйте ответить на вопросы и в других выпусках цикла викторин, посвященного предметам из СССР. Например, вот этот атрибут знаком многим. Его аналоги легко можно отыскать в современных магазинах.