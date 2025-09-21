Подсказки не помогут: что за предмет времен СССР изображен на фото? Правильно ответят единицы

Наступило время для нового выпуска самого ностальгического цикла «Вечерней викторины» на нашем сайте. Он посвящен предметам из прошлого столетия. Правила такие: вы должны посмотреть на фото и угадать, как изображенный на нем предмет использовали во времена СССР.
Очередную штуковину из советских времен мы отыскали среди объявлений на сайте «Авито». Попробуйте отгадать ее назначение. А мы, конечно, дадим подсказку: выбрать правильный ответ нужно из трех предложенных.
На фото изображен(а):
механическая лапшерезка;
точилка для карандашей;
нивелир.
Что это за предмет
Перед вами — механическая точилка для карандашей. В советские времена такая была почти у каждого школьника. Карандаш вставлялся в отверстие с лезвиями, а чтобы механизм заработал, нужно было прокрутить руковятку.
Получилось угадать?
Попробуйте ответить на вопросы и в других выпусках цикла викторин, посвященного предметам из СССР. Например, вот этот атрибут знаком многим. Его аналоги легко можно отыскать в современных магазинах.
Или проверьте себя на знание интересных фактов о Ярославле. Сможете ли вы ответить, какой район города является самым крупным? А самым маленьким?