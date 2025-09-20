Ответить сможете, или уже на вопросе о Чехословакии застопоритесь? Сложный тест для знатоков географии

На эти вопросы по географии сможет ответить не каждый Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Многие легко ответят на вопросы о городах и даже деревушках родного региона. Уверены, ярославцы, например, без труда определят, существует ли на самом деле село Горе-Грязь, и ответят, в каком районе находится населенный пункт с «неприличным» названием Шалава.

Но каждый ли сможет блеснуть географическими познаниями о других регионах и даже странах? Предлагаем вам ответить на семь вопросов и проверить, сохранились ли в голове школьные знания, или уроки прошли впустую.

Начнем с простого. Новгородцы — это жители Нижнего Новгорода или Великого? Нижнего

Великого

Продолжить

