Ответить сможете, или уже на вопросе о Чехословакии застопоритесь? Сложный тест для знатоков географии

Попробуйте блеснуть превосходной осведомленностью в этом предмете

171
На эти вопросы по географии сможет ответить не каждый

Многие легко ответят на вопросы о городах и даже деревушках родного региона. Уверены, ярославцы, например, без труда определят, существует ли на самом деле село Горе-Грязь, и ответят, в каком районе находится населенный пункт с «неприличным» названием Шалава.

Но каждый ли сможет блеснуть географическими познаниями о других регионах и даже странах? Предлагаем вам ответить на семь вопросов и проверить, сохранились ли в голове школьные знания, или уроки прошли впустую.

ТЕСТПройден 20 раз
Тест по географии
1 / 7

Начнем с простого. Новгородцы — это жители Нижнего Новгорода или Великого?

  • Нижнего

  • Великого

  • Так жителей этих городов не называют

Вам нравится проверять свои знания из школьной программы? Тогда предлагаем пройти тест, с вопросами из ЕГЭ по географии. Ответить на все вопросы правильно сможет далеко не каждый.

А как у вас с русским языком? Попробуйте разобраться, где допущена ошибка.

Если хочется чего-то полегче, предлагаем угадать, как использовали этот предмет во времена СССР. Его аналоги и сейчас можно отыскать в современных магазинах.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
География Тест Страны Столица
Комментарии
3
Гость
17 минут
Нужно больше внимания уделять правописанию, а не только географии.
Гость
17 минут
Историческая политика не менее важна, чем география!
Читать все комментарии
