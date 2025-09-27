НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Развлечения Тест Есть девять стульев. На какой сядете? Быстрый тест на личные качества

Есть девять стульев. На какой сядете? Быстрый тест на личные качества

Меньше минуты — и вы узнаете свои сильные и слабые стороны

179
То, какое место вы занимаете за столом во время встречи, многое о вас говорит

То, какое место вы занимаете за столом во время встречи, многое о вас говорит

Источник:

Елена Елисеева / E1.RU

Задумывались ли вы о том, как позиционируете себя в обществе: стараетесь держаться в тени или готовы быть в центре внимания и высказывать свое мнение?

Ответ на этот вопрос поможет найти очень простой развлекательный тест. Представьте, что вас позвали на деловую встречу или начальник вызвал на разговор. Вы заходите в кабинет, и вам нужно решить, какое место за столом занять. Посмотрите на картинку ниже и, не задумываясь, выберите цифру.

Представьте, что вы пришли на встречу и вам нужно выбрать, куда сесть

Представьте, что вы пришли на встречу и вам нужно выбрать, куда сесть

Источник:

Филипп Сапегин / E1.RU

Какой стул вы выбрали?
Выберите номер приглянувшегося вам стула!

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

Юлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
