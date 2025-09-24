НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Развлечения Тест Вы взрослый человек или застряли в детстве? Быстрый тест на возраст

Вы взрослый человек или застряли в детстве? Быстрый тест на возраст

Результаты вас удивят

442
Иногда дети могут оказаться взрослее любых взрослых | Источник: Густаво Зырянов / NGS.RUИногда дети могут оказаться взрослее любых взрослых | Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU

Иногда дети могут оказаться взрослее любых взрослых

Источник:

Густаво Зырянов / NGS.RU

Говорят, вырастешь — поймешь. Но вот мы выросли, а некоторые вещи так и остались непонятными. А еще говорят «Я знаю, как лучше», «Я тебе всё объясню», «Я больше так не буду», «Давай обсудим этот вопрос», «Мама, купи». А какая из этих фраз наиболее свойственна вам? Психолог Эрик Берн однажды ввел концепцию внутренних частей человека, которую до сих пор используют многие его коллеги: Родителя, Взрослого, Ребенка. А кто вы в этом списке?

ТЕСТПройден 144 раза
1 / 11

Вы легко адаптируетесь в незнакомой обстановке?

  • Обычно мне это сложно дается

  • Проще простого

  • Чаще всего

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Психология Тест Развлечение Характер Родитель Ребенок Возраст
Комментарии
5
Гость
2 часа
Сперва мы дети, потом взрослеем, а потом опять превращаемся в детей
Гость
2 часа
Возраст — это цифры в паспорте, а не показатель зрелости.
Читать все комментарии
