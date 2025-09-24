Вы взрослый человек или застряли в детстве? Быстрый тест на возраст

Говорят, вырастешь — поймешь. Но вот мы выросли, а некоторые вещи так и остались непонятными. А еще говорят «Я знаю, как лучше», «Я тебе всё объясню», «Я больше так не буду», «Давай обсудим этот вопрос», «Мама, купи». А какая из этих фраз наиболее свойственна вам? Психолог Эрик Берн однажды ввел концепцию внутренних частей человека, которую до сих пор используют многие его коллеги: Родителя, Взрослого, Ребенка. А кто вы в этом списке?