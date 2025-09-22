В России снимут сериал про «фею желаний» Елену Блиновскую. Кто сыграет главную роль

Онлайн-кинотеатр Premier снимет сериал «Паучиха» о блогере-мошеннице. Главная героиня будет «феей желаний». В основу ее образа легла история ярославского блогера Елены Блиновской. Роль инфомарафонщицы исполнит актриса Елена Лядова, сообщает « Woman.ru ».

«Мила Гоноровская (главная героиня. — Прим. ред.) заработала целое состояние на марафонах желаний, из-за чего едва не угодила в тюрьму. Первоклассному адвокату удается вызволить ее из СИЗО, но все счета арестованы, а репутация запятнана. Несмотря на все сложности, Мила находит выгоду даже в сложившихся обстоятельствах и разрабатывает еще более изощренную схему мошеннического заработка, ведь терять ей уже нечего», — говорится в описании проекта на Premier.

Елена Лядова — российская актриса театра и кино, лауреат премий «Ника», «Золотой орел» и ТЭФИ. Родилась 25 декабря 1980 года в Моршанске Тамбовской области, окончила Театральное училище имени М. С. Щепкина и начала карьеру в Московском ТЮЗе.

В кино дебютировала в фильме «Космос как предчувствие» (2005), а известность получила благодаря работам в картинах «Елена», «Географ глобус пропил», «Левиафан», «Орлеан», «Довлатов» и сериалу «Измены».