В России снимут сериал про «фею желаний» Елену Блиновскую. Кто сыграет главную роль

История блогера, попавшей под следствие, легла в основу сценария

Онлайн-кинотеатр Premier снимет сериал «Паучиха» о блогере-мошеннице. Главная героиня будет «феей желаний». В основу ее образа легла история ярославского блогера Елены Блиновской. Роль инфомарафонщицы исполнит актриса Елена Лядова, сообщает «Woman.ru».

«Мила Гоноровская (главная героиня. — Прим. ред.) заработала целое состояние на марафонах желаний, из-за чего едва не угодила в тюрьму. Первоклассному адвокату удается вызволить ее из СИЗО, но все счета арестованы, а репутация запятнана. Несмотря на все сложности, Мила находит выгоду даже в сложившихся обстоятельствах и разрабатывает еще более изощренную схему мошеннического заработка, ведь терять ей уже нечего», — говорится в описании проекта на Premier.

Елена Лядова — российская актриса театра и кино, лауреат премий «Ника», «Золотой орел» и ТЭФИ. Родилась 25 декабря 1980 года в Моршанске Тамбовской области, окончила Театральное училище имени М. С. Щепкина и начала карьеру в Московском ТЮЗе.

В кино дебютировала в фильме «Космос как предчувствие» (2005), а известность получила благодаря работам в картинах «Елена», «Географ глобус пропил», «Левиафан», «Орлеан», «Довлатов» и сериалу «Измены».

Съемки сериала должны начаться осенью 2025 года. Создатели проекта намерены раскрыть не только историю успеха и краха главной героини, но и то, как интернет-культура отражается на жизни общества. Премьера проекта намечена на первую половину 2026 года.

Кто такая Елена Блиновская

Елена Блиновская — блогер и коуч из Ярославля, которая стала популярной благодаря «марафонам желаний». Она учила подписчиков правильно мечтать, обещая стопроцентное достижение самых заветных целей.

Благодаря инфобизнесу Елена Блиновская смогла заработать крупное состояние и расширить свой личный бренд на разные сферы. В марте 2025 года суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей.

Подробнее об истории создания бизнес-империи Блиновской и о том, что от нее осталось, — читайте по ссылке.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
3
Гость
11 минут
Неплохой сюжет, но что-то тут не так...
Гость
7 минут
Интересно, как они покажут Блиновскую в таком свете?
