Похоже, рано или поздно любая классика отечественного кино становится, мягко говоря, вдохновением для современных режиссеров, которые готовы идти по головам, лишь бы сделать собственный ремейк известных фильмов. Не миновала эта судьба и фильм «Москва слезам не верит», который с легкой подачи Жоры Крыжовникова превратился в сериал. Что из этого вышло, мы недавно рассказывали, а теперь предлагаем пройти тест для тех, кто смотрел тот самый фильм — думаете, вы отлично его помните?