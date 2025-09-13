Похоже, рано или поздно любая классика отечественного кино становится, мягко говоря, вдохновением для современных режиссеров, которые готовы идти по головам, лишь бы сделать собственный ремейк известных фильмов. Не миновала эта судьба и фильм «Москва слезам не верит», который с легкой подачи Жоры Крыжовникова превратился в сериал. Что из этого вышло, мы недавно рассказывали, а теперь предлагаем пройти тест для тех, кто смотрел тот самый фильм — думаете, вы отлично его помните?
В начале фильма Катя приходит домой и признаётся, что она…
Беременна
Рассталась с парнем
Алкоголичка
Завалила экзамен
Какую книгу читает Люда в метро?
«Как закалялась сталь»
«Три товарища»
«Тихий Дон»
«Алые паруса»
Как звали собаку профессора Тихомирова и его жены?
Ресси
Рекс
Чапа
Джульбарс
Кем работал Рудольф Рачков?
Наладчиком
Журналистом
Оператором
Инженером
О чем мама Рачкова пришла просить Екатерину?
Чтобы она согласилась выйти за него замуж
Чтобы она отстала от него
Чтобы она вернула портсигар
Чтобы она пошла работать на телевидение
Екатерина ложится спать и заводит будильник. Через какое время мы снова с ней встретимся?
Через восемь часов
Через год
Через 10 лет
Через 20 лет
Каких мужчин не может терпеть Екатерина?
С нечищеной обувью
С перегаром
Лысых
Толстых
С чего Георгий начал разговор с Екатериной в электричке?
Сказал, что он терпеть не может грязную обувь
Сказал, что у нее по лицу видно, что она не замужем
Сказал, что она очень красивая
Предложил купить у него грибы
Выйти замуж после двух дней знакомства, по словам Георгия, просто верх легкомыслия. Какой срок он считает достаточным?
Год
Месяц
Неделя
Пять дней
О чем договорились Гоша и Коля в конце фильма?
Дружить семьями
Как-нибудь еще выпить
Съездить на рыбалку
Сыграть в домино