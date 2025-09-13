НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 767мм 43%
Подробнее
2 Пробки
USD 84,38
EUR 99,33
Отзыв о Сочи
ДТП со «скорой»
Афиша на выходные
Ярославский бренд покорил Россию
Ограничения в аэропорту
Тренды моды
«Локомотив» проиграл «Драконам»
Погода на выходные
Почему не работает интернет
Годовщина гибели Галимова
Развлечения Тест «Полюбить — так королеву!»: сложный тест по фильму «Москва слезам не верит»

«Полюбить — так королеву!»: сложный тест по фильму «Москва слезам не верит»

Его пройдут только знатоки

108
Гоша смотрит на Катю так, будто ответил на все 10 вопросов нашего теста | Источник: кадр из фильма «Москва слезам не верит» (18+), реж. Владимир Меньшов, киностудия «Мосфильм», 1979 годГоша смотрит на Катю так, будто ответил на все 10 вопросов нашего теста | Источник: кадр из фильма «Москва слезам не верит» (18+), реж. Владимир Меньшов, киностудия «Мосфильм», 1979 год

Гоша смотрит на Катю так, будто ответил на все 10 вопросов нашего теста

Источник:

кадр из фильма «Москва слезам не верит» (18+), реж. Владимир Меньшов, киностудия «Мосфильм», 1979 год

Похоже, рано или поздно любая классика отечественного кино становится, мягко говоря, вдохновением для современных режиссеров, которые готовы идти по головам, лишь бы сделать собственный ремейк известных фильмов. Не миновала эта судьба и фильм «Москва слезам не верит», который с легкой подачи Жоры Крыжовникова превратился в сериал. Что из этого вышло, мы недавно рассказывали, а теперь предлагаем пройти тест для тех, кто смотрел тот самый фильм — думаете, вы отлично его помните?

ТЕСТПройден 11 раз
1 / 10

В начале фильма Катя приходит домой и признаётся, что она…

  • Беременна

  • Рассталась с парнем

  • Алкоголичка

  • Завалила экзамен

2 / 10

Какую книгу читает Люда в метро?

  • «Как закалялась сталь»

  • «Три товарища»

  • «Тихий Дон»

  • «Алые паруса»

3 / 10

Как звали собаку профессора Тихомирова и его жены?

  • Ресси

  • Рекс

  • Чапа

  • Джульбарс

4 / 10

Кем работал Рудольф Рачков?

  • Наладчиком

  • Журналистом

  • Оператором

  • Инженером

5 / 10

О чем мама Рачкова пришла просить Екатерину?

  • Чтобы она согласилась выйти за него замуж

  • Чтобы она отстала от него

  • Чтобы она вернула портсигар

  • Чтобы она пошла работать на телевидение

6 / 10

Екатерина ложится спать и заводит будильник. Через какое время мы снова с ней встретимся?

  • Через восемь часов

  • Через год

  • Через 10 лет

  • Через 20 лет

7 / 10

Каких мужчин не может терпеть Екатерина?

  • С нечищеной обувью

  • С перегаром

  • Лысых

  • Толстых

8 / 10

С чего Георгий начал разговор с Екатериной в электричке?

  • Сказал, что он терпеть не может грязную обувь

  • Сказал, что у нее по лицу видно, что она не замужем

  • Сказал, что она очень красивая

  • Предложил купить у него грибы

9 / 10

Выйти замуж после двух дней знакомства, по словам Георгия, просто верх легкомыслия. Какой срок он считает достаточным?

  • Год

  • Месяц

  • Неделя

  • Пять дней

10 / 10

О чем договорились Гоша и Коля в конце фильма?

  • Дружить семьями

  • Как-нибудь еще выпить

  • Съездить на рыбалку

  • Сыграть в домино

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Москва слезам не верит Фильм СССР Развлечение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Как не попасть в „чикагскую семерку“?» Психолог — о том, почему люди живут всю жизнь и не ездят на море
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
«Лучше отдать пару тысяч и забыть»: председатель родительского комитета — о том, как и зачем собирают деньги в садах и школах
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Полное отсутствие страха». Турист рассказал, как встретил медведя на Камчатке и как группу преследовали суслики
Павел Кошкин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление