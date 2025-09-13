Попробуйте ответить за 30 секунд: как этот предмет использовали во времена СССР?

Что это за приспособление советских времен? Источник: Avito.ru

Подоспело время «Вечерней викторины». В новом выпуске нашей еженедельной рубрики вы можете проверить свои знания советской эпохи. Сделать это просто: нужно всего лишь ответить, как использовали предмет времен СССР, изображенный на фото выше. Чтобы усложнить задачу, предлагаем вам дать правильный ответ за полминуты.

Раньше такая штуковина была в квартире у многих. Спустя десятилетия после того, как ее перестали активно использовать, подобные можно отыскать на сайте для публикации объявлений «Авито». А в магазинах продают более современные версии этого приспособления.

Что изображено на фото выше?

подставка для учебника;

дырокол;

вешалка для брюк.

Как использовали этот предмет? Узнать Перед вами — вешалка для брюк. С помощью специального металлического механизма, можно было регулировать ее положение. А потому, на одной вешалке можно было вместить несколько пар штанов.

Угадали? Да, легкотня Никогда такое не видел

