Развлечения Вечерняя викторина Попробуйте ответить за 30 секунд: как этот предмет использовали во времена СССР?

Попробуйте ответить за 30 секунд: как этот предмет использовали во времена СССР?

Посмотрите на фото и назовите назначение атрибута советских времен

258
Что это за приспособление советских времен? | Источник: Avito.ruЧто это за приспособление советских времен? | Источник: Avito.ru

Что это за приспособление советских времен?

Источник:

Avito.ru

Подоспело время «Вечерней викторины». В новом выпуске нашей еженедельной рубрики вы можете проверить свои знания советской эпохи. Сделать это просто: нужно всего лишь ответить, как использовали предмет времен СССР, изображенный на фото выше. Чтобы усложнить задачу, предлагаем вам дать правильный ответ за полминуты.

Раньше такая штуковина была в квартире у многих. Спустя десятилетия после того, как ее перестали активно использовать, подобные можно отыскать на сайте для публикации объявлений «Авито». А в магазинах продают более современные версии этого приспособления.

Что изображено на фото выше?

  • подставка для учебника;

  • дырокол;

  • вешалка для брюк.

Как использовали этот предмет?

Перед вами — вешалка для брюк. С помощью специального металлического механизма, можно было регулировать ее положение. А потому, на одной вешалке можно было вместить несколько пар штанов.

Угадали?

Да, легкотня
Никогда такое не видел

Если вы уверены, что знаете все о временах СССР, то попробуйте пройти тест, состоящий из десяти вопросов. Если вы не жили в прошлом столетии, шанс справиться без ошибок со всеми заданиями равен нулю.

А фильмы тех времен любите? Если да, то попробуйте угадать советский фильм по последнему кадру.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
