Попробуйте ответить за 30 секунд: как этот предмет использовали во времена СССР?

Подоспело время «Вечерней викторины». В новом выпуске нашей еженедельной рубрики вы можете проверить свои знания советской эпохи. Сделать это просто: нужно всего лишь ответить, как использовали предмет времен СССР, изображенный на фото выше. Чтобы усложнить задачу, предлагаем вам дать правильный ответ за полминуты.
Раньше такая штуковина была в квартире у многих. Спустя десятилетия после того, как ее перестали активно использовать, подобные можно отыскать на сайте для публикации объявлений «Авито». А в магазинах продают более современные версии этого приспособления.
Что изображено на фото выше?
подставка для учебника;
дырокол;
вешалка для брюк.
Как использовали этот предмет?
Перед вами — вешалка для брюк. С помощью специального металлического механизма, можно было регулировать ее положение. А потому, на одной вешалке можно было вместить несколько пар штанов.
Угадали?
