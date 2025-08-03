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Развлечения Тест Сложный тест о жизни в СССР: если вы не жили в то время, ваши шансы ответить на 10 из 10 равны нулю

Сложный тест о жизни в СССР: если вы не жили в то время, ваши шансы ответить на 10 из 10 равны нулю

А вы помните эту эпоху?

319
2 комментария
Говорят, в СССР не было секса. Но мы в этом не уверены. Зато мы точно знаем, что там не было наших тестов. Даже в газетах | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUГоворят, в СССР не было секса. Но мы в этом не уверены. Зато мы точно знаем, что там не было наших тестов. Даже в газетах | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Говорят, в СССР не было секса. Но мы в этом не уверены. Зато мы точно знаем, что там не было наших тестов. Даже в газетах

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

СССР — это не только страницы учебника истории, но и целая эпоха с характерным укладом, привычками и товарами, которыми тогда пользовались повсеместно. Кто-то помнит всё это по личному опыту, кто-то — по рассказам родителей, а кто-то — по фильмам и старым фото. И только наши читатели могут как следует познакомиться с эпохой, ответив на 10 вопросов теста. Или не ответив. Тут уж как получится. А вы с ними справитесь?

ТЕСТПройден 77 раз
1 / 10

Какой напиток в СССР называли «Три топора»?

  • Самогон

  • Портвейн

  • Коньяк

  • Водка

2 / 10

В этот магазин в СССР обычные граждане попасть не могли — только дипломаты, моряки, сотрудники загранкомандировок и КГБ. Как он назывался?

  • «Продукты 24»

  • «Осинка»

  • «Рупь»

  • «Березка»

3 / 10

Сколько конституций было в СССР?

  • Одна

  • Две

  • Три

  • Четыре

4 / 10

Кто ввел в обиход выражение «оттепель», ставшее синонимом хрущевской эпохи?

  • Александр Солженицын

  • Илья Эренбург

  • Александр Беляев

  • Михаил Шолохов

5 / 10

СССР стал первой страной, которая придумала доставлять почту с помощью ракет. Когда это впервые случилось?

  • В 1920-х годах

  • В 1930-х годах

  • Во время Великой Отечественной войны

  • В 1950-х годах

6 / 10

Один советский город дал название предмету гардероба. Какому именно?

  • Обуви

  • Головному убору

  • Верхней одежде

  • Брюкам

7 / 10

В 1962 году Никита Хрущев пришел на одно событие, после которого разразился гневной тирадой. «Запретить! Всё запретить! Прекратить это безобразие! Я приказываю! Я говорю! И проследить за всем! И на радио, и на телевидении, и в печати всех поклонников этого выкорчевать!» — негодовал советский лидер. Какое мероприятие его так возмутило?

  • Выставка авангардистов

  • Выступление обэриутов

  • Забастовка рабочих

  • Концерт поэтов-шестидесятников

8 / 10

Из какого подручного материала в СССР делали пластинки?

  • Перфокарты

  • Рентгеновские снимки

  • Упаковочная пластмасса

  • Целлулоид

9 / 10

В СССР использовалась разная необычная тара. Что хранили в треугольных стеклянных бутылках?

  • Растительное масло

  • Уксус

  • Кетчуп

  • Мед

10 / 10

Вы наверняка знаете, что в СССР секса не было. Эта фраза разлетелась с легкой подачи одной из советских участниц телемоста Ленинград — Бостон, которая заявила: «Секса у нас нет, и мы категорически против этого!» А после этого она добавила: «У нас есть…» Так что было в СССР вместо секса?

  • Работа

  • Товарищ Сталин

  • Пятилетка за четыре года

  • Любовь

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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Советский Союз Прошлое Быт Ностальгия 80-е Тест История СССР Игра Знание
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Комментарии
2
Инженер1
51 минута
Про треугольные бутилки - вранье. Эта форма бутылек была специально придумана для исключения случайного потребления уксуса.
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