Сложный тест о жизни в СССР: если вы не жили в то время, ваши шансы ответить на 10 из 10 равны нулю

СССР — это не только страницы учебника истории, но и целая эпоха с характерным укладом, привычками и товарами, которыми тогда пользовались повсеместно. Кто-то помнит всё это по личному опыту, кто-то — по рассказам родителей, а кто-то — по фильмам и старым фото. И только наши читатели могут как следует познакомиться с эпохой, ответив на 10 вопросов теста. Или не ответив. Тут уж как получится. А вы с ними справитесь?
Какой напиток в СССР называли «Три топора»?
Самогон
Портвейн
Коньяк
Водка
В этот магазин в СССР обычные граждане попасть не могли — только дипломаты, моряки, сотрудники загранкомандировок и КГБ. Как он назывался?
«Продукты 24»
«Осинка»
«Рупь»
«Березка»
Сколько конституций было в СССР?
Одна
Две
Три
Четыре
Кто ввел в обиход выражение «оттепель», ставшее синонимом хрущевской эпохи?
Александр Солженицын
Илья Эренбург
Александр Беляев
Михаил Шолохов
СССР стал первой страной, которая придумала доставлять почту с помощью ракет. Когда это впервые случилось?
В 1920-х годах
В 1930-х годах
Во время Великой Отечественной войны
В 1950-х годах
Один советский город дал название предмету гардероба. Какому именно?
Обуви
Головному убору
Верхней одежде
Брюкам
В 1962 году Никита Хрущев пришел на одно событие, после которого разразился гневной тирадой. «Запретить! Всё запретить! Прекратить это безобразие! Я приказываю! Я говорю! И проследить за всем! И на радио, и на телевидении, и в печати всех поклонников этого выкорчевать!» — негодовал советский лидер. Какое мероприятие его так возмутило?
Выставка авангардистов
Выступление обэриутов
Забастовка рабочих
Концерт поэтов-шестидесятников
Из какого подручного материала в СССР делали пластинки?
Перфокарты
Рентгеновские снимки
Упаковочная пластмасса
Целлулоид
В СССР использовалась разная необычная тара. Что хранили в треугольных стеклянных бутылках?
Растительное масло
Уксус
Кетчуп
Мед
Вы наверняка знаете, что в СССР секса не было. Эта фраза разлетелась с легкой подачи одной из советских участниц телемоста Ленинград — Бостон, которая заявила: «Секса у нас нет, и мы категорически против этого!» А после этого она добавила: «У нас есть…» Так что было в СССР вместо секса?
Работа
Товарищ Сталин
Пятилетка за четыре года
Любовь