Сложный тест о жизни в СССР: если вы не жили в то время, ваши шансы ответить на 10 из 10 равны нулю

Говорят, в СССР не было секса. Но мы в этом не уверены. Зато мы точно знаем, что там не было наших тестов. Даже в газетах

СССР — это не только страницы учебника истории, но и целая эпоха с характерным укладом, привычками и товарами, которыми тогда пользовались повсеместно. Кто-то помнит всё это по личному опыту, кто-то — по рассказам родителей, а кто-то — по фильмам и старым фото. И только наши читатели могут как следует познакомиться с эпохой, ответив на 10 вопросов теста. Или не ответив. Тут уж как получится. А вы с ними справитесь?