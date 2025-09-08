Завораживающие пейзажи и бирюзовая Катунь: где отдохнуть на Алтае осенью — советы гида с ценами

Где отдохнуть на Алтае осенью? Источник: Я. Ван дэр Кой

Летний туристический сезон в Республике Алтай завершился, однако впереди осень, которая каждый год становится временем для поездок за яркими красками и спокойным отдыхом. Гид Евгения Васильева рассказала NGS22.RU, где искать лучшие виды и на что обратить внимание в прохладные месяцы. Рассказываем, где отдохнуть на Алтае осенью.

Пожелтевшие склоны

— Осень на Алтае начинается с тополей. Они желтеют первыми, и особенно красиво это выглядит в Чаган-Узуне. Там, где начинается дорога на Марс, есть потрясающая тополиная аллея. Листья этих деревьев меняют цвет очень быстро и также быстро опадают, поэтому важно успеть увидеть этот момент. Такие же тополя можно встретить и в селе Кокоря, — рассказывает гид.

По словам Евгении, листва начинает желтеть уже сейчас, однако трава по-прежнему стоит зеленой. Поэтому на фоне желтых деревьев получается яркий контраст. Со второй же половины сентября к тополям присоединяются березы и осины.

— Ближе к Манжероку, Чемалу и вдоль Катуни леса становятся разноцветными. Березы желтеют, осины краснеют, а сосны и ели остаются зелеными. Склоны выглядят довольно пестро, но от этого пейзажи выглядят еще более завораживающе.

Самые яркие впечатления и кадры дарят осенью на Алтае лиственницы:

— Перед тем как сбросить иголки, они становятся ослепительно желтыми. Этот период длится всего несколько дней и зависит от погоды. Контраст желтых лиственниц и белых, заснеженных вершин Курайского и Северо-Чуйского хребта всегда производит на наших туристов сильное впечатление.

По словам Евгении, самый пик красоты приходится на конец сентября, но всё зависит от погоды: если осень тёплая, то он ненадолго сдвигается дальше, если ранние морозы — наоборот.

Лучшие места для прогулок

Хорошие виды на бирюзовую Катунь осенью открываются в районе Усть-Семы.

— Там сохранился старый мост. Если пройтись по нему, можно увидеть и саму реку, и острова. Осенью это особенно красиво.

Отдыхать в высокогорье в осенний период будет довольно холодно, поэтому гид рекомендует запасаться разнообразной теплой одеждой Источник: Я. Ван дэр Кой

По словам гида, если хочется увидеть лиственницы, то ехать нужно прямиком в Курайскую степь. На смотровых площадках перед Кураем открывается потрясающий вид на Северо-Чуйский хребет. Однако живописные места есть вдоль всей дороги до Чемала.

— Еще одна популярная точка — озеро Киделю на Улаганском перевале. Оно всегда удивляет нас своей красотой. Осенью озеро окружают желтые леса, при этом на фоне часто уже лежит снег, поэтому пейзаж будто играет новыми красками.

Если же вам хочется скрыться от суеты и уединиться, то можно поискать и более спокойные места. Марс, Гейзерное озеро и Патмос даже в осенний период остаются довольно переполненными. Однако, как советует Евгения, можно выбрать отдельные базы на берегу Катуни или Чуи, где как раз можно поймать тишину, не уезжая далеко в горы.

Тем, кто хочет поехать в Республику Алтай на пару дней, гид рекомендует посетить Телецкое озеро.

— Оно прекрасно осенью, особенно в тихую погоду, когда в воде отражаются деревья. К тому же пока еще можно будет прокатиться по воде на катере. Очень рекомендую посетить Яйлю, это центр Алтайского заповедника. Там яблоневые сады очень красиво желтеют и открываются запоминающиеся виды на самую широкую часть Телецкого озера.

Для длительных поездок гид советует Чулышманскую долину, поскольку там всегда теплее, чем в Курае, Кату-Ярык и Северо-Чуйский хребет. Для любителей оффроуда — ледник Актру. Однако, планируя путешествие, стоит помнить, что с середины сентября погода, как и высокогорная местность в целом, становится совершенно непредсказуемой: ночами могут быть заморозки, а тропки и вовсе засыпает снегом.

— Мы недавно вернулись из тура: нас просто засыпало, пришлось менять маршрут. Выше 2000 метров ставить палатки уже не вариант, нужно искать теплые домики. Если же вы всё-таки решитесь на длительное путешествие, то собрать чемодан будет непросто. В какой-то год в начале осени мы были в футболках, в другой нас уже припорошило снегом. Поэтому ко всему нужно быть готовым. Вещи советую брать самые разные: от легких футболок до теплых пуховиков на всякий случай. Шапку и перчатки тоже лучше взять. Ночи холодные даже в низинах, а в горах температура может и вовсе уйти в минус.

До самых красивых мест на Алтае можно добраться на «буханке» Источник: Я. Ван дэр Кой

В путешествиях на Алтай осенью есть определенный плюс — найти ночлег в это время года проще, чем в разгар лета. В самых популярных местах, по словам гида, по-прежнему много людей, но это никак не влияет на общее количество мест на базах.

— Многие базы и гостевые дома делают акции, поэтому жилье можно найти даже со скидками.

Сколько стоит поездка на Алтай осенью

Стоимость зависит от уровня комфорта. Ночь в простом домике с удобствами на улице обойдется от трех тысяч рублей, в глэмпингах или дизайнерских коттеджах эта стоимость может доходить до 20–30 тысяч.

— Средний вариант, когда в доме нормальные кровати и санузел внутри, стоит 5–8 тысяч за ночь. Можно найти домики на двоих, а можно на несколько человек.

Если вы вдруг решили путешествовать спонтанно, то забронировать домик в осенний период будет легче, чем в летний Источник: Я. Ван дэр Кой

Трансфер и сопровождение гида тоже могут стоить по-разному. В среднем они обходятся в 15–25 тысяч рублей в сутки. Если ехать группой, расходы на человека будут меньше.