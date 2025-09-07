НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

0 м/c,

 762мм 94%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,56
EUR 95,48
Годовщина трагедии «Локо»
Чебатков в Ярославле
Бьют хлыстом лошадей
Контрактные роды в Ярославле
Как спасают выпавших из окон детей
Ярославский бренд покорил Россию
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Афиша на сентябрь
Развлечения Вечерняя викторина Вы такое видели? Что за странный предмет времен СССР изображен на фото?

Вы такое видели? Что за странный предмет времен СССР изображен на фото?

Попробуйте отгадать, как использовали эту штуковину

62
Написать комментарий
Как использовали этот предмет во времена СССР | Источник: Avito.ruКак использовали этот предмет во времена СССР | Источник: Avito.ru

Как использовали этот предмет во времена СССР

Источник:

Avito.ru

Традиционно в выходные мы публикуем выпуски рубрики «Вечерняя викторина», вызывающие у читателей, заставших времена СССР, легкую ностальгию. Да что уж там! На деле, в воспоминания ударяются даже те, кто рос в нулевые, потому что предметы советских лет, назначение которых мы предлагаем угадывать, использовало не одно поколение.

Очередной их таких предметов мы отыскали на сайте для публикации объявлений «Авито». Внимательно посмотрите на фото и попытайтесь угадать, как назывался этот предмет, и каким образом его использовали в быту в прошлом столетии. А мы, конечно, дадим на выбор три варианта ответа.

На фото изображена:

  • насадка на мясорубку;

  • крышка на банку для процеживания компотов;

  • яблокорезка.

Что это за предмет?

На фото изображена яблокорезка. Это специальный предмет кухонной утвари, облегчавший работу домохозяйкам. С его помощью можно было быстро удалить у яблока сердцевину с косточками и нарезать фрукт на равные дольки.

Получилось угадать?

Да
Не в этот раз

В прошлый раз мы предлагали угадать, как использовали предмет на фото за 30 секунд. С задачей правильно справились далеко не все.

А в этом случае найти ответ вряд ли помогут даже подсказки.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
СССР Предметы быта Викторина
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Женатые сливались». Как вычислить обман на сайте знакомств: 5 показательных историй из личного опыта
Ника Фирсова
Мнение
«Мясо почти не покупаю». 38-летняя предпринимательница купила квартиру в ипотеку и рассказала, что пережила за первый год
Анастасия
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Собирали по частям»: нейрохирург рассказал, как на самом деле спасают выпавших из окна малышей
Дмитрий Шелкошвеев
Врач-нейрохирург
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление