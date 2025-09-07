Вы такое видели? Что за странный предмет времен СССР изображен на фото?

Как использовали этот предмет во времена СССР Источник: Avito.ru

Традиционно в выходные мы публикуем выпуски рубрики «Вечерняя викторина», вызывающие у читателей, заставших времена СССР, легкую ностальгию. Да что уж там! На деле, в воспоминания ударяются даже те, кто рос в нулевые, потому что предметы советских лет, назначение которых мы предлагаем угадывать, использовало не одно поколение.

Очередной их таких предметов мы отыскали на сайте для публикации объявлений «Авито». Внимательно посмотрите на фото и попытайтесь угадать, как назывался этот предмет, и каким образом его использовали в быту в прошлом столетии. А мы, конечно, дадим на выбор три варианта ответа.

На фото изображена:

насадка на мясорубку;

крышка на банку для процеживания компотов;

яблокорезка.

Что это за предмет? Узнать На фото изображена яблокорезка. Это специальный предмет кухонной утвари, облегчавший работу домохозяйкам. С его помощью можно было быстро удалить у яблока сердцевину с косточками и нарезать фрукт на равные дольки.

Получилось угадать? Да Не в этот раз

В прошлый раз мы предлагали угадать, как использовали предмет на фото за 30 секунд. С задачей правильно справились далеко не все.