Угадают единицы: как использовали этот предмет во времена СССР?

Традиционный выпуск «Вечерней викторины» перед вами! Каждые выходные мы предлагаем вам уделить пару минут своего времени и окунуться в легкую ностальгию по временам СССР, а заодно блеснуть своими знаниями о советском прошлом.
Для этого нужно ответить лишь на один вопрос: что за предмет из прошлого века изображен на фото выше? Попробуйте дать верный ответ за 30 секунд, а мы поможем и предложим три варианта, один из которых правильный.
И так, на фото изображен:
ершик для туалета;
лукорезка;
ручная машинка для промывки стаканов и рюмок.
Что за предмет изображен на фото?
На фото — лукорезка. Внутри пластикового колпака располагались лезвия, которые разрезали овощ, при нажиме на ручку сверху. Считалось, что с помощью механизма можно было избежать слез от резкого запаха во время резки лука. Кстати, устройство использовали, в том числе, для резки яиц, шинковки зелени, а также других овощей и фруктов.
Получилось угадать?
