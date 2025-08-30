Угадают единицы: как использовали этот предмет во времена СССР?

Как использовали это приспособление в СССР? Источник: Avito.ru

Традиционный выпуск «Вечерней викторины» перед вами! Каждые выходные мы предлагаем вам уделить пару минут своего времени и окунуться в легкую ностальгию по временам СССР, а заодно блеснуть своими знаниями о советском прошлом.

Для этого нужно ответить лишь на один вопрос: что за предмет из прошлого века изображен на фото выше? Попробуйте дать верный ответ за 30 секунд, а мы поможем и предложим три варианта, один из которых правильный.

И так, на фото изображен:

ершик для туалета;

лукорезка;

ручная машинка для промывки стаканов и рюмок.

Что за предмет изображен на фото? Узнать На фото — лукорезка. Внутри пластикового колпака располагались лезвия, которые разрезали овощ, при нажиме на ручку сверху. Считалось, что с помощью механизма можно было избежать слез от резкого запаха во время резки лука. Кстати, устройство использовали, в том числе, для резки яиц, шинковки зелени, а также других овощей и фруктов.

Получилось угадать? Да, это было нетрудно Нет, я ответил неправильно

А вы уже попробовали отгадать назначение предмета из нашего предыдущего выпуска? Уверены, правильно ответить смогут не все.