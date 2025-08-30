НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Угадают единицы: как использовали этот предмет во времена СССР?

Угадают единицы: как использовали этот предмет во времена СССР?

Попробуйте дать верный ответ за 30 секунд

667
1 комментарий
Как использовали это приспособление в СССР? | Источник: Avito.ruКак использовали это приспособление в СССР? | Источник: Avito.ru

Как использовали это приспособление в СССР?

Источник:

Avito.ru

Традиционный выпуск «Вечерней викторины» перед вами! Каждые выходные мы предлагаем вам уделить пару минут своего времени и окунуться в легкую ностальгию по временам СССР, а заодно блеснуть своими знаниями о советском прошлом.

Для этого нужно ответить лишь на один вопрос: что за предмет из прошлого века изображен на фото выше? Попробуйте дать верный ответ за 30 секунд, а мы поможем и предложим три варианта, один из которых правильный.

И так, на фото изображен:

  • ершик для туалета;

  • лукорезка;

  • ручная машинка для промывки стаканов и рюмок.

Что за предмет изображен на фото?

На фото — лукорезка. Внутри пластикового колпака располагались лезвия, которые разрезали овощ, при нажиме на ручку сверху. Считалось, что с помощью механизма можно было избежать слез от резкого запаха во время резки лука. Кстати, устройство использовали, в том числе, для резки яиц, шинковки зелени, а также других овощей и фруктов.

Получилось угадать?

Да, это было нетрудно
Нет, я ответил неправильно

А вы уже попробовали отгадать назначение предмета из нашего предыдущего выпуска? Уверены, правильно ответить смогут не все.

А как у вас со знанием фильмов? Мы подготовили тест для заядлых киноманов, которые разбираются в отечественных картинах. Ответить верно на все 10 вопросов смогут лишь те, кто на 100% уверен в собственной насмотренности.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
СССР Предметы быта Викторина
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
совок распался аминь
Читать все комментарии
