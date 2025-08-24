НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Развлечения Вечерняя викторина Подсказки вряд ли помогут: что за предмет времен СССР изображен на фото?

Попробуйте отгадать, как использовали эту штуку в прошлом столетии

Как использовали этот предмет во времена СССР | Источник: Avito.ruКак использовали этот предмет во времена СССР | Источник: Avito.ru

В эти выходные вновь не оставим вас без ностальгического выпуска «Вечерней викторины». Каждую неделю мы предлагаем вам отгадать, как использовался предмет, времен СССР, изображенный на фото. Уверены, многие из вас уже без труда могут ответить на подобные вопросы.

Однако прошлое столетие поражало разнообразием необычных приспособлений, которые использовали как в быту, так и для работы. Одно из таких мы вновь отыскали на сайт для публикации объявлений «Авито».

И так, как вы считаете, что за предмет времен СССР изображен на фото выше?

  • кухонные весы;

  • ручной пресс;

  • динамометр.

Как использовали этот предмет времен СССР?

На фото — динамометр. Это специальное приспособление с помощью которого можно было измерить силу кистей рук человека. Работал он по принципу эспандера и помогал развивать мышечную силу.

Также динамометр могли использовать, чтобы измерять силу закрытия автоматических систем. Например, двери общественного транспорта или лифтов.

Получилось угадать?

Да, с легкостью
Нет, не знал, что это такое

Как насчет того, чтобы вновь попробовать себя в знании предметов советской эпохи? В предыдущем выпуске мы показывали атрибут, внешний вид которого многих введет в заблуждение.

А еще можно проверить свои силы в знании географии. Задача проста: нужно всего лишь правильно ответить на все 10 вопросов. Но осилить их сможет далеко не каждый.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
