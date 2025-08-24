Подсказки вряд ли помогут: что за предмет времен СССР изображен на фото?

На фото — динамометр. Это специальное приспособление с помощью которого можно было измерить силу кистей рук человека. Работал он по принципу эспандера и помогал развивать мышечную силу.

Также динамометр могли использовать, чтобы измерять силу закрытия автоматических систем. Например, двери общественного транспорта или лифтов.