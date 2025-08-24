Подсказки вряд ли помогут: что за предмет времен СССР изображен на фото?

В эти выходные вновь не оставим вас без ностальгического выпуска «Вечерней викторины». Каждую неделю мы предлагаем вам отгадать, как использовался предмет, времен СССР, изображенный на фото. Уверены, многие из вас уже без труда могут ответить на подобные вопросы.
Однако прошлое столетие поражало разнообразием необычных приспособлений, которые использовали как в быту, так и для работы. Одно из таких мы вновь отыскали на сайт для публикации объявлений «Авито».
И так, как вы считаете, что за предмет времен СССР изображен на фото выше?
кухонные весы;
ручной пресс;
динамометр.
Как использовали этот предмет времен СССР?
На фото — динамометр. Это специальное приспособление с помощью которого можно было измерить силу кистей рук человека. Работал он по принципу эспандера и помогал развивать мышечную силу.
Также динамометр могли использовать, чтобы измерять силу закрытия автоматических систем. Например, двери общественного транспорта или лифтов.
Получилось угадать?
