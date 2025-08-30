«Днем работала, ночью шила»: экономист ушла с завода, чтобы делать мишек и монстров

Наталья много лет шьет красивые игрушки для людей со всего мира Источник: NATALYTOOLS Авторские коллекционные игрушки / Vk.com

Наталья Толстыкина из Кургана 18 лет создает авторские игрушки: смешных зайцев, красивых медведей, ехидных кабанов, жутковатых монстриков. Хобби превратилось и в источник заработка. Наталья рассказала 45.RU, как начала делать кукол и мишек, оставив ради этого работу на заводе, кому нравятся (и не нравятся) ее работы, и озвучила важные слова для тех, кто занимается не своим делом, но очень хочет это изменить.

«Шила игрушки со второго класса»

Наталья Толстыкина родилась и выросла в Кургане. Она любит свой город и уезжать отсюда не хочет.

— Сначала Курган был для меня глубокой провинцией. А потом полюбила его за то, что он такой маленький и уютный, — говорит собеседница.

У Натальи высшее экономическое образование. До 2010 года она работала экономистом в финансовом управлении Курганского машиностроительного завода КМЗ.

— Сразу после института устроилась на завод, параллельно создавала игрушки. Вообще рукоделием я начала заниматься в детстве, со второго класса примерно. Раньше был журнал «Работница», оттуда брала выкройки и вместо уроков шила котят, собачек, мишек из искусственного меха. Помню, что мама меня за это ругала, — вспоминает Толстыкина.

Источник: Наталья Толстыкина

Превратить хобби в любимую работу помог интернет.

— Я шила-шила-шила, и все либо дарила знакомым, либо делала для себя. В 2003–2004 появился интернет, все начали вести блоги. У меня стали появляться заказы, хотя я ничего подобного не планировала. Люди просили сделать героев из книг (Муми-троллей, Винни-Пухов), своих кошек и собак. И пошел вал заказов. Доходы от игрушек превысили зарплату на работе. Утром и днем работала, вечером и ночью шила, потом снова на работу, — говорит Наталья.

В то время она заинтересовалась Тедди. Мишки постепенно начали появляться в России. Узнать Есть несколько версий создания медвежат. По одной из них, игрушки придумала немецкая швея Маргарет Штайф, с детства передвигавшаяся на инвалидном кресле. По другой версии мишек назвали в честь американского президента Теодора Рузвельта. Тот на охоте отказался стрелять в медвежонка. Спустя несколько дней владелец лавочки канцелярских товаров выставил в витрине тряпичного медведя, поставил рядом табличку Teddy’s Bear (медведь Тедди, то есть Теодора). Все тут же захотели купить эту игрушку, и продавец основал ее производство. Ну, а Рузвельт, когда повторно пошел в президенты, взял с собой медведя, как талисман, и победил. Прообразом современных Тедди стал плюшевый медвежонок, сшитый в 1902 году. Игрушки шьют из мохера, натурального хлопчатобумажного плюша или вискозы. Для набивки берут синтепух или комфорель. Отличительная особенность мишек — они вращают головой и лапами благодаря специальным шарнирам.

— В то время я еще занималась простыми игрушками, а мишек Тедди уже начали создавать в России, показывали на выставках. Я мечтала попасть на мастер-класс популярного автора Джеммы Кадж (она развивала движение Тедди в России), но не получалось, поэтому сама училась, искала информацию в интернете, пробовала. И примерно с 2007 года полностью ушла в создание таких мишек.

Материал из Германии, покупатели из США

Один из самых популярных вопросов, поступающих Наталье Толстыкиной, касается цен на медведей — почему такие дорогие? Стоимость 30-сантиметрового зверя может достигать 25–30 тысяч рублей.

— Всегда сохраняется баланс: есть те, кто ценит ручной труд, и те, кто его обесценивает. При этом я говорю не только про покупателей, порой и сами мастера себя либо не ценят, либо переоценивают, — говорит Наталья.

Материалы, из которых рукодельница шьет мишек Тедди, стоят дорого, заказывать ткани приходится из Москвы и Германии.

— Маленький кусочек мохера (это натуральная шерсть, вплетенная в хлопковую основу) для одного мишки может стоить от 1000 до 3000 рублей. В последние годы появились китайские конкуренты, но у них материал искусственный, поэтому мохер заказываю только из Германии, хотя из искусственного меха так же с удовольствием шью.

Кроме меха, нужны еще и специальные стеклянные глаза по 150–450 рублей за пару. Себестоимость получается большая.

— Плюсуем к этому саму работу, популярность и имя мастера, особенно если он известен по всему миру, — продолжает рассказ Наталья, добавляя, что у каждого мастера формируется свой круг почитателей-коллекционеров.

До зимы 2022 года заказы шли со всего мира. Особенно активными были американцы.

— Еще были покупатели из Австралии, Канады, Великобритании. Сейчас из США заказывают меньше, хотя с почтой проблем нет. На замену американским коллекционерам пришли китайские. В России покупают меньше, от этого каждый коллекционер — более ценный, — отмечает Наталья.

За работы Наталья не раз получала международные награды Источник: Наталья Толстыкина

Вдохновение для работ Наталья берет отовсюду.

— Это могут быть герои книжек, морозные узоры на стекле. С развитием ИИ пришло бесконечное море вдохновения!

Кроме медведей, мастер шьет и других зверей.

— Самыми большими моими работами (более 60 см) стала обезьяна мандрил и кистеухая свинья (дикий рыжий кабан) на заказ. На каждого ушло по две недели минимум, так как аэрографом я не пользуюсь и вручную собираю разноцветные кусочки меха, чтобы показать переходы цвета из одного в другой.

+1

Примерно до 2017 года Наталья активно проводила обучающие мастер-классы в Кургане, Екатеринбурге, Казани:

— Сейчас тенденция поменялась. Выросло новое поколение, которое проводит другие мастер-классы, начинают учить других без собственного опыта. Таких мастер-классов стало очень много, их ценность упала. Поэтому я перестала проводить свои.

Помимо медведей Наталья особенно гордится зайцами:

— Я себя с ними ассоциирую. Они не похожи ни на кого, выполнены в нереалистичном стиле. Но все про них говорят, что они очень живые.

+1

«Зачем вы сделали эти ужасы?»

Еще один проект Натальи называется «Монстерия». Под его эгидой собираются мастера и работают уже более 10 лет.

— Году в 2015-м пришла мысль, что мне надоели «сладенькие» работы, с которыми все сюсюкались, говорили «Ой, какие хорошенькие». Захотелось выйти за рамки. Я вообще с детства всегда любила быть не как все. Мама говорит, что ей меня инопланетяне подбросили, потому что я все время что-то чудила. И вот я придумала проект, чтобы мастера шили каких-то монстриков. Кинула клич мастерам в соцсетях, собрались, провели акцию «Несладкое лето» (до конца августа нужно было сшить что-то страшненькое). Такой взрывной проект получился, люди пытались и соседа, и самих себя в творческом плане перепрыгнуть! Теми работами до сих пор восхищаюсь. Проект веду до сих пор, последнее шоу у нас было на тему насекомых. Все работы моментально раскупают коллекционеры.

+1

Поклонники творчества Натальи хвалят ее работы за живость, говорят, что хотят все обнять и потискать.

— Но про монстриков бывают очень неприятные комментарии. Пишут: «У всех мастеров больная голова, лечиться надо. Зачем вы сделали эти ужасы? Страх, еще и по цене такой!». Мы стараемся с юмором и смехом такое воспринимать.

Наталья поделилась напутствием для начинающих мастеров.

— Раньше я сама боялась, что хобби превратится в работу, утрачу пыл, азарт, страсть, мне станет скучно, тем более я в основном из дома работаю. Но когда горишь своим делом, этот интерес всё время изнутри поддерживается. Не надо бояться, надо идти вперед. Если ты чувствуешь, что это твое, то надо все свои силы отдать на это дело.

+1