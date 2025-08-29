НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«На прогулках за нами подглядывали люди в штатском»: как две россиянки съездили в Северную Корею — видео

«На прогулках за нами подглядывали люди в штатском»: как две россиянки съездили в Северную Корею — видео

История путешествия из первых уст

85
Написать комментарий

В тур все включено

Источник:

Елена Вахрушева / городские медиа

Северная Корея, долгое время закрытая для туристов, впервые за последние годы стала принимать гостей и открыла новый курорт «Вонсан-Кальма» на побережье Японского моря. Песчаные пляжи протяжённостью 5 километров манят россиян. Пока поездки организует только одна владивостокская компания «Восток Интур». Стоимость недельного тура начинается от 110 тысяч рублей и зависит от многих факторов, таких как выбор транспорта (поезд или самолёт), продолжительность поездки и дополнительные услуги.

В пакет входят авиабилеты или проезд на поезде из Владивостока, страхование, виза, проживание в гостинице, трёхразовое питание, услуги гида, транспорт в стране и входные билеты на экскурсии. Наталья и Ирина Костюковы из Московской области остались довольны своим отдыхом. Они отметили чистоту моря, ухоженность пляжа и радушие местных жителей, которым было приятно показать свою страну. Но было и то, что настораживает.

Подробнее об их путешествии смотрите в нашем видео.

Алиса Князева
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Северная Корея Поезд Путешествие КНДР
