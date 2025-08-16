От самого маленького участника КВН из команды «Борцы» до актера большого кино. История Рухина Магеррамова, который пел с Киркоровым

Рухин Магеррамов активно занялся актерской деятельностью Источник: из личного архива Рухина Магеррамова

Многие поклонники КВН знакомы с забавной командой спортсменов из Сургута — «Борцы». Кавказские мужчины в облегающих комбинезонах легко завоевали сердца зрителей благодаря своему юмору и танцам. В 2020 году команда завершила участие в Клубе веселых и находчивых, но ее участники продолжают появляться на телеэкранах. Один из «борцов», Рухин Магеррамов, например, часто появляется в шоу, а последние два года активно снимается в кино. Наши коллеги из 86.RU вспоминают, каким был его карьерный путь, и рассказывают, где он сейчас и чем занимается.

Детство и юность

Рухин Магеррамов родился в 1990 году в Сургуте. Его мама работает учителем азербайджанского языка и литературы и пишет стихи. Отец получил два высших образования. В семье было принято, что сначала надо получить хорошую специальность, а потом найти высокооплачиваемую работу, поэтому Магеррамов даже не представлял, что свяжет свою жизнь с КВН. Об этом он рассказал в интервью Михаилу Дуднику.

Рухин Магеррамов (слева) и его старший брат Источник: из личного архива Рухина Магеррамова

У Магеррамова также есть старший брат и младшая сестра. Семья по происхождению азербайджанцы, соответственно, родной язык для них азербайджанский. Еще родители разговаривали на талышском языке, поэтому актер может похвастаться знанием нескольких языков.

«Сам я с трех лет пошел в садик и, можно сказать, начинал говорить на русском языке. Потом еще параллельно со школой изучал английский язык в школе иностранных языков. В общем знание разных языков очень сильно помогает в жизни. Например, я снимался в фильме („Беляковы в отпуске“. — Прим. ред.) в роли турка, который параллельно общается с туристами и на русском, и на английском», — рассказал Магеррамов изданию «Москва-Баку».

Студенческие годы и КВН

Рухин Магеррамов окончил СурГУ. Будучи студентом университета, он и столкнулся с юмором и КВН. В университете проходил дебют первокурсника, для которого надо было подготовить творческий номер. Вариантов у молодого человека было немного. Магеррамов занимался кавказскими народными танцами (а еще, кстати, рукопашным боем, дзюдо и гимнастикой. — Прим. ред.), но такого направления не было. Зато старшекурсники набирали команду КВН.

«Я пришел туда, а самое интересное, что я всегда был низкий, поэтому ребята сразу сказали, что я смешной и про меня можно много шуток написать. Правда, так и получилось», — говорил Магеррамов в беседе с Дудником.

Настолько ему понравилось выступление и реакция зрителей, что после дебюта он собрал свою команду. Она называлась «Азарт.ру». Участники сами придумывали и ставили шуточные номера. В итоге Магеррамов занимался КВН все студенческие годы, а когда пришло время выпускаться из университета, то думал с ним «завязать».

Коллаж, посвященный студенческой команде КВН Источник: из личного архива Рухина Магеррамова

Параллельно его знакомый из СурГПУ Александр Терещенко собрал свой коллектив, о котором думал два года. Сначала он планировал, что участниками будут настоящие спортсмены, борцы вольного стиля, но желающих выходить на сцену в трико и смешить людей не было. Тогда он нашел артистов, которые смогли гармонично вжиться в образы.

Магеррамов в интервью для Дудника рассказал, как оказался в команде: «Саша — очень талантливый и творческий человек, но он мало внимания уделяет организационным процессам. Он попросил помочь, поделиться опытом, потому что моя команда на тот момент (2011 год. — Прим. ред.) была одним из чемпионов Центральной лиги КВН. Мы вместе поехали на Кубок губернатора в Салехард, я тоже вышел на сцену, потому что не хватало одного человека. Как оказалось, я отлично вписался».

По его мнению, успех заключался в образах и первом появлении, когда открываются кулисы, а за ними парни с серьезным взглядом и в обтягивающих комбинезонах. Даже звучит забавно, правда?

Команда КВН «Борцы» образовалась в 2011 году Источник: Борцы / «ВКонтакте»

В 2011 году команда выступала под названием «Сборная Кавказа по вольной борьбе» и дошла до полуфинала Северной лиги. В 2012 году вышла в финал Первой лиги, который показали на белорусском СТВ.

В Высшей лиге КВН команда дебютировала в 2013 году, сменив имя на «Сборная СНГ по вольной борьбе». Оно было связано с компанией «Сургутнефтегаз», сотрудники которой были основой команды. В том сезоне она дошла до полуфинала. В 2014–2016 годах команда не созывалась.

В 2017 году она вернулась под названием «Борцы», выиграла малый КиВиН в темном на фестивале «Голосящий КиВиН» и спецпроект «Кубок мэра Москвы», а в 2018 году завоевала Большой КиВиН в золотом.

В Высшей лиге 2018 и 2019 годов команда вышла в финал, но в призеры не попала, а в 2020 году объявила о завершении выступлений в КВН.

Рухин Магеррамов играл роль дерзкого спортсмена Источник: Борцы / «ВКонтакте»

В 2021 году Рухин Магеррамов и Юсиф Юсифов вошли в команду КВН Высшей лиги «Неудержимый Джо», составленную из звезд прошлых лет. По итогам сезона она стала чемпионом. В этом же году они снялись в юмористическом проекте «Между нами шоу» и 4 выпусках «Суперлиги» на телеканале СТС.

В 2023 году «Борцы» участвовали во втором сезоне шоу «Концерты» на ТНТ. Они предстали перед зрителями в новом образе, сменив обтягивающую форму на стильные спортивные костюмы. Преображение зрители встретили тепло, как и само выступление сургутян.

В 2024 году команда снялась в шоу «Звезды», которое выходило на НТВ. В финале Филипп Киркоров исполнил свой знаменитый хит «Роза чайная» вместе с Рухином Магеррамовым. Король российской эстрады спел куплет песни на родном болгарском языке, а Магеррамов — на азербайджанском.

А вы следите за творчеством сургутской команды КВН? Источник: пресс-служба телеканала НТВ

Рухин Магеррамов в кино

В 2022 году Магеррамов окончил Школу драмы Германа Сидакова и всё чаще стал сниматься в кино и сериалах. Многие знают его не только как участника КВН, но и по роли Али, главного менеджера отеля, в полнометражной комедии «Беляковы в отпуске», о которой мы писали выше.

Рухин Магеррамов и Сергей Светлаков во время съемок комедии «Беляковы в отпуске» Источник: из личного архива Рухина Магеррамова

Рухин Магеррамов и Тина Канделаки. Интересно, кто чей поклонник? Источник: из личного архива Рухина Магеррамова

«У меня уже около десяти ролей в кино и сериалах за последние два года. Помимо упомянутого, я снимался в фильме „Бременские музыканты“, а также в сериалах „Полярный“ (3-й и 4-й сезоны. — Прим. ред.), „Исправление и наказание“, „Омар в большом городе“. Совсем скоро выйдет сериал „Виноград“, где я буду играть с Павлом Прилучным. Также 5 августа начались съемки большого проекта, где у меня интересная сквозная роль, но пока все тайны раскрывать не буду», — передает слова Магеррамова пресс-служба ТНТ.

Фильм «Бременские музыканты» стал для Рухина первым большим проектом Источник: из личного архива Рухина Магеррамова

Роль в фильме «Бременские музыканты» стала первым большим и значимым проектом для актера из Сургута. Причем его пригласили на кастинг, который он успешно прошел. При этом на съемочной площадке Магеррамов первое время чувствовал себя потерянным и даже не всегда понимал указания режиссера, поэтому делал так, как делали остальные актеры. Ощутить себя более расслабленным и уверенным ему помогла актриса Мария Аронова.

«Мне запомнился один момент. Поскольку я юморист, то в процессе съемок у меня появлялись разные шутки. Смотрю, она (Аронова. — Прим. ред.) с режиссером даже какие-то эпизоды обсуждает. Подумал, дай-ка я ей шутку предложу, что она скажет. Она посмеялась, а потом в какой-то момент, перед тем как кадр начали снимать, она режиссеру говорит: „Стоп, у Малыша есть предложение“ — и ко мне обращается: „Давай, говори“. Она меня почему-то Малышом называла. После этого режиссер похвалил за инициативу, и я даже как-то раскрепостился», — вспоминает Магеррамов.

О том, сколько ему заплатили за участие в проекте, актер рассказывать не стал, но отметил, что гонорар был больше 100 тысяч рублей.

Рухин Магеррамов и Тихон Жизневский Источник: из личного архива Рухина Магеррамова

Рухин Магеррамов признается, что съемки в кино ему очень нравятся. Он планирует продолжать развиваться в этом направлении.

«Я кайфую от всего процесса, начиная от старта со словами „Актеры, на площадку“ и до „Стоп. Снято!“ Опять же, это увлекательные путешествия, красивые локации. Например, недавно съемки проходили в пяти разных местах: в Сочи, Геленджике, Анапе, Дагестане, Москве. Чуть ли не через день были перелеты. И так на протяжении двух-трех месяцев», — рассказал актер.

Рухин Магеррамов на съемках комедии «Исправление и наказание» Источник: из личного архива Рухина Магеррамова

Ждем выхода сериала с нашим земляком и Павлом Прилучным Источник: из личного архива Рухина Магеррамова

Недавно мы писали, что Рухин Магеррамов появился в нескольких образах во втором сезоне юмористического шоу «Галустян+». В каждом выпуске комик Михаил Галустян и приглашенные звезды играют самих себя и одновременно примеряют на себя десятки неожиданных образов — от дирижера с манией величия до американского генерала или неутомимого космонавта. Помимо Рухина Магеррамова, компанию Галустяну составят Дмитрий Журавлев, Светлана Пермякова, Екатерина Моргунова, Муха Биттуев и другие артисты.

Рухин Магеррамов сейчас

В кадре — дерзкий спортсмен, а дома — любящий муж и заботливый отец Источник: из личного архива Рухина Магеррамова

Последние пять лет Рухин Магеррамов живет в Москве. Помимо съемок в кино и телешоу, он вместе с женой Гëзал воспитывает двоих сыновей. Пара поженилась в 2016 году, когда команда КВН «Борцы» поставила на паузу выступления, а после с триумфом вернулась. Рухин Магеррамов не исключает, что женитьба сыграла свою роль.

«Моя жена всегда меня поддерживала, тем более что она такой же творческий человек: играет на музыкальных инструментах, знает разные языки. Рядом с женой появляется желание геройствовать, надо же ей как-то показывать себя, что ты мужик. Я каждый день думал, что надо делать, надо делать. Мы поженились, и как будто после этого получилось [выиграть команде]», — пояснил актер в беседе с Михаилом Дудником.

После переезда актер был в Сургуте всего пару раз, но планирует приехать, когда будет свободное время. Несмотря на загруженность и частые съемки, Магеррамов не забывает о своей малой родине и с теплом о ней отзывается.