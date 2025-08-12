НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Считаете, что у вас хорошая память? Тогда попробуйте пройти этот тест

Считаете, что у вас хорошая память? Тогда попробуйте пройти этот тест

Думаете, вы без труда всё запоминаете? Как бы не так!

4 295
16 комментариев
Пришли на пляж и забыли, наносили ли крем для загара? Первый признак, что пора проверить свою память | Источник: Ирина Шарова / 72.RUПришли на пляж и забыли, наносили ли крем для загара? Первый признак, что пора проверить свою память | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Пришли на пляж и забыли, наносили ли крем для загара? Первый признак, что пора проверить свою память

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Вы легко запоминаете лица новых знакомых и узнаете их издалека или же вам сложно даже вспомнить, какого цвета футболку вы вчера надевали? Если последнее, то пора проверить свою зрительную память. Пройдите простой тест, чтобы понять, насколько ваш мозг искажает увиденное и обращает ли внимание на детали. Вам нужно детально рассмотреть картинку и ответить на 10 вопросов о ее содержании по памяти.

ТЕСТПройден 579 раз
1 / 11

Внимательно рассмотрите картинку и запомните как можно больше деталей.

  • Запомнил каждую мелочь.

  • Сомнительно, но окей.

Ранее мы также публиковали четыре метода профессора, чтобы голова работала как в молодости.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Мозг Память Внимательность
Комментарии
16
Гость
16 июля, 14:07
Да, моя память способна удержать очень много деталей, так что не пишите хамских заголовков
Гость
16 июля, 18:53
9 из 11 время на часах не знал и на сколько накрыт персон
Читать все комментарии
