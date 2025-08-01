НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +24

6 м/c,

вос.

 750мм 58%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,32
EUR 91,88
Кто будет строить третий мост
В какой комплекс войдет новая школа
Бизнес на игрушках
Все хитрости для ремонта и строительства
Изменения в работе транспорта
Школьные чаты перейдут в MAX
Афиша на выходные
Елена Летучая в отпуске
Участнику СВО предоставили квартиру
Обзор цен на общежития при университетах
Здоровье Всего 4 правила. Метод профессора поможет сохранить память, чтобы голова даже в 70 работала как в молодости

Всего 4 правила. Метод профессора поможет сохранить память, чтобы голова даже в 70 работала как в молодости

78-летний ученый делится советами, как остаться бодрым и активным

87
Написать комментарий
Главное&nbsp;— быть любопытным! | Источник: iStockphotoГлавное&nbsp;— быть любопытным! | Источник: iStockphoto

Главное — быть любопытным!

Источник:

iStockphoto

Хотите даже в глубокой старости оставаться активным и гордиться прекрасной памятью? Основной секрет ясности ума прост: никогда не переставайте быть любопытным. В этом уверен 78-летний профессор Энтони Д. Фредерикс, автор книг и бывший преподаватель колледжа. Сейчас он уже на пенсии, но продолжает писать, выступать с лекциями и вести блог о психологии.

Энтони объясняет: всё абсолютно научно. Когда мы испытываем любопытство, химия нашего мозга меняется. Это не только обостряет интеллект, но и поддерживает умственную активность на протяжении всей жизни. Профессор поделился четырьмя привычками, которые помогают ему сохранять ясность мышления. Подробности — в материале «Доктора Питера».

Энтони Д. Фредерикс, доктор педагогических наук, почетный профессор педагогики Йоркского колледжа в Пенсильвании, автор более 170 книг, удостоенных наград.

1. Признавать свое неведение

Многие считают, что знания — залог успеха. Но современные исследования показывают, что самые успешные люди часто осознают границы своего понимания. Они не боятся признать, что многого не знают, и это не останавливает их, а, наоборот, мотивирует к новым открытиям.

Попробуйте раз в неделю выбирать тему, далекую от вашей профессии или привычных интересов. Это может быть что угодно: история авиации, загадки древних цивилизаций или необычные природные явления. Потратьте 5–10 минут на изучение и запишите три интересных факта. Такой подход тренирует мозг и расширяет кругозор.

2. Развивать гибкость мышления

Часто мы застреваем в шаблонном мышлении, ищем единственно верные ответы. Однако настоящая интеллектуальная свобода рождается из вопросов, на которые может быть множество решений. Попробуйте регулярно задавать себе вопросы, начинающиеся с «А что, если бы…»:

  • …вы прожили один день своей жизни заново? Что бы вы сделали?

  • …могли изменить какое-то историческое событие? Какое бы вы выбрали?

  • …овладели каким-то навыком или обладали каким-то талантом? Что бы это было?

Такие размышления пробуждают творческий потенциал и открывают новые горизонты для исследования.

3. Находить вдохновение в удивлении

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли доказали, что чувство благоговения перед чем-то великим или прекрасным усиливает любопытство. Это может быть встреча с новорожденным, невероятное творение архитектора или живописца или просто наблюдение за природой.

Хотя бы раз в месяц посещайте новое место, будь то парк, музей или булочная в соседнем районе. Обращайте внимание на детали, записывайте впечатления. Эти моменты удивления обогащают внутренний мир и пробуждают жажду познания.

4. Читать неожиданные книги

Один из лучших способов развить любопытство — читать о том, что лежит за пределами ваших привычных интересов. Профессор Фредерикс признаётся, что даже после 50 лет преподавания он выбирает книги не только по педагогике, но и по маркетингу, палеонтологии, садоводству и даже об истории телевидения.

Зайдите в библиотеку и возьмите три книги на темы, о которых вы ничего не знаете. Читайте по главе в день, и вы удивитесь, куда приведет вас это путешествие.

Как работает память

Наш мозг устроен так сложно, что исследователи по всему миру продолжают открывать новые нюансы того, как он работает. Команда ученых из США и Израиля смогла разработать модель, которая дает возможность предугадать, как именно люди запомнят сложные повествования.

Результаты исследования были опубликованы в издании Physical Review Letters.

Суть эксперимента

Авторы исследования выяснили: человеческий мозг фиксирует истории и события не в виде линейного текста. Воспоминания остаются в виде древовидных структур, в которых каждая вершина — краткое обобщение детализированных элементов.

Чтобы создать модель, ученые использовали абстрактные математические объекты, которые отлично помогают описывать разветвленные структуры.

Ученые провели в онлайн-режиме серию экспериментов, участие в которых приняли сотни добровольцев. Каждого из них попросили пересказать 11 историй разной длины — от 20 до 200 предложений.

Для своей работы авторы исследования взяли материалы из архива американского лингвиста Уильяма Лабова. Лабов в 60-е годы прошлого столетия записывал устные рассказы. Позднее каждый текст проанализировали с помощью языковых моделей и искусственного интеллекта.

Выводы

В итоге оказалось: участники эксперимента часто пересказывали целые сцены одной фразой. Ученые предположили, что в нашей памяти истории сжимаются и структурируются по принципу иерархии.

Выглядит это в виде своеобразного дерева: самые общие идеи находятся ближе к корням, а детали разветвляются подобно кроне. Структура дерева индивидуальна у каждого человека, ведь каждый фиксирует и сохраняет воспоминания по-своему.

Авторы исследования смогли построить модель, которая способна математически спрогнозировать, как именно люди будут вспоминать тот или другой сюжет. Результат был точным и воспроизводимым.

По мнению ученых, этот подход поможет изучить особенности человеческой памяти и разобраться в том, как люди осмысляют личный опыт и исторические события.

Также они заявили, что комбинация математических теорий и возможностей искусственного интеллекта открывает новые возможности в исследовании сознания.

Как сохранить память

Почему одни люди могут похвастаться крепкой памятью, а другие даже в молодости постоянно забывают самое важное? Как отметила врач-невролог Юлиана Борейша, на память влияют несколько факторов: кровоснабжение головного мозга, обмен нейромедиаторов и количество нейронных связей, которые были сформированы еще в детские годы.

Значит ли это, что взрослый человек уже не может улучшить свою память? Вовсе нет. В первую очередь стоит работать над улучшением кровоснабжения. Помочь в этом могут активные прогулки и тренировки.

Вы и сами наверняка замечали: если долго учить что-то, а потом сделать паузу и походить пешком или переключиться на движение, то информация запомнится гораздо лучше.

Кроме того, важно для хорошей памяти следить за показателями холестерина в крови и артериальным давлением. Если ситуация уже запущена, не обойтись без консультаций кардиолога или невролога.

ПО ТЕМЕ
Дарья Гапионок
Анна Майская
Сохранение памяти Работа мозга Кровообращение Сердечно-сосудистая недостаточность Мозговое кровообращение Кровоснабжение Повышенный холестерин
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Кажется, что это не наша жизнь, а реалити-шоу». Папа в декрете — о том, как управляться с двумя детьми и не сойти с ума
Николай Летанин
Мнение
Однажды убирала квартиру с мертвыми голубями. Учитель музыки открыла клининговое агентство и преуспела
Яна Станкова
Мнение
«Все мои куклы немного странные, с дурнинкой»: гномов российской рукодельницы скупают по всему миру
Марина Митина
Мнение
«Первый раз вижу летом такую пустующую Анапу». Туристка рассказала, как бюджетно отдохнула на курорте, куда все боятся ехать
Екатерина Железнова
Журналистка
Мнение
Кричали «Ху!», катались по полу и прыгали 15 минут: что такое динамическая медитация Ошо — впечатления журналистки
Полина Шевчукова
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление