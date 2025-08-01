Всего 4 правила. Метод профессора поможет сохранить память, чтобы голова даже в 70 работала как в молодости

Главное — быть любопытным! Источник: iStockphoto

Хотите даже в глубокой старости оставаться активным и гордиться прекрасной памятью? Основной секрет ясности ума прост: никогда не переставайте быть любопытным. В этом уверен 78-летний профессор Энтони Д. Фредерикс, автор книг и бывший преподаватель колледжа. Сейчас он уже на пенсии, но продолжает писать, выступать с лекциями и вести блог о психологии.

Энтони объясняет: всё абсолютно научно. Когда мы испытываем любопытство, химия нашего мозга меняется. Это не только обостряет интеллект, но и поддерживает умственную активность на протяжении всей жизни. Профессор поделился четырьмя привычками, которые помогают ему сохранять ясность мышления. Подробности — в материале «Доктора Питера».

Энтони Д. Фредерикс, доктор педагогических наук, почетный профессор педагогики Йоркского колледжа в Пенсильвании, автор более 170 книг, удостоенных наград.

1. Признавать свое неведение

Многие считают, что знания — залог успеха. Но современные исследования показывают, что самые успешные люди часто осознают границы своего понимания. Они не боятся признать, что многого не знают, и это не останавливает их, а, наоборот, мотивирует к новым открытиям.

Попробуйте раз в неделю выбирать тему, далекую от вашей профессии или привычных интересов. Это может быть что угодно: история авиации, загадки древних цивилизаций или необычные природные явления. Потратьте 5–10 минут на изучение и запишите три интересных факта. Такой подход тренирует мозг и расширяет кругозор.

2. Развивать гибкость мышления

Часто мы застреваем в шаблонном мышлении, ищем единственно верные ответы. Однако настоящая интеллектуальная свобода рождается из вопросов, на которые может быть множество решений. Попробуйте регулярно задавать себе вопросы, начинающиеся с «А что, если бы…»:

…вы прожили один день своей жизни заново? Что бы вы сделали?

…могли изменить какое-то историческое событие? Какое бы вы выбрали?

…овладели каким-то навыком или обладали каким-то талантом? Что бы это было?

Такие размышления пробуждают творческий потенциал и открывают новые горизонты для исследования.

3. Находить вдохновение в удивлении

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли доказали, что чувство благоговения перед чем-то великим или прекрасным усиливает любопытство. Это может быть встреча с новорожденным, невероятное творение архитектора или живописца или просто наблюдение за природой.

Хотя бы раз в месяц посещайте новое место, будь то парк, музей или булочная в соседнем районе. Обращайте внимание на детали, записывайте впечатления. Эти моменты удивления обогащают внутренний мир и пробуждают жажду познания.

4. Читать неожиданные книги

Один из лучших способов развить любопытство — читать о том, что лежит за пределами ваших привычных интересов. Профессор Фредерикс признаётся, что даже после 50 лет преподавания он выбирает книги не только по педагогике, но и по маркетингу, палеонтологии, садоводству и даже об истории телевидения.

Зайдите в библиотеку и возьмите три книги на темы, о которых вы ничего не знаете. Читайте по главе в день, и вы удивитесь, куда приведет вас это путешествие.

Как работает память

Наш мозг устроен так сложно, что исследователи по всему миру продолжают открывать новые нюансы того, как он работает. Команда ученых из США и Израиля смогла разработать модель, которая дает возможность предугадать, как именно люди запомнят сложные повествования.

Результаты исследования были опубликованы в издании Physical Review Letters.

Суть эксперимента

Авторы исследования выяснили: человеческий мозг фиксирует истории и события не в виде линейного текста. Воспоминания остаются в виде древовидных структур, в которых каждая вершина — краткое обобщение детализированных элементов.

Чтобы создать модель, ученые использовали абстрактные математические объекты, которые отлично помогают описывать разветвленные структуры.

Ученые провели в онлайн-режиме серию экспериментов, участие в которых приняли сотни добровольцев. Каждого из них попросили пересказать 11 историй разной длины — от 20 до 200 предложений.

Для своей работы авторы исследования взяли материалы из архива американского лингвиста Уильяма Лабова. Лабов в 60-е годы прошлого столетия записывал устные рассказы. Позднее каждый текст проанализировали с помощью языковых моделей и искусственного интеллекта.

Выводы

В итоге оказалось: участники эксперимента часто пересказывали целые сцены одной фразой. Ученые предположили, что в нашей памяти истории сжимаются и структурируются по принципу иерархии.

Выглядит это в виде своеобразного дерева: самые общие идеи находятся ближе к корням, а детали разветвляются подобно кроне. Структура дерева индивидуальна у каждого человека, ведь каждый фиксирует и сохраняет воспоминания по-своему.

Авторы исследования смогли построить модель, которая способна математически спрогнозировать, как именно люди будут вспоминать тот или другой сюжет. Результат был точным и воспроизводимым.

По мнению ученых, этот подход поможет изучить особенности человеческой памяти и разобраться в том, как люди осмысляют личный опыт и исторические события.

Также они заявили, что комбинация математических теорий и возможностей искусственного интеллекта открывает новые возможности в исследовании сознания.

Как сохранить память

Почему одни люди могут похвастаться крепкой памятью, а другие даже в молодости постоянно забывают самое важное? Как отметила врач-невролог Юлиана Борейша, на память влияют несколько факторов: кровоснабжение головного мозга, обмен нейромедиаторов и количество нейронных связей, которые были сформированы еще в детские годы.

Значит ли это, что взрослый человек уже не может улучшить свою память? Вовсе нет. В первую очередь стоит работать над улучшением кровоснабжения. Помочь в этом могут активные прогулки и тренировки.

Вы и сами наверняка замечали: если долго учить что-то, а потом сделать паузу и походить пешком или переключиться на движение, то информация запомнится гораздо лучше.