Не отгадаете и с пятой попытки: что за предмет времен СССР изображен на фото?

Что за предмет времен СССР изображен на фото? Источник: Avito.ru

Что может вызвать более яркие ностальгические воспоминания, чем какая-нибудь штуковина из прошлого? Например, из времен СССР. Многими атрибутами советских времен россияне пользовались вплоть до начала нулевых. А некоторые вещи бережно хранятся по сей день на полках шкафов, в ожидании часа, когда они понадобятся.

Вещицу на фото мы нашли на просторах сайта для публикации объявлений «Авито». Попробуйте угадать, как ее использовали в прошлом столетии. А мы, конечно, даем подсказку и предлагаем выбрать их трех вариантов ответа, один из которых является верным.

И так, что изображено на фото?

Кассетный проигрыватель;

спаиватель для целлофановых пакетов;

машинка для заточки лезвий бритвы.

Что это за предмет? Узнать На фото изображена машинка для заточки лезвий безопасной бритвы. Небольшое лезвие вставлялось внутрь устройства. Там располагались абразивные поверхности. Лезвие прижималось к ним и перемещалось вдоль, благодаря специальному механизму. Таким образом, металл удавалось заточить, и он вновь становился острым.

Получилось угадать? Да, я знал, что это Нет, даже не подумал, что этот предмет использовали таким образом