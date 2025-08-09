НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Не отгадаете и с пятой попытки: что за предмет времен СССР изображен на фото?

Быстрая викторина на знание советской эпохи

Не отгадаете и с пятой попытки: что за предмет времен СССР изображен на фото?

Быстрая викторина на знание советской эпохи

240
Что за предмет времен СССР изображен на фото? | Источник: Avito.ru

Что за предмет времен СССР изображен на фото?

Источник:

Avito.ru

Что может вызвать более яркие ностальгические воспоминания, чем какая-нибудь штуковина из прошлого? Например, из времен СССР. Многими атрибутами советских времен россияне пользовались вплоть до начала нулевых. А некоторые вещи бережно хранятся по сей день на полках шкафов, в ожидании часа, когда они понадобятся.

Вещицу на фото мы нашли на просторах сайта для публикации объявлений «Авито». Попробуйте угадать, как ее использовали в прошлом столетии. А мы, конечно, даем подсказку и предлагаем выбрать их трех вариантов ответа, один из которых является верным.

И так, что изображено на фото?

  • Кассетный проигрыватель;

  • спаиватель для целлофановых пакетов;

  • машинка для заточки лезвий бритвы.

Что это за предмет?

На фото изображена машинка для заточки лезвий безопасной бритвы. Небольшое лезвие вставлялось внутрь устройства. Там располагались абразивные поверхности. Лезвие прижималось к ним и перемещалось вдоль, благодаря специальному механизму. Таким образом, металл удавалось заточить, и он вновь становился острым.

Получилось угадать?

Да, я знал, что это
Нет, даже не подумал, что этот предмет использовали таким образом

А что еще вы знаете из времен СССР? Мы делали тест, состоящий из десяти вопросов, на которые с легкостью ответят лишь те, кто застал эти времена. Хотя, вдруг вы внимательно слушали рассказы родителей, и у вас получится справиться с испытанием на высший балл?

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
СССР Авито Предметы быта
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
