Своих звезд стало остро не хватать? Почему россияне массово рванули на концерты мировых знаменитостей за границу

Особенно популярны безвизовые концертные туры

Своих звезд стало остро не хватать? Почему россияне массово рванули на концерты мировых знаменитостей за границу

Особенно популярны безвизовые концертные туры

5 комментариев
Россияне теперь следят, кто где будет выступать, чтобы не пропустить событие

Россияне теперь следят, кто где будет выступать, чтобы не пропустить событие

Источник:

Дмитрий Гладышев / 72.RU

Мэрия Еревана подсчитывает многомиллионные прибыли от концерта Дженнифер Лопес, билеты на который купили 15 тысяч иностранных туристов. И большинство из них — россияне. Тысячи поклонников, приехавших из разных стран, включая Россию, заполонили пограничные переходы между Арменией и Грузией. Деньги на организацию выступления выделили из бюджета, что вызвало бурные протесты оппозиции. Но в итоге оказалось, что деньги окупились за счет огромного числа туристов: они ведь потратились не только на билеты (перекупщики, в основном из России, перепродавали их по заоблачным ценам), но и на отели, такси, еду, сувениры.

Источник:

Городские медиа

Не всем, правда, повезло. Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был лететь из Сочи в Ереван, в последний момент был отменен из-за введения плана «Ковер». Люди, купившие билеты на концерт, были вынуждены самостоятельно снимать отели. Слабое утешение: авиакомпания пообещала теперь бесплатно перевезти фанатов Дженнифер Лопес в любой другой город (куда летает, естественно), где будет концерт.

Лопес 1 августа выступала в Астане, 7 августа певица в Ташкенте, а 10 августа вернется в Казахстан с концертом в Алма-Ате. В Казахстане, кстати, билеты на ее концерты расхватали как горячие пирожки в первый же час продаж, обрушив официальный сайт.

В Грузию тоже приезжает множество иностранных звезд: правительство потратилось на программу Starring Georgia ради организации крупных концертов. Программа стала настоящей отдушиной для меломанов из России (да и со всего постсоветского пространства): в Грузии выступили за последние два года Imagine Dragons, The Killers, Бруно Марс… И вишенка на тортике — Джастин Тимберлейк, на концерт которого было продано 55 тысяч билетов (из них 20 тысяч купили иностранцы).

Поездки на такие концерты становятся всё популярнее у россиян, которым скучно дома ходить на бесконечные концерты Басты и Леонида Агутина. Правда в этом году в Россию хотя бы начали вновь наведываться забытые западные звезды: концерты в Сочи и Москве дает Эйкон, а в сентябре в Москву приезжает английский диджей Пол Окенфолд, некогда гремевший на весь мир. Подробности — в материале MSK1.RU.

«Людям уже надоели просто ретриты и гастротуры»

— Да, люди уже устали от «просто отелей» и «просто экскурсий», — говорит руководитель отдела продаж в турагентстве Voyage Boutique Мария Шавнева. — После моды на «избинг», ретриты и гастротуры в фокус вышло новое направление — путешествия на события. Это не только концерты, но и Formila-1, бои MMA. Сейчас в приоритете не отдых, а сюжет. Быть в моменте, чувствовать уникальность, проживать сильные эмоции — вот новый запрос. Да, это не массовый продукт, но спрос растет. И одна из причин этого тренда — отсутствие концертов мировых звезд в России из-за санкций. Люди соскучились по эмоциям такого масштаба. Такую поездку можно совместить и с отдыхом.

Зарубежными концертами всё больше интересуется молодежь

— Мы тоже больше и больше получаем запросов на музыкальные и спортивные события. Поехать на 3–4 дня в другую страну — это звучит как небольшое приключение, — рассказывает руководитель проекта Let’s Fly Online (входит в группу «Слетать.ру») Светлана Кузьмина. — Если у туриста в планах и так была поездка в определенный отель или регион, то концерт может стать приятным бонусом к отдыху. Сейчас мы отмечаем, что концертами всё больше интересуется молодежь. И совсем не важно, если артист уже собирал концерты в годы, когда кто-то еще не родился и не все песни знает наизусть. В первую очередь это про масштабы, зрелищность и действительно стоящие события.

Для массового туриста такой отдых всё еще дорогая экзотика

— Поездки ради концертов и выступлений мировых звезд это всё более заметный формат путешествий для российских туристов. Главным барьером остается стоимость, — рассказывает управляющий партнер компании MAIN DIVISION (занимается техническим обеспечением и застройкой мероприятий) Андрей Глушкин. —  Комплексные туры с билетами, перелетами и проживанием могут начинаться от 90 тысяч рублей и доходить до нескольких тысяч евро. Участие в VIP-мероприятиях, встречах с артистами или размещение в лучших отелях увеличивает цену в разы. Так что такой туризм в России сегодня — это скорее нишевый и элитарный формат.

— И кто обычно может себе позволить такие дорогие зарубежные концерты? Ясно, что это не массовый туризм.

— Да, для массового туриста подобный формат остается экзотикой. Тем не менее спрос есть. Особенное оживление в этом сегменте в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, где уровень доходов позволяет планировать такие поездки. Есть ведь и ряд ограничений. На Западе, в Европе и США наблюдается настоящий бум концертного туризма. Но в западных странах и цена билетов часто ниже, и логистика проще за счет развитого транспортного сообщения и визовой открытости. В российском случае, где поездка на концерт часто означает международный перелет и оформление виз, такие путешествия требуют большей подготовки и финансовых затрат.

А вы бы хотели слетать на такой концерт?

Да, очень
Я и слетал(а)
Нет
Дмитрий Капустин
Джастин Тимберлейк Дженнифер Лопес Мировая звезда
Гость
1 час
Вероятно все от нищеты, о которой тут некоторые комментаторы постоянно ноют.
Гость
52 минуты
в том году был на концерте Уилла Смита.билеты на концерт мне достались бонусом к билетам на Формулу 1.и в живую увидеть одного из любимых актеров..это было что-то.он вышел под песню Плохие Парни...и его песня Люди в Черном.давно я таких эмоций не получал.спасибо Азербайджану за такую возможность)
