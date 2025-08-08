Своих звезд стало остро не хватать? Почему россияне массово рванули на концерты мировых знаменитостей за границу

Россияне теперь следят, кто где будет выступать, чтобы не пропустить событие Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

Мэрия Еревана подсчитывает многомиллионные прибыли от концерта Дженнифер Лопес, билеты на который купили 15 тысяч иностранных туристов. И большинство из них — россияне. Тысячи поклонников, приехавших из разных стран, включая Россию, заполонили пограничные переходы между Арменией и Грузией. Деньги на организацию выступления выделили из бюджета, что вызвало бурные протесты оппозиции. Но в итоге оказалось, что деньги окупились за счет огромного числа туристов: они ведь потратились не только на билеты (перекупщики, в основном из России, перепродавали их по заоблачным ценам), но и на отели, такси, еду, сувениры.

Не всем, правда, повезло. Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был лететь из Сочи в Ереван, в последний момент был отменен из-за введения плана «Ковер». Люди, купившие билеты на концерт, были вынуждены самостоятельно снимать отели. Слабое утешение: авиакомпания пообещала теперь бесплатно перевезти фанатов Дженнифер Лопес в любой другой город (куда летает, естественно), где будет концерт.

Лопес 1 августа выступала в Астане, 7 августа певица в Ташкенте, а 10 августа вернется в Казахстан с концертом в Алма-Ате. В Казахстане, кстати, билеты на ее концерты расхватали как горячие пирожки в первый же час продаж, обрушив официальный сайт.

В Грузию тоже приезжает множество иностранных звезд: правительство потратилось на программу Starring Georgia ради организации крупных концертов. Программа стала настоящей отдушиной для меломанов из России (да и со всего постсоветского пространства): в Грузии выступили за последние два года Imagine Dragons, The Killers, Бруно Марс… И вишенка на тортике — Джастин Тимберлейк, на концерт которого было продано 55 тысяч билетов (из них 20 тысяч купили иностранцы).

Поездки на такие концерты становятся всё популярнее у россиян, которым скучно дома ходить на бесконечные концерты Басты и Леонида Агутина. Правда в этом году в Россию хотя бы начали вновь наведываться забытые западные звезды: концерты в Сочи и Москве дает Эйкон, а в сентябре в Москву приезжает английский диджей Пол Окенфолд, некогда гремевший на весь мир. Подробности — в материале MSK1.RU.

«Людям уже надоели просто ретриты и гастротуры»

— Да, люди уже устали от «просто отелей» и «просто экскурсий», — говорит руководитель отдела продаж в турагентстве Voyage Boutique Мария Шавнева. — После моды на «избинг», ретриты и гастротуры в фокус вышло новое направление — путешествия на события. Это не только концерты, но и Formila-1, бои MMA. Сейчас в приоритете не отдых, а сюжет. Быть в моменте, чувствовать уникальность, проживать сильные эмоции — вот новый запрос. Да, это не массовый продукт, но спрос растет. И одна из причин этого тренда — отсутствие концертов мировых звезд в России из-за санкций. Люди соскучились по эмоциям такого масштаба. Такую поездку можно совместить и с отдыхом.

Зарубежными концертами всё больше интересуется молодежь

— Мы тоже больше и больше получаем запросов на музыкальные и спортивные события. Поехать на 3–4 дня в другую страну — это звучит как небольшое приключение, — рассказывает руководитель проекта Let’s Fly Online (входит в группу «Слетать.ру») Светлана Кузьмина. — Если у туриста в планах и так была поездка в определенный отель или регион, то концерт может стать приятным бонусом к отдыху. Сейчас мы отмечаем, что концертами всё больше интересуется молодежь. И совсем не важно, если артист уже собирал концерты в годы, когда кто-то еще не родился и не все песни знает наизусть. В первую очередь это про масштабы, зрелищность и действительно стоящие события.

Для массового туриста такой отдых всё еще дорогая экзотика

— Поездки ради концертов и выступлений мировых звезд это всё более заметный формат путешествий для российских туристов. Главным барьером остается стоимость, — рассказывает управляющий партнер компании MAIN DIVISION (занимается техническим обеспечением и застройкой мероприятий) Андрей Глушкин. — Комплексные туры с билетами, перелетами и проживанием могут начинаться от 90 тысяч рублей и доходить до нескольких тысяч евро. Участие в VIP-мероприятиях, встречах с артистами или размещение в лучших отелях увеличивает цену в разы. Так что такой туризм в России сегодня — это скорее нишевый и элитарный формат.

— И кто обычно может себе позволить такие дорогие зарубежные концерты? Ясно, что это не массовый туризм.

— Да, для массового туриста подобный формат остается экзотикой. Тем не менее спрос есть. Особенное оживление в этом сегменте в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, где уровень доходов позволяет планировать такие поездки. Есть ведь и ряд ограничений. На Западе, в Европе и США наблюдается настоящий бум концертного туризма. Но в западных странах и цена билетов часто ниже, и логистика проще за счет развитого транспортного сообщения и визовой открытости. В российском случае, где поездка на концерт часто означает международный перелет и оформление виз, такие путешествия требуют большей подготовки и финансовых затрат.