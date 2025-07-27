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Развлечения Выигрываем миллион? Эксперимент Выработала схему: жительница Ярославля рассказала, как ей удается скупать выигрышные лотерейные билеты

Выработала схему: жительница Ярославля рассказала, как ей удается скупать выигрышные лотерейные билеты

Публикуем очередной выпуск эксперимента 76.RU

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1 комментарий
Сколько денег можно выиграть в лотерею | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько денег можно выиграть в лотерею | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько денег можно выиграть в лотерею

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Наступила новая неделя лотерейного эксперимента редакции 76.RU. Кажется, удача потихоньку встает на нашу сторону — в этот раз удалось выиграть, но обо всем по порядку.

По традиции, мы купили билеты от «Столото» и «Национальной лотереи». От первого бренда приобрели две «моменталки» по 100 рублей в киоске одного из городских торговых центров.

Один билет оказался пустым, а вот второй выигрышным. За удачной комбинацией скрывалось 100 рублей. В итоге из потраченных 200 рублей удалось вернуть половину.

В случае с приложением было решено воспользоваться советом лотерейного миллионера. Житель Рыбинска Василий Дударев рассказал, что числа в игровых полях он выбирает вслепую, отворачивая экран телефона. Также сделали и мы (уже во второй раз, кстати). И после покупки билета за 100 рублей получили СМС о выигрыше в 668 рублей. Кажется, тактика работает.

Итог девятнадцати недель лотерейного эксперимента: потрачено 5870 рублей на билеты, а выиграли 1788. Редакция ушла в минус на 4082 рубля.

Вы когда-нибудь выигрывали крупную сумму в лотерею?

Да, было приятно
Нет, всегда выигрывал по мелочи
Никогда не выигрывал в лотерею
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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
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Комментарии
1
Гость
2 минуты
глядя на лотереи в стабильной , понимаешь что это мы заслужили когда по ТВ показывают в записи это действо где все всё знают но продолжают хлопать и кивать, вспоминается сказка о голом короле и ждёшь когда мальчик скажет ПРАВДУ в лицо им всем
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