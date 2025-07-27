Выработала схему: жительница Ярославля рассказала, как ей удается скупать выигрышные лотерейные билеты

Сколько денег можно выиграть в лотерею Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Наступила новая неделя лотерейного эксперимента редакции 76.RU. Кажется, удача потихоньку встает на нашу сторону — в этот раз удалось выиграть, но обо всем по порядку.

По традиции, мы купили билеты от «Столото» и «Национальной лотереи». От первого бренда приобрели две «моменталки» по 100 рублей в киоске одного из городских торговых центров.

Один билет оказался пустым, а вот второй выигрышным. За удачной комбинацией скрывалось 100 рублей. В итоге из потраченных 200 рублей удалось вернуть половину.

В случае с приложением было решено воспользоваться советом лотерейного миллионера. Житель Рыбинска Василий Дударев рассказал, что числа в игровых полях он выбирает вслепую, отворачивая экран телефона. Также сделали и мы (уже во второй раз, кстати). И после покупки билета за 100 рублей получили СМС о выигрыше в 668 рублей. Кажется, тактика работает.

Итог девятнадцати недель лотерейного эксперимента: потрачено 5870 рублей на билеты, а выиграли 1788. Редакция ушла в минус на 4082 рубля.