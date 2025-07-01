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Развлечения «Отворачиваю экран телефона»: ярославец рассказал, как выиграл 2 миллиона рублей в лотерею

«Отворачиваю экран телефона»: ярославец рассказал, как выиграл 2 миллиона рублей в лотерею

Василий Дударев не впервые получает крупную сумму в качестве приза

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2 комментария
Житель Ярославской области стал лотерейным миллионером | Источник: пресс-служба «Столото»Житель Ярославской области стал лотерейным миллионером | Источник: пресс-служба «Столото»

Житель Ярославской области стал лотерейным миллионером

Источник:

пресс-служба «Столото»

Житель Рыбинска Ярославской области Василий Дударев выиграл 2 миллиона рублей в лотерею. Предприниматель в сфере строительства сорвал куш после покупки билета «Рапидо Ультра» от «Столото».

По правилам «Рапидо Ультра» для выигрыша суперприза нужно отгадать восемь чисел в первом поле билета и одно — во втором. Крупнейший суперприз в этой лотерее — 89 786 890 рублей — был разыгран в августе 2024 года и достался жителю Липецкой области. Минимальный гарантированный суперприз лотереи — 10 000 000 рублей.

Билет Василий Дударев приобрел в приложении «Столото». Раньше он делал покупки в фирменных магазинах.

«В лотереях мужчине везет, он выигрывал: 5 000, 10 000, 43 000 рублей, а в 11587-м тираже лотереи „Рапидо Ультра“ одержал победу в 2 000 000 рублей», — рассказали в «Столото».

Мужчина выиграл 2 миллиона рублей | Источник: пресс-служба «Столото»Мужчина выиграл 2 миллиона рублей | Источник: пресс-служба «Столото»

Мужчина выиграл 2 миллиона рублей

Источник:

пресс-служба «Столото»

Василий рассказал, как ему удается скупать призовые билеты.

«Числа в игровых полях лотерейных билетов всегда выбираю случайным образом. Отворачиваю экран телефона и нажимаю на цифры. Так и этот билет купил, а потом увидел смс-уведомление от „Столото“ о выигрыше. Мне было очень приятно, я знал, что удачлив», — рассказал победитель.

В свободное от работы время Василий занимается дайвингом и альпинизмом. На момент выигрыша он еще не решил, как потратит призовые деньги.

Тем временем редакция 76.RU уже несколько месяцев ставит свой лотерейный эксперимент. В предыдущем выпуске мы рассказывали, сколько уже удалось выиграть.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Лотерея Билет Выигрыш
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Комментарии
2
Гость
20 минут
Шибаева, ты то перестала деньги на билеты тратить?
Гость
13 минут
Да нет просто она перестала лапшу 🍜 Доширак есть
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