Только тот, кто родился и вырос в СССР, ответит на 10 из 10. Это вы?

Кто-то еще хочет вернуться во времена Советского Союза и делает для этого всё возможное. Попробовал бы он для начала пройти наш тест!

Советского Союза не существует уже более 30 лет, а некоторые до сих пор вспоминают его. Кто добрым словом, кто крепким, но ведь помнят! А что вы можете вспомнить о советском периоде? Бывали в том времени или знаете о нем только из учебников и рассказов?