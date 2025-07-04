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Развлечения Тест Только тот, кто родился и вырос в СССР, ответит на 10 из 10. Это вы?

Только тот, кто родился и вырос в СССР, ответит на 10 из 10. Это вы?

Исторический тест с элементами ностальгии

431
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Кто-то еще хочет вернуться во времена Советского Союза и делает для этого всё возможное. Попробовал бы он для начала пройти наш тест! | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUКто-то еще хочет вернуться во времена Советского Союза и делает для этого всё возможное. Попробовал бы он для начала пройти наш тест! | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Кто-то еще хочет вернуться во времена Советского Союза и делает для этого всё возможное. Попробовал бы он для начала пройти наш тест!

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Советского Союза не существует уже более 30 лет, а некоторые до сих пор вспоминают его. Кто добрым словом, кто крепким, но ведь помнят! А что вы можете вспомнить о советском периоде? Бывали в том времени или знаете о нем только из учебников и рассказов?

ТЕСТПройден 139 раз
1 / 10

Зачем в СССР вешали на стену ковер

  • Чтобы собирал пыль

  • Для шумоизоляции

  • Чтобы подчеркнуть свою состоятельность

  • Чтобы не занимал место в кладовке

2 / 10

На заре своего существования Советское государство столкнулось с экономической разрухой и зашкаливающей инфляцией. Из-за этого появилась необходимость создать свою новую крепкую валюту. Ей стал знаменитый «Сеятель». Что он собой представлял?

  • Золотой червонец

  • Серебряную десятку

  • Медаль с инкрустацией

  • Твердый бронзовый рупь

3 / 10

Сколько граней было у классического граненого стакана в СССР?

  • 10

  • 12

  • 16

  • 18

4 / 10

Где в советской квартире можно было найти подзор?

  • На кухне

  • На кровати

  • В ванной

  • На балконе

5 / 10

Кто в Советском Союзе попадал под так называемый налог на яйца?

  • Бездетные

  • Фермеры

  • Тунеядцы

  • Алкоголики

6 / 10

Фраза «шнурки в стакане» вам о чем-нибудь говорит?

  • Идем на дискотеку

  • Милиция на посту

  • Очередь слишком большая

  • Родители дома

7 / 10

Как называлась триада, характеризующая потребительский идеал, сложившийся в 1950–1980-х годах?

  • «Украл? Выпил? В тюрьму!»

  • «Тачка, дачка, водокачка»

  • «Дом, шуба, отпуск»

  • «Квартира, дача, машина»

8 / 10

Что можно было найти в тамиздате?

  • Пластинки

  • Сборники кроссвордов

  • Книги

  • Джинсы

9 / 10

Что власти СССР клятвенно обещали каждому советскому человеку к 2000 году?

  • Вернуть крепостное право

  • Доллар по 30

  • Квартиру

  • Нормированный рабочий день и высокую зарплату

10 / 10

Вышивкой в советское время занимались не только женщины. Часто хозяйки привлекали к такой работе и своих мужей. И у этого была конкретная цель. Какая?

  • Совместные работы принимали на ВДНХ и хорошо за них платили

  • Чтобы быстрее справиться

  • А больше совместных развлечений для семейных пар и не было

  • Чтобы муж не гулял

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Знания История СССР Советский Союз Развлечения
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