Только тот, кто родился и вырос в СССР, ответит на 10 из 10. Это вы?

Советского Союза не существует уже более 30 лет, а некоторые до сих пор вспоминают его. Кто добрым словом, кто крепким, но ведь помнят! А что вы можете вспомнить о советском периоде? Бывали в том времени или знаете о нем только из учебников и рассказов?
Зачем в СССР вешали на стену ковер
Чтобы собирал пыль
Для шумоизоляции
Чтобы подчеркнуть свою состоятельность
Чтобы не занимал место в кладовке
На заре своего существования Советское государство столкнулось с экономической разрухой и зашкаливающей инфляцией. Из-за этого появилась необходимость создать свою новую крепкую валюту. Ей стал знаменитый «Сеятель». Что он собой представлял?
Золотой червонец
Серебряную десятку
Медаль с инкрустацией
Твердый бронзовый рупь
Сколько граней было у классического граненого стакана в СССР?
10
12
16
18
Где в советской квартире можно было найти подзор?
На кухне
На кровати
В ванной
На балконе
Кто в Советском Союзе попадал под так называемый налог на яйца?
Бездетные
Фермеры
Тунеядцы
Алкоголики
Фраза «шнурки в стакане» вам о чем-нибудь говорит?
Идем на дискотеку
Милиция на посту
Очередь слишком большая
Родители дома
Как называлась триада, характеризующая потребительский идеал, сложившийся в 1950–1980-х годах?
«Украл? Выпил? В тюрьму!»
«Тачка, дачка, водокачка»
«Дом, шуба, отпуск»
«Квартира, дача, машина»
Что можно было найти в тамиздате?
Пластинки
Сборники кроссвордов
Книги
Джинсы
Что власти СССР клятвенно обещали каждому советскому человеку к 2000 году?
Вернуть крепостное право
Доллар по 30
Квартиру
Нормированный рабочий день и высокую зарплату
Вышивкой в советское время занимались не только женщины. Часто хозяйки привлекали к такой работе и своих мужей. И у этого была конкретная цель. Какая?
Совместные работы принимали на ВДНХ и хорошо за них платили
Чтобы быстрее справиться
А больше совместных развлечений для семейных пар и не было
Чтобы муж не гулял