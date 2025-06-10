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Развлечения Обзор «Существо из ночного кошмара»: весь мир скупает зубастых плюшевых Лабубу — что это за звери и почему их требуют запретить

«Существо из ночного кошмара»: весь мир скупает зубастых плюшевых Лабубу — что это за звери и почему их требуют запретить

Забавные монстры захватывают мир, с ума сходят и взрослые, и дети

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3 комментария
Забавные монстры Лабубу захватывают мир | Источник: ru.pinterest.com Забавные монстры Лабубу захватывают мир | Источник: ru.pinterest.com

Забавные монстры Лабубу захватывают мир

Источник:

ru.pinterest.com

Казалось бы, только отгремела история с монстриками Хагги Вагги, как на арену вышли новые зубастики. Игрушки Лабубу буквально заполонили собой не только интернет, но и реальный мир. Мы видим их в руках у детей в парке, наблюдаем Лабубу как аксессуар на сумке, а заведения предлагают гостям десерты в форме этого сказочного существа. Неожиданная гиперфиксация взволновала родителей — они беспокоятся о том, что клыкастая игрушка нанесет вред психике ребенка. Журналист NGS.RU попросила экспертов объяснить, опасны ли Лабубу для детей и нормально ли, когда взрослые рыдают из-за монстров.

Да что такое это ваше Лабубу?

Странноватые пушистые монстры с кроличьими ушами и коварной улыбкой появились на свет в 2015 году с легкой руки гонконгского иллюстратора Ка-Синг Лунга. Он придумал комикс The monsters про милых (и немного криповых) существ, назвав одного из героев Лабубу. Автор пояснил, что Лабубу — это озорная и чудаковатая эльфийка, которая отражает дух детских приключений. А ее насыщенная мимика — следствие богатого воображения автора.

На создание забавных монстров Лунга вдохновил скандинавский фольклор. Ка-Синг рос в Нидерландах и с детства был погружен в местные сказки и легенды. У каждого созданного им монстра в серии свое имя, но называть их стали по имени эльфийки Лабубу просто потому, что весело и прикольно звучит.

В 2019 году игрушки Лабубу начал производить китайский рынок Pop Mart. Сначала они завоевали Азию, потом добрались до США и Европы. В России оригинальную игрушку можно купить только в магазине Kickstown, всё остальное лишь реплика. Бывают копии отличнейшего качества. На маркетплейсах стоимость игрушки не превышает 1500 рублей. Уже добавили в корзину?

Лабубу захватывают мир

Люси Пылаева (Lova Lova) пришла на музыкальную премию RU.TV с модной игрушкой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЛюси Пылаева (Lova Lova) пришла на музыкальную премию RU.TV с модной игрушкой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Люси Пылаева (Lova Lova) пришла на музыкальную премию RU.TV с модной игрушкой

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Игрушки привлекают покупателей своим необычным видом — большая голова, глаза навыкат, клыкастая улыбка. Цвет и пушистость сглаживают картинку, делая Лабубу не страшным чудовищем, а милым монстриком. В конце концов, давайте будем честными, мы всегда обращали и будем обращать внимание на всё, что выделяется в общей массе. Ведь так придумала природа.

Интерес к Лабубу подогревает то, что игрушка спрятана в коробку и мы не можем знать, кто именно нам достанется. Попался не тот цвет? Ничего, куплю еще. У многих появляется азарт — непременно хочется собрать всю коллекцию. Основная серия состоит из Лабубу и ее друзей: Тайкоко, Зимомо, Мококо, Яя, Пато и Пиппо. Есть и секретные игрушки, которые идут вне основной серии. Лимитированная коллекция особенно желанна для поклонников.

Первой тренд на Лабубу задала китайская певица Лиса (из группы Blackpink), она то и дело появлялась на публике с монстром в обнимку. Лиса давняя фанатка The monsters. Несколько постов в социальных сетях — и о необычной игрушке заговорили за пределами Азии. Позже с монстром заметили певиц Рианну и Дуа Липу, а журнал Vogue начал продвигать Лабубу как модный тренд. Инфлюенсеры тотчас купили по брелоку в виде Лабубу и повесили его себе на сумки. Лабубу в моменте стала самым желанным подарком.

Ксения Собчак игрушку не оценила | Источник: xenia_sobchak / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)Ксения Собчак игрушку не оценила | Источник: xenia_sobchak / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Ксения Собчак игрушку не оценила

Источник:

xenia_sobchak / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Желание взрослых обладать Лабубу она посчитала инфантилизмом | Источник: xenia_sobchak / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)Желание взрослых обладать Лабубу она посчитала инфантилизмом | Источник: xenia_sobchak / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Желание взрослых обладать Лабубу она посчитала инфантилизмом

Источник:

xenia_sobchak / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Приведем примеры с нашими героями. Журналистке Ксении Собчак тоже подарили коробку с Лабубу, распаковку она выложила в запрещенной соцсети, сопроводив видео нецензурной бранью.

«На сумки вешают, я видела. Как все быть не люблю. Ребят, вы серьезно? Это модно и красиво? Что с вами со всеми? И вы предлагаете вот это вешать на мою красавицу (имеет в виду сумку. — Прим. ред.)», — спросила Ксения у подписчиков, после того как вытряхнула Лабубу из коробки. Кстати, Ксении досталась игрушка из лимитированной коллекции.

«Вдумайтесь, насколько мы все стали инфантильные, что теткам за 40 дарят это с убеждением, что перед вами самая модная вещь. Ладно, мне за 40, а если вам 30? Уровень инфантильности какой?» — задается вопросом Ксения Собчак.

Существует мнение, что в нашей стране интерес взрослых к игрушкам Лабубу навеян ностальгическими чувствами. В них угадываются отголоски эстетики 90-х и 2000-х: темные мультфильмы, альтернативная культура, герои с неоднозначной внешностью. Это своего рода культурный мост между поколениями: и дети, и родители находят в игрушке что-то свое.

Мнение психологов

Страсть к Лабубу у взрослых объясняется термином «кидалтство» — символическое возвращение в детство. В условиях постоянного стресса, беспорядков в мире и прочих взрослых проблем людям хочется наивной радости, пусть даже порой абсурдной. Радовать своего внутреннего ребенка важно и нужно, это скажет вам любой психолог.

Юлия ДеревягаЮлия Деревяга
Юлия Деревяга

«В условиях возникновения кризисных событий, то есть того, к чему еще психика человека не адаптирована, может возникать регресс — возвращение к более ранним формам совладания со стрессом. У каждого человека со временем может расширяться вариативность защитных механизмов, это является нормой. Но если происходит фиксация на каком-то определенном варианте поведения в абсолютно разных условиях достаточно длительное время, то здесь стоит говорить о том, что психический аппарат перегружен, он не может „переварить“ нагрузку и адаптироваться к новой реальности», — объясняет клинический психолог Юлия Деревяга.

Со взрослыми разобрались. Теперь давайте поймем, опасна ли игрушка для детской психики? В каналах и пабликах вокруг Лабубу ведутся дискуссии в сторону того, чтобы запретить монстров. С предложением об отмене выступила сенатор Екатерина Алтабаева.

Татьяна Жеребная Татьяна Жеребная
Татьяна Жеребная

«С психологической точки зрения Лабубу — это символ коллективного бессознательного, выраженный в обыденной вещи. У игрушки одновременно милый и пугающий внешний вид, вызывающий амбивалентные чувства. Она как будто сочетает в себе черты персонажа из мультфильма и существа из ночного кошмара. И именно это притягивает», — говорит детский психолог Татьяна Жеребная.

Для детей необычная игрушка — мощный эмоциональный якорь. Лабубу не просто симпатична, она запоминается.

«Дети нередко интуитивно тянутся к образам, которые содержат в себе элементы страха. Таким образом психика тренируется, сталкиваясь с безопасной, „приглушенной“ версией тревожащего. Это способ адаптации: „Если я могу подружиться с тем, что немного пугает, значит, я сильнее“», — объясняет психолог.

Татьяна Жеребная считает, что тревога специалистов и родителей касаемо Лабубу вполне объяснима. Ведь в эпоху, когда детская игрушка традиционно ассоциируется с чем-то добрым, мягким и развивающим, появление образа с клыками и острым взглядом воспринимается как вызов. Кажется, будто он нарушает правила игры, угрожает формированию у ребенка адекватного восприятия добра и зла и может даже повлиять на психику.

«По моему мнению, само по себе наличие неформальной игрушки не причиняет вреда психике. Опасным становится не сам предмет, а контекст, в котором он используется. Например, если Лабубу становится единственным эмоционально значимым объектом, замещая реальное общение, или используется ребенком как инструмент агрессии (например, в сюжетных играх с постоянным насилием), тогда стоит задуматься о глубинных причинах такого поведения», — добавила детский психолог.

Бу! Испугался? | Источник: ru.pinterest.com Бу! Испугался? | Источник: ru.pinterest.com

Бу! Испугался?

Источник:

ru.pinterest.com

Не бойся, я друг! | Источник: ru.pinterest.com Не бойся, я друг! | Источник: ru.pinterest.com

Не бойся, я друг!

Источник:

ru.pinterest.com

Татьяна Жеребная придерживается мнения, что дискуссия о запрете Лабубу — это больше про разговор о контроле, чем о заботе. В истории было много случаев, когда говорили о вреде Барби и Кена, о персонажах из зарубежных мультфильмов и сериалов, комиксов. И каждый раз одни и те же стадии — тревога, попытка запрета, затем интеграция в культуру.

«Я не призываю, но путь запрета редко дает долгосрочные положительные результаты. Куда важнее разговаривать с ребенком. Спрашивать, почему ему нравится эта игрушка, что он в ней видит, как с ней играет. Это не только поможет родителю лучше понять внутренний мир своего ребенка, но и укрепит доверие в отношениях», — рекомендует Татьяна Жеребная.

Если поведение ребенка действительно вызывает вопросы, не стоит обвинять игрушку, а лучше обратиться к контексту:

  1. Не слишком ли много тревожных, агрессивных сюжетов в его играх?

  2. Есть ли баланс между разными видами деятельности (физическая активность, творчество, общение)?

  3. Как ребенок реагирует, когда игрушку забирают?

  4. Есть ли проблемы в школе, семье или со сверстниками?

Ответы на эти вопросы важнее, чем внешний вид конкретного персонажа.

Что говорят родители

Мы решили поговорить с читателями, поинтересовавшись, играют ли их дети с монстриками и считают ли они игрушку опасной для психики.

Эта Лабубу стоит 5 тысяч рублей, ее забрала дочь Анжелики&nbsp;— девочке 8 лет | Источник: читательница НГС Эта Лабубу стоит 5 тысяч рублей, ее забрала дочь Анжелики&nbsp;— девочке 8 лет | Источник: читательница НГС

Эта Лабубу стоит 5 тысяч рублей, ее забрала дочь Анжелики — девочке 8 лет

Источник:

читательница НГС

А вот этот монстрик приобретен на маркетплейсе за 1500 рублей для младшего сына Анжелики | Источник: читательница НГС А вот этот монстрик приобретен на маркетплейсе за 1500 рублей для младшего сына Анжелики | Источник: читательница НГС

А вот этот монстрик приобретен на маркетплейсе за 1500 рублей для младшего сына Анжелики

Источник:

читательница НГС

«Изначально интерес к Лабубу я начала проявлять после того, как увидела у стилиста в соцсетях. Игрушка показалась мне очень милой и я решила ее купить. Заказала за 5 тысяч рублей. Рассказала об этом дочери. Как только она ее увидела, начала просить отдать ей. Я согласилась. Не вижу смысла в том, чтобы запрещать Лабубу, игрушка намного симпатичнее и безопаснее, чем Хагги Вагги. Дочка прочитала, что Лабубу — это очень добрая девочка, поэтому пусть играет и радуется», — поделилась мнением Анжелика.

«Игрушка как игрушка. Смесь Чебурашки и крокодила», — пишет Ирина.

«Очень миленький тренд, но цена на них удивляет», — говорит Юлия.

«Хагги Вагги был, зомби против растений были, скибиди — туалетные игрушки были. Это мы пережили и забросили. Мой сын подрос. А эти монстрики больше для девочек и девушек интересны, наверное», — поделилась мнением Людмила.

«В нашем мире постоянно происходит подмена понятий. Милая пушистая зверушка, но с зубастым оскалом и хмурым взглядом. Такое себе. А потом все дети нормально воспринимают жестокость. Мне не нравится», — высказалась Анна.

Вам нравится игрушка Лабубу?

Да, купил(а) себе и повесил(а) на сумку
Играют дети, я равнодушна (равнодушен)
Не разрешаю детям играть с монстром
Я даже не знала (знал), что такое есть

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

ПО ТЕМЕ
Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Лабубу Ажиотаж Спрос Игрушка Детская игрушка Монстры
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Комментарии
3
Гость
11 часов
Реклама.
Гость
11 часов
Сейчас жизнь как в банке с пауками. Что будет дальше?
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