Только тот, кто родился в СССР, ответит на 10 из 10 — думаете, это вы?

По историческим меркам Советский Союз просуществовал не так долго — всего 69 лет. Зато за это время успело случиться столько всего, что некоторые то и дело хотят всё вернуть. Потому что раньше якобы и трава была зеленее, и водка дешевле, и люди добрее, и актеры лучше. А что помните вы о времени СССР?