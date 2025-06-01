Только тот, кто родился в СССР, ответит на 10 из 10 — думаете, это вы?

По историческим меркам Советский Союз просуществовал не так долго — всего 69 лет. Зато за это время успело случиться столько всего, что некоторые то и дело хотят всё вернуть. Потому что раньше якобы и трава была зеленее, и водка дешевле, и люди добрее, и актеры лучше. А что помните вы о времени СССР?
Что на Западе называли «Красной машиной»?
ГАЗ-М20 «Победа»
Хоккейную команду
Советскую армию
СССР в целом
В 1941 году в СССР ввели налог на бездетность. Сколько он составлял?
6%
7%
10%
25%
«Товарищ, верь, придет она, на водку прежняя цена». Такой стишок появился в СССР после денежной реформы 1961 года, результатом которой стал в том числе рост цен на водку. Рост этот неуклонно продолжался, и до 1981 года «Столичная» стоила 4 рубля 12 копеек. Но это была водка, которую покупали по особому случаю. Если же хотелось просто выпить вечером с друзьями, то брали «Русскую» или «Московскую». Сколько стоили они?
2 рубля 17 копеек
2 рубля 74 копейки
3 рубля 11 копеек
3 рубля 62 копейки
Кто из руководителей СССР находился у власти меньше остальных?
Леонид Брежнев
Юрий Андропов
Константин Черненко
Михаил Горбачев
Как сегодня называется город, который с 18 ноября 1982 года по 6 января 1988 года носил название Брежнев?
Набережные Челны
Омск
Ульяновск
Владимир
Кто был изображен на значке октябренка?
Валя Котик
Павлик Морозов
Юная Надежда Крупская
Молодой Владимир Ленин
Что такое «Клуб знаменитых капитанов»?
Радиоспектакль
Конкурс в КВН
Тайный орден, который на самом деле принимал решения
Серия популярных детских книг
По паспорту он Михаил Николаевич Румянцев. А под каким псевдонимом знали его любители цирка?
Бантик
Солнечный клоун
Карандаш
Балбес
Как называлась старейшая советская туристическая компания?
«Глобус»
«Интурист»
«Рассвет»
В СССР не было туристических компаний
Какой напиток начали выпускать в СССР в ответ капиталистической «Кока-коле»?
«Дюшес»
«Буратино»
«Байкал»
«Ситро»