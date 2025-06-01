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Развлечения Тест Только тот, кто родился в СССР, ответит на 10 из 10 — думаете, это вы?

Только тот, кто родился в СССР, ответит на 10 из 10 — думаете, это вы?

Одних в этом тесте ждет море ностальгии, других — знания о недавнем прошлом

2 030
2 комментария
Проверено: с заданиями, что ждут вас в нашем тесте, скучать точно не придется | Источник: Яромир Романов / E1.RUПроверено: с заданиями, что ждут вас в нашем тесте, скучать точно не придется | Источник: Яромир Романов / E1.RU

Проверено: с заданиями, что ждут вас в нашем тесте, скучать точно не придется

Источник:
Яромир Романов / E1.RU

По историческим меркам Советский Союз просуществовал не так долго — всего 69 лет. Зато за это время успело случиться столько всего, что некоторые то и дело хотят всё вернуть. Потому что раньше якобы и трава была зеленее, и водка дешевле, и люди добрее, и актеры лучше. А что помните вы о времени СССР?

ТЕСТПройден 500 раз
1 / 10

Что на Западе называли «Красной машиной»?

  • ГАЗ-М20 «Победа»

  • Хоккейную команду

  • Советскую армию

  • СССР в целом

2 / 10

В 1941 году в СССР ввели налог на бездетность. Сколько он составлял?

  • 6%

  • 7%

  • 10%

  • 25%

3 / 10

«Товарищ, верь, придет она, на водку прежняя цена». Такой стишок появился в СССР после денежной реформы 1961 года, результатом которой стал в том числе рост цен на водку. Рост этот неуклонно продолжался, и до 1981 года «Столичная» стоила 4 рубля 12 копеек. Но это была водка, которую покупали по особому случаю. Если же хотелось просто выпить вечером с друзьями, то брали «Русскую» или «Московскую». Сколько стоили они?

  • 2 рубля 17 копеек

  • 2 рубля 74 копейки

  • 3 рубля 11 копеек

  • 3 рубля 62 копейки

4 / 10

Кто из руководителей СССР находился у власти меньше остальных?

  • Леонид Брежнев

  • Юрий Андропов

  • Константин Черненко

  • Михаил Горбачев

5 / 10

Как сегодня называется город, который с 18 ноября 1982 года по 6 января 1988 года носил название Брежнев?

  • Набережные Челны

  • Омск

  • Ульяновск

  • Владимир

6 / 10

Кто был изображен на значке октябренка?

  • Валя Котик

  • Павлик Морозов

  • Юная Надежда Крупская

  • Молодой Владимир Ленин

7 / 10

Что такое «Клуб знаменитых капитанов»?

  • Радиоспектакль

  • Конкурс в КВН

  • Тайный орден, который на самом деле принимал решения

  • Серия популярных детских книг

8 / 10

По паспорту он Михаил Николаевич Румянцев. А под каким псевдонимом знали его любители цирка?

  • Бантик

  • Солнечный клоун

  • Карандаш

  • Балбес

9 / 10

Как называлась старейшая советская туристическая компания?

  • «Глобус»

  • «Интурист»

  • «Рассвет»

  • В СССР не было туристических компаний

10 / 10

Какой напиток начали выпускать в СССР в ответ капиталистической «Кока-коле»?

  • «Дюшес»

  • «Буратино»

  • «Байкал»

  • «Ситро»

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Игры Развлечения Знания СССР
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Комментарии
2
Гость
1 июня, 16:33
Пароль -три шестьдесят две , отзыв четыре двенадцать (цена на коньяк)
Гость
18 часов
"Байкал" в разы лучше был этой Коки с колой.
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