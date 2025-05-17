«Жена возлюбленного тоже ждала ребенка»: участница «Беременна в 16» — о хейте, гонорарах и жизни после шоу

Первого ребенка она родила в свои 16, ее возлюбленному на тот момент было 26 Источник: Евгения Тарасова











В 2020 году одной из самых обсуждаемых серий шоу «Беременна в 16» (16+) стала история Жени из Барнаула. Героиня росла в небогатой семье, мечтая вырваться из бедности: окончить школу с золотой медалью, поступить в МВД и стать успешной. Но в свои 16 лет забеременела от 26-летнего женатого Максима.

Подростковая влюбленность оказалась крепкой: у пары появилось двое детей, но спустя 6 лет отношений они всё же разошлись. Сейчас Жене 22 года, она популярна в соцсетях и ведет свой бизнес. О том, как сложилась ее жизнь после проекта и каким было закулисье шоу, читайте в интервью NGS22.RU.

«Если бы не я, была бы другая»

Выпуск с Женей вышел весной 2020 года. В 16 лет она мечтала окончить школу, поступить в МВД и обеспечить себе счастливое будущее. Но, гуляя в компании друзей, познакомилась с 26-летним Максимом, который показался ей красивым и состоятельным.

Он забирал Женю из школы на машине, носил дорогие костюмы, дарил подарки и уверял, что живет на пассивный доход от недвижимости. Тогда героиню шоу не смутила ни разница в возрасте, ни то, что у него уже была семья и ребенок.

Источник: Городские порталы

— Мне было хорошо: комфортно, куча подарков. Если бы не я, была бы другая, — говорила она в шоу.

Спустя некоторое время школьница узнала о беременности, из-за чего пришлось бросить учебу. Ситуацию осложняло и то, что жена возлюбленного тоже ждала ребенка. Но он всё же выбрал Женю. Поэтому, чтобы избежать слухов, пара переехала в Барнаул, куда в последующем отправилась и жена Максима.

Ближе к концу выпуска стало понятно, что деньги, которые появлялись у Макисма, ему давала мать, чтобы тот вкладывал их в развитие бизнеса. Вскоре она заблокировала счет, и в новоиспеченной семье начались ссоры из-за финансов. Но, несмотря на все сложности, к концу программы всё наладились: Максим развелся и нашел работу, а Женя родила дочку Валерию.

«Осуждают, потому что сами себе чего-то не позволяют»

Тогда девушку не смутила разница в возрасте Источник: скриншот из программы «Беременна в 16» (16+)











После выхода выпуска Женя быстро обрела популярность: подписчики, рекламные интеграции, первый стабильный доход. Она признается, что решение пойти в шоу не было спонтанным:

— Я тогда была уже на седьмом месяце беременности и поняла, что раз уж всё так сложилось, то надо использовать ситуацию с умом. Тем более уже вела небольшой блог, смотрела, как другие участницы набирают подписчиков, поэтому решила попробовать.

Про шоу она узнала случайно: наткнулась на одну из серий в интернете, после чего, с интересом посмотрев весь сезон, нашла в соцсетях одну из героинь и увидела объявление о кастинге. Съемки длились около трех недель, причем вся история происходила в Барнауле. Команда приезжала на Алтай дважды: до и после родов.

Они пробыли в отношениях шесть лет Источник: Евгения Тарасова











— Заплатили меньше ста тысяч. Тогда это казалось большой суммой, — делится Женя.

Сама девушка из Саяногорска, где изначально якобы и разворачивалась история «Беременна в 16». На последних месяцах беременности Жени пара по сценарию решила переехать в Барнаул, а за ними поехала и жена Максима, надеясь его вернуть. Более того, после ее приезда все трое жили несколько недель в одной квартире.

— Мне самой сейчас стыдно: вспоминаю и не понимаю, какого хрена я там вообще была. Не жалею, но не понимаю, — признается героиня.

Сценарий для шоу Женя писала вместе с продюсерами, которые решили добавить перца и в без того сложную историю, поэтому приезд жены Максима был постановкой, а вот то, что всё это время они жили вместе, — нет. По словам героини шоу, экс-супруге заплатили 12 тысяч и возместили затраты на проезд.

Максим в выпуске Источник: скриншот из программы «Беременна в 16» (16+)











— У нас вообще не возникало вопросов по поводу ее приезда. Мне, по крайней мере, было всё равно. Возможно, это тоже одна из моих корыстных целей: я многое делала ради шоу. Да, снимались, да, соглашалась на странные решения.

Некоторые сцены — особенно с участием жены — зрителям могли показаться переигранными. Женя подтверждает: в серии всё выглядело более драматично, чем было на самом деле. Но в жизни всё это так или иначе происходило.

— Она звонила и рассказывала, что я якобы с кем-то спала, хотя знала, что Макс очень ревнивый. Это было где-то уже во время беременности. Пыталась вернуть его, манипулировала, сплетничала обо мне. Потом, после моих родов, как-то всё улеглось.

Хейт притих, но не кончился

Вместе с популярностью после съемок пришел и хейт. Женю обвиняли в желании нажиться, осуждали за возраст, за выбор мужчины, за поведение.

— Уйти из семьи, встречаться с мужчиной старше, рано родить — всё это у нас до сих пор считается чем-то постыдным. Хотя на самом деле каждый живет свою жизнь один раз, у всех свой путь. Люди осуждают, потому что сами себе чего-то не позволяют.

Источник: Евгения Тарасова











Женя признается, что особенно непросто было в первые пару дней после выпуска.

— Я на тот момент была маленьким человеком, который вообще не понимает, что происходит, не понимала, откуда в людях столько дерьма и почему всё на меня идет? Почему столько хейта, столько агрессии? И что вообще происходит с этим миром? Сейчас я уже, конечно, к этому хейту привыкла, он притих, но не кончился.

«Мы — два абьюзера»

После выпуска семья переехала в Краснодар, Максим открыл бизнес по недвижимости, который записал на Женю. Дела они успешно вели вместе. А спустя еще пару лет у них появилась вторая дочка — Варя. Максим сделал возлюбленной предложение в ее 21 год, спустя пять лет, но до ЗАГСа они так и не дошли: более полугода назад пара всё же разошлась.

Отношения казались им сложными с самого сначала: было множество претензий друг к другу, а меняться ради семьи они не хотели — об этом героиня шоу говорит прямо.

— Наше общение изначально складывалось странно. Беременная жена — уже неадекватная история. Возможно, с моей стороны где-то сыграла корысть и я правда понадеялась, что взрослый мужчина сможет дать мне какую-то стабильность, но я до сих пор не понимаю, что тогда мною управляло и чего я хотела добиться.

Они разошлись около 9 месяцев назад Источник: Евгения Тарасова











По ее словам, всё то время, что они были вместе, их держали дети, боязнь новой жизни, совместный быт и деньги, которые появились, когда Максим открыл агентство. Тогда жизнь резко изменилась к лучшему: семья купила три машины, построила баню, внесла первоначальный взнос за жилье и начала путешествовать по России, чтобы показать всем, как всё хорошо. Но за внешним успехом скрывались постоянные ссоры и недопонимания. Деньги ситуацию не исправили:

— Мы — два абьюзера, которым нужно было, чтобы другой сделал так, как ты говоришь. У нас в семье всегда были ссоры, конфликты. Никто не хотел ничего менять. Я винила всех вокруг, мне было жалко себя. Я просто знала: вот когда расстанусь, тогда всё поменяется.

Но даже несмотря на сложные взаимоотношения с отцом своих детей, героиня шоу признается, что ни о чем не жалеет:

— Я рада, что моя судьба так сложилась. Правда. Вообще ни капельки сожаления. Я не представляю себе другой жизни — и, наверное, не хочу. Были и хорошие моменты, и не очень. Всё это опыт. Возможно, на детях отразилась ранняя беременность, но я такой человек, мне нужно работать, добиваться чего-то, 24 на 7 с ними не смогла бы быть.

С девочками — Лерой и Варей — сейчас помогают бабушки, сад и кружки. Женя всячески старается вкладываться не только в них, но и в себя: считает, что детям нужна эмоционально устойчивая и счастливая мама. Поэтому сейчас героиня шоу воплощает главную мечту детства — занимается пением и планирует творческую карьеру.

— Обычно дети — причина остаться вместе, у меня же это сработало наоборот, потому что девочки всегда видели, как мы общаемся, как их отец относился ко мне. Я не хочу, чтобы они росли и думали, что такие отношения, как у нас, — норма. Лучше пусть будут двое счастливых родителей, но по отдельности.