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Развлечения Тест У вас есть 45 секунд, чтобы найти ежа. Быстрый тест для тех, кто хочет отвлечься

У вас есть 45 секунд, чтобы найти ежа. Быстрый тест для тех, кто хочет отвлечься

От правильного ответа вас отделяет всего несколько секунд. Или в вашем случае минут?

3 877
11 комментариев
Быстрый тест на внимание поможет вам переключиться | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаБыстрый тест на внимание поможет вам переключиться | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Быстрый тест на внимание поможет вам переключиться

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Помните детские картинки-головоломки, где в обилии деталей нужно было найти спрятанный предмет? Раньше дети всех возрастов с упоением искали кошек, собак, зайцев и прочую живность, тренд на них сейчас вернулся, и картинки стали только сложнее. Этот рисунок создала природоохранная компания Celtic Titles, а опубликовали наши коллеги из журнала Maхim. Ваша задача — отыскать среди густого леса его единственного жителя — колючего маленького ежика.

Говорят, это невозможно сделать за 45 секунд, но у вас есть шанс доказать обратное. Мы уверены, что вы обязательно его заметите! Ну что, готовы показать, что ваша внимательность лучше всех?

Чтобы посмотреть правильный ответ — потяните бегунок влево | Источник: maximonline.ruЧтобы посмотреть правильный ответ — потяните бегунок влево | Источник: maximonline.ru
Чтобы посмотреть правильный ответ — потяните бегунок влево | Источник: maximonline.ruЧтобы посмотреть правильный ответ — потяните бегунок влево | Источник: maximonline.ru
Чтобы посмотреть правильный ответ — потяните бегунок влево

Источники:
maximonline.ru
ТЕСТПройден 5 раз
1 / 1
А вы за сколько нашли ежа? Рассказывайте!
  • Мне понадобилось меньше 45 секунд!
  • Мне понадобилось больше минуты
  • Справился за 5 минут, но нашел
  • Стоп, там был еж?

Советуем вам также пройти наш тест «Душа коллектива или белая ворона», который покажет, что о вас думают коллеги.

ПО ТЕМЕ
Алена СмирноваАлена Смирнова
Алена Смирнова
Корреспондент национальной редакции
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Комментарии
11
Гость
18 мая 2023, 14:59
Я у соседки сверьху вчера наблюдал ежа...
Гость
18 мая 2023, 12:23
30 сек
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