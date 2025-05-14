У вас есть 45 секунд, чтобы найти ежа. Быстрый тест для тех, кто хочет отвлечься

Быстрый тест на внимание поможет вам переключиться Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Помните детские картинки-головоломки, где в обилии деталей нужно было найти спрятанный предмет? Раньше дети всех возрастов с упоением искали кошек, собак, зайцев и прочую живность, тренд на них сейчас вернулся, и картинки стали только сложнее. Этот рисунок создала природоохранная компания Celtic Titles, а опубликовали наши коллеги из журнала Maхim. Ваша задача — отыскать среди густого леса его единственного жителя — колючего маленького ежика.

Говорят, это невозможно сделать за 45 секунд, но у вас есть шанс доказать обратное. Мы уверены, что вы обязательно его заметите! Ну что, готовы показать, что ваша внимательность лучше всех?

Чтобы посмотреть правильный ответ — потяните бегунок влево



Источники: maximonline.ru

ТЕСТ Пройден 5 раз 1 / 1 А вы за сколько нашли ежа? Рассказывайте! Мне понадобилось меньше 45 секунд!

Мне понадобилось больше минуты

Справился за 5 минут, но нашел

Стоп, там был еж?