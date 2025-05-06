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Развлечения Тест Душа коллектива или белая ворона? Этот тест покажет, что о вас думают коллеги

Душа коллектива или белая ворона? Этот тест покажет, что о вас думают коллеги

Готовьтесь узнать о себе много нового через 3… 2… 1

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1 комментарий
Когда прошел тест и он подтвердил, что ты незаменимый сотрудник | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUКогда прошел тест и он подтвердил, что ты незаменимый сотрудник | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Когда прошел тест и он подтвердил, что ты незаменимый сотрудник

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Мы проводим на работе большую часть своего времени, но при этом даже можем не подозревать, как на самом деле выглядим в глазах коллег. Вы чудак и балагур, ради шуток которого люди встают по утрам на работу, или вы эгоистичный гуру табличек и созвонов, от которого люди уже не знают, куда бежать? Чтобы не доводить дело до перешептываний и второго рабочего чата без вас, предлагаем пройти наш тест.

ТЕСТПройден 276 раз
1 / 10

Ваше рабочее утро

  • Листаю ленту социальных сетей и проверяю последние новости

  • Узнаю последние сплетни от коллег и рассказываю, чем занимался вечером

  • Пока не выпью кофе, не подходите ко мне, а то покусаю

  • Составляю план на день, проверяю рабочую почту и доделываю то, что не успел сделать вчера

2 / 10

Вам нужно подготовить с коллегами совместный проект. Какую роль вы выберете?

  • Я отправлюсь бороздить просторы интернета. Найду топовые примеры и лучшие решения, чтобы не сидеть на работе до ночи

  • Возьму на себя большую часть задач, чтобы точно никто не подвел и всё было выполнено в срок

  • Лидер или никто, третьего не дано

  • Буду поднимать моральный дух и не забуду напомнить про обед

3 / 10

Легко принимаете перемены на работе?

  • Шутите? Чаще всего я их и предлагаю

  • Перед тем как делать, нужно всё обдумать: сделать отдельную таблицу, обсудить всё с коллегами

  • Главное, чтобы меня не трогали, и будет полный порядок

  • Я за стабильность, а изобретение велосипеда не всегда работает на благо

4 / 10

Где вас обычно можно встретить после работы?

  • С коллегами, мы собирались встретиться в баре или поиграть в настольные игры

  • Скорее всего, я буду с друзьями или семьей наслаждаться минутами свободы

  • Дома, посмотрю фильм или почитаю книгу

  • На работе, нужно ведь закончить еще столько всего

5 / 10

Что вас делает на работе счастливым?

  • Когда меня никто не трогает, никто мне не пишет и не надоедает вопросами

  • Без коллег дни были бы скучными

  • Радость — в мелочах. Новая рабочая кружка, возможность уйти на пять минут пораньше

  • Когда начальство хвалит меня за мои достижения

6 / 10

К вам часто обращаются на работе за помощью?

  • Бывает, но обычно я прошу у кого-то помощи

  • Чаще ко мне обращаются, чтобы я сказал, что всё будет хорошо, а дальше человек уже делает всё сам

  • Нет и не надо, свои бы дела разгрести

  • Да, я эксперт своего дела и не прочь поделиться своими знаниями

7 / 10

Где вас можно встретить во время корпоратива?

  • Не хожу на корпоративы, лучше проведу время дома

  • Скорее всего, я на сцене участвую в конкурсах или собираю всех вместе сфотографироваться

  • Общаюсь с коллегами, завожу новые знакомства

  • Я за баром или поедаю все закуски, что найду на столе

8 / 10

Что для вас успех на работе?

  • Когда получилось привнести в работу что-то новое, что никто еще не делал

  • Когда получилось стать с коллегами единой командой

  • Когда понял, что благодаря работе стал ближе к собственной мечте

  • Когда всё удалось выполнить в срок и не пришлось ничего переделывать

9 / 10

Как выглядят ваши сообщения в рабочем чате?

  • Все мемы, что есть в рабочем чате, отправил я

  • Голосовые сообщения — лучшее изобретение человечества

  • Никакого чата, все вопросы решаю через почту

  • В моих сообщениях всё четко и по делу, но не забываю в конце добавить смайлик, чтобы не решили, что я черствый

10 / 10

Какое утверждение лучше всего описывает вас?

  • Я очень дотошен. Всё должно быть заранее спланировано, согласовано, дважды проверено

  • Я не люблю неопределенность, и люди, которые не думают о завтрашнем дне, для меня непонятны

  • Я люблю работать в собственном ритме, но без дедлайнов и плана наступит хаос

  • Я творческая личность, все лучшие идеи рождаются, когда даешь возможность мыслям парить

Советуем также пройти тест, который покажет ваш внутренний возраст.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Психология Работа Коллектив Начальник Отдых Офис
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Комментарии
1
Гость
6 часов
Блин, уже в который раз, где тест-то??
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