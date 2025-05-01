Лишь те, кто застал СССР, смогут пройти этот тест — думаете, вы ответите на 10 из 10?

Как показывают некоторые опросы, многие люди, заставшие СССР, хотели бы вернуться в то время хотя бы ненадолго. По самым разным причинам. Для кого-то это были беззаботные годы, кто-то хочет влюбиться, как тогда, а кто-то вспомнил, в какой книге спрятал заначку. Влюбленность и деньги мы вам, возможно, и не вернем (они нам и самим пригодятся), но вот ненадолго отправиться в эпоху Советского Союза — это мы можем и периодически практикуем. Запрыгивайте в нашу машину времени и попробуйте по пути ответить на 10 вопросов.