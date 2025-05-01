НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

0 м/c,

 753мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,49
EUR 92,84
Опасная погода
Дома без отопления
Как отдыхают школьники
Афиша на майские
Педагог в коме
Программа Дня Победы
Графики ПВЗ в майские
Дайджест ко Дню Победы
Развлечения Тест Лишь те, кто застал СССР, смогут пройти этот тест — думаете, вы ответите на 10 из 10?

Лишь те, кто застал СССР, смогут пройти этот тест — думаете, вы ответите на 10 из 10?

Вам пригодятся не только знание по истории, но и личный опыт

318
1 комментарий
Пройдите наш тест и узнайте, кто вы сегодня&nbsp;— Кот в сапогах, Снегурочка, Космонавт или строгий директор пионерского лагеря Дынин | Источник: кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (6+), реж. Элем Климов, «Мосфильм», 1964 годПройдите наш тест и узнайте, кто вы сегодня&nbsp;— Кот в сапогах, Снегурочка, Космонавт или строгий директор пионерского лагеря Дынин | Источник: кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (6+), реж. Элем Климов, «Мосфильм», 1964 год

Пройдите наш тест и узнайте, кто вы сегодня — Кот в сапогах, Снегурочка, Космонавт или строгий директор пионерского лагеря Дынин

Источник:

кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (6+), реж. Элем Климов, «Мосфильм», 1964 год

Как показывают некоторые опросы, многие люди, заставшие СССР, хотели бы вернуться в то время хотя бы ненадолго. По самым разным причинам. Для кого-то это были беззаботные годы, кто-то хочет влюбиться, как тогда, а кто-то вспомнил, в какой книге спрятал заначку. Влюбленность и деньги мы вам, возможно, и не вернем (они нам и самим пригодятся), но вот ненадолго отправиться в эпоху Советского Союза — это мы можем и периодически практикуем. Запрыгивайте в нашу машину времени и попробуйте по пути ответить на 10 вопросов.

ТЕСТПройден 61 раз
1 / 10

Сколько ценовых поясов было в СССР?

  • Три

  • Семь

  • Девять

  • Одиннадцать

2 / 10

В 60-е в СССР была популярна прическа, для создания которой длинные начесанные волосы укладывались в коническую форму на макушке. Чтобы сделать прическу повыше и пообъемнее, дамы подкладывали в волосы капроновые чулки, куски ткани и мочалки. Во всём мире эту прическу называли «ульем», но в СССР принятых в мировой моде названий не знали, поэтому давали свои. Как в народе прозвали этот самый «улей»?

  • «Вавилон»

  • «Общага-на-чулках»

  • «Вшивый домик»

  • «Тюльпан»

3 / 10

Самые первые электрические утюги появились в Советском Союзе в конце 1940-х годов, но еще долгое время после этого люди пользовались угольными утюгами. Более того, их продолжали производить в нашей стране вплоть до 60-х годов XX столетия. Почему?

  • Потому что в квартирах не было розеток

  • Привыкли

  • Некоторым людям платили зарплату углем

  • В Советском Союзе разбрасываться вещами не привыкли

4 / 10

В последнее время вновь активизировались разговоры о том, чтобы переименовать Волгоград в Сталинград, а как в Советском Союзе назывался город Набережные Челны?

  • Ильичград

  • Брежнев

  • Маленков

  • Хрущёвск

5 / 10

Почему четверг в СССР стали называть рыбным днем?

  • В этот день давали зарплату

  • В этот день в столовых готовили только рыбу

  • В этот день мужики могли ходить на рыбалку, не отпрашиваясь у жен

  • В этот день на прилавках появлялась свежая рыба

6 / 10

Во многих квартирах в СССР не было газоснабжения, а электроэнергия была слишком дорогой, чтобы использовать электроплитки. На чём тогда люди готовили еду?

  • На костре

  • На плитках богатых соседей или родственников

  • На примусе

  • В СССР продавали готовую еду в специальных пакетах, которые можно было разогреть на солнце

7 / 10

Кто был министром иностранных дел СССР на протяжении 27 лет начиная с 1957 года?

  • Анастас Микоян

  • Эдуард Шеварднадзе

  • Зиновий Доссер

  • Андрей Громыко

8 / 10

Что в СССР называли всесоюзной здравницей?

  • Молдавскую ССР

  • Крым

  • Пицунду и Гагры

  • Анапу и Геленджик

9 / 10

В некоторых ситуациях советская молодежь кричала слово «шуба». Что оно означало?

  • Распродажа зимней одежды в магазине

  • Ты посмотри, какая красивая девушка!

  • Так предупреждали об опасности

  • Пора идти за второй

10 / 10

Что имели в виду советские люди, когда говорили, что работают «в ящике»?

  • Это были сотрудники секретных учреждений

  • Это были телеведущие

  • Это те самые женщины, которых «распиливали» фокусники

  • Это про сотрудников ГАИ — у них было специальное место работы у дороги, которое и называлось ящиком

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
СССР Тест Развлечения История Знания Россия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
19 минут
Электроэнергия в СССР была слишком дорогой )) Вы это серьёзно?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Подъемные 50 тысяч были каплей в море»: молодая учительница рассказала, сколько зарабатывает и как живет
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Единственная справка, что мы выдаем, — о смерти»: врач скорой помощи — о ложных вызовах и хитрых пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Хочется жить, а не выживать!» Офисный сотрудник — о том, почему нам всем пора сократить рабочее время
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
В России воскресили важную ипотечную программу, но даже банки не понимают, как с ней работать. В чем проблема?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Если жадина — сразу мимо»: журналистка объяснила, почему она тарелочница и не стыдится этого, — откровенная колонка
Ксения Владимирская
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление