Лишь те, кто застал СССР, смогут пройти этот тест — думаете, вы ответите на 10 из 10?

Как показывают некоторые опросы, многие люди, заставшие СССР, хотели бы вернуться в то время хотя бы ненадолго. По самым разным причинам. Для кого-то это были беззаботные годы, кто-то хочет влюбиться, как тогда, а кто-то вспомнил, в какой книге спрятал заначку. Влюбленность и деньги мы вам, возможно, и не вернем (они нам и самим пригодятся), но вот ненадолго отправиться в эпоху Советского Союза — это мы можем и периодически практикуем. Запрыгивайте в нашу машину времени и попробуйте по пути ответить на 10 вопросов.
Сколько ценовых поясов было в СССР?
Три
Семь
Девять
Одиннадцать
В 60-е в СССР была популярна прическа, для создания которой длинные начесанные волосы укладывались в коническую форму на макушке. Чтобы сделать прическу повыше и пообъемнее, дамы подкладывали в волосы капроновые чулки, куски ткани и мочалки. Во всём мире эту прическу называли «ульем», но в СССР принятых в мировой моде названий не знали, поэтому давали свои. Как в народе прозвали этот самый «улей»?
«Вавилон»
«Общага-на-чулках»
«Вшивый домик»
«Тюльпан»
Самые первые электрические утюги появились в Советском Союзе в конце 1940-х годов, но еще долгое время после этого люди пользовались угольными утюгами. Более того, их продолжали производить в нашей стране вплоть до 60-х годов XX столетия. Почему?
Потому что в квартирах не было розеток
Привыкли
Некоторым людям платили зарплату углем
В Советском Союзе разбрасываться вещами не привыкли
В последнее время вновь активизировались разговоры о том, чтобы переименовать Волгоград в Сталинград, а как в Советском Союзе назывался город Набережные Челны?
Ильичград
Брежнев
Маленков
Хрущёвск
Почему четверг в СССР стали называть рыбным днем?
В этот день давали зарплату
В этот день в столовых готовили только рыбу
В этот день мужики могли ходить на рыбалку, не отпрашиваясь у жен
В этот день на прилавках появлялась свежая рыба
Во многих квартирах в СССР не было газоснабжения, а электроэнергия была слишком дорогой, чтобы использовать электроплитки. На чём тогда люди готовили еду?
На костре
На плитках богатых соседей или родственников
На примусе
В СССР продавали готовую еду в специальных пакетах, которые можно было разогреть на солнце
Кто был министром иностранных дел СССР на протяжении 27 лет начиная с 1957 года?
Анастас Микоян
Эдуард Шеварднадзе
Зиновий Доссер
Андрей Громыко
Что в СССР называли всесоюзной здравницей?
Молдавскую ССР
Крым
Пицунду и Гагры
Анапу и Геленджик
В некоторых ситуациях советская молодежь кричала слово «шуба». Что оно означало?
Распродажа зимней одежды в магазине
Ты посмотри, какая красивая девушка!
Так предупреждали об опасности
Пора идти за второй
Что имели в виду советские люди, когда говорили, что работают «в ящике»?
Это были сотрудники секретных учреждений
Это были телеведущие
Это те самые женщины, которых «распиливали» фокусники
Это про сотрудников ГАИ — у них было специальное место работы у дороги, которое и называлось ящиком