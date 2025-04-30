«Это нечестно!»: кто победил в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Так улыбается человек, который держит сотню экспертов в ежовых рукавицах Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»











Финал второго сезона «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+) обещал поразить накалом страстей. Все выпуски Сергей Лазарев не изменял себе и до седьмого пота отстаивал любимых участников, которых отказывались поддерживать сотня экспертов. К эмоциональному лидеру на финал пригласили короля эстрады — Филиппа Киркорова. Заметим, прошлая подобная попытка закончилась большим скандалом. При такой жгучей затравке и предопределенном сюжете финала — конец сезона пошел абсолютно не по плану.

Выпуск начался с драки примирения Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева. Лидер сотни дал обещание, что на съемочной площадке скандалов не будет.

— Филипп, давай договоримся сразу, на берегу, ни ты, ни я в финале сегодняшнего эпизода не уходим, — сразу отмел любые возможные скандалы Лазарев. Киркоров не сопротивлялся и поклялся на самом святом: «Век аншлагов не видать».

Артисты стойко держали обещание и действовали единой командой против тех членов сотни, которые единственные отказывались вставать на выступлениях финалистов. Особенно на себе прочувствовал весь гнев сразу двух лидеров музыкальный критик Давид Виннер. Эксперт уже по традиции не отдал свой голос группе «Споканки» и обрушился на них с критикой.

«Споканки» на финал взяли песню не на выдуманном языке, как пели до этого, а известный хит Moscow группы «Чингисхан» Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»











— Мы сейчас говорим: «Они гениальные, они креативные». Товарищи музыканты, если у вас вместо ноты «ми» будет «до», вы скажете: «Там не та нота». В театральном искусстве тоже есть свои каноны. Что вы хотели донести музыкальным материалом, который вы подготовили? Клоунаду, буффонаду? Если я вижу то, что не имеет отношения к театральному искусству, — пытался объяснить критик, но Лазарев больше не мог его слушать.

— Это микс, это многожанровость. Господи, я заканчивал школу-студию МХАТ, я играл в театре. Я как профессиональный актер с 25-летним стажем говорю: блестяще! — не мог сдержать эмоций лидер сотни.

Филиппу Киркорову было тоже нестерпимо жаль, что коллектив не добрал всего один балл, чтобы побороться за место на финальном батле. Он поддержал коллегу.

— Я подписываюсь под каждым словом Лазарева! — в сердцах кричал король эстрады. — Что происходит вообще? Как можно было не встать на этих ребят? Это нечестно! Блин, креативные, потрясающие, невероятные. Однозначно победители.

Филипп Киркоров эмоционально реагировал практически на все выступления, а иногда даже слишком. После номера хора университета Лобачевского приглашенный гость не выдержал и попробовал, как когда-то Лазарев сам, нажать на кнопку другого эксперта, — у него ничего не получилось, и хор выбыл из финальной гонки.

— Позняк метаться! — ответила на попытку посягательства на ее голос джазовая певица Этери Бериашвили.

До финального батла дошли три коллектива: «Хор русской песни» Владимирского колледжа им. А. П. Бородина, который единственный получил 100 баллов за весь выпуск, Капелла Дмитрия Железнова и хор Уральского федерального университета, у которых было одинаково по 99 баллов.

Дети, которые поют песню Майкла Джексона, — комбо, моментально попадающее в сердце Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»











На финальном батле каждый коллектив последний раз выходил на сцену и показывал абсолютно новый номер, а члены жюри проводили тайное голосование. По его итогам хор Уральского федерального университета получил 95 баллов и занял последнее место.

Киркоров моментально отдал свой голос, когда увидел, что коллектив поет песню с закрытыми глазами. Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»











Первые два финалиста получили одинаковое количество — 99 баллов. У ведущего Николая Баскова на такое развитие событий было заготовленное проверенное решение — провести еще одно тайное голосование. Правда, тут вмешался лидер сотни:

— Друзья, у меня есть другое предложение: сделать второй кубок и сделать двух победителей, потому что они заслуживают. А Светлана Павловна и коллектив (хор УрФУ. — Прим. ред.), получается, занимают второе место и берут серебро.

Вся сотня поддержала такое решение, но с одним нюансом.

— Впервые за всю историю проекта победителями становятся сразу два коллектива. Победители помимо кубка получают сертификат на пять миллионов рублей. Его вам тоже, к счастью, придется разделить, — добавил Николай Басков.