«Поставила числа и легла спать»: сотрудница магазина выиграла в лотерею больше 10 млн из-за приметы

Жительница соседней от Ярославской Вологодской области Ольга выиграла в лотерею почти 11 миллионов рублей. Она рассказала, что ей в этом помогла примета. Она заметила, что у ее котов стали выпадать усы. Она стала их собирать.
«Давно ещё мама говорила, что кошачьи усы приносят удачу», — рассказала Ольга.
В день покупки билета Ольга пришла со смены в магазине и решила принять участие в лотерее «4х4».
«Я поставила числа и легла спать. В четыре утра я внезапно проснулась и потянулась к телефону, чтобы включить фонарик, и увидела СМС с выигрышем. Естественно, сон уже больше не шёл», — рассказала она.
Все лотереи в России с июля 2014 года государственные. Организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации.
Ольга получила суперприз в 10 миллионов 990 тысяч 311 рублей. Ранее она уже выигрывала 750 тысяч.
Суперприз Ольга хочет потратить на финансовую помощь дочери на покупку квартиры.
«Всегда мечтала об этом, может, они с мужем и меня к себе примут», — поделилась Ольга.
Каждую неделю редакция 76.RU ставит лотерейный эксперимент. В предыдущем выпуске рубрики мы рассказывали, сколько денег уже удалось получить.