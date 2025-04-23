«Поставила числа и легла спать»: сотрудница магазина выиграла в лотерею больше 10 млн из-за приметы

Примета помогла жительнице Вологодской области выиграть в лотерею Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жительница соседней от Ярославской Вологодской области Ольга выиграла в лотерею почти 11 миллионов рублей. Она рассказала, что ей в этом помогла примета. Она заметила, что у ее котов стали выпадать усы. Она стала их собирать.

«Давно ещё мама говорила, что кошачьи усы приносят удачу», — рассказала Ольга.

В день покупки билета Ольга пришла со смены в магазине и решила принять участие в лотерее «4х4».

«Я поставила числа и легла спать. В четыре утра я внезапно проснулась и потянулась к телефону, чтобы включить фонарик, и увидела СМС с выигрышем. Естественно, сон уже больше не шёл», — рассказала она.

Выигрышная числовая комбинация Источник: Национальная лотерея

Все лотереи в России с июля 2014 года государственные. Организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации.

Ольга получила суперприз в 10 миллионов 990 тысяч 311 рублей. Ранее она уже выигрывала 750 тысяч.

Суперприз Ольга хочет потратить на финансовую помощь дочери на покупку квартиры.

«Всегда мечтала об этом, может, они с мужем и меня к себе примут», — поделилась Ольга.