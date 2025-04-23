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Развлечения «Поставила числа и легла спать»: сотрудница магазина выиграла в лотерею больше 10 млн из-за приметы

«Поставила числа и легла спать»: сотрудница магазина выиграла в лотерею больше 10 млн из-за приметы

Как ей удалось сорвать куш

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2 комментария
Примета помогла жительнице Вологодской области выиграть в лотерею | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПримета помогла жительнице Вологодской области выиграть в лотерею | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Примета помогла жительнице Вологодской области выиграть в лотерею

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жительница соседней от Ярославской Вологодской области Ольга выиграла в лотерею почти 11 миллионов рублей. Она рассказала, что ей в этом помогла примета. Она заметила, что у ее котов стали выпадать усы. Она стала их собирать.

«Давно ещё мама говорила, что кошачьи усы приносят удачу», — рассказала Ольга.

В день покупки билета Ольга пришла со смены в магазине и решила принять участие в лотерее «4х4».

«Я поставила числа и легла спать. В четыре утра я внезапно проснулась и потянулась к телефону, чтобы включить фонарик, и увидела СМС с выигрышем. Естественно, сон уже больше не шёл», — рассказала она.

Выигрышная числовая комбинация | Источник: Национальная лотереяВыигрышная числовая комбинация | Источник: Национальная лотерея

Выигрышная числовая комбинация

Источник:

Национальная лотерея

Все лотереи в России с июля 2014 года государственные. Организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации.

Ольга получила суперприз в 10 миллионов 990 тысяч 311 рублей. Ранее она уже выигрывала 750 тысяч.

Суперприз Ольга хочет потратить на финансовую помощь дочери на покупку квартиры.

«Всегда мечтала об этом, может, они с мужем и меня к себе примут», — поделилась Ольга.

Каждую неделю редакция 76.RU ставит лотерейный эксперимент. В предыдущем выпуске рубрики мы рассказывали, сколько денег уже удалось получить.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Лотерея Выигрыш Национальная лотерея
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Комментарии
2
Гость
14 минут
Сотрудница магазина по продаже билетов лохтерей?🧐
Гость
4 минуты
злопыхатели на старт! это ваша тема!
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