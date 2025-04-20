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Рука легла удачно: ярославна скупила лотерейные билеты и выиграла. Сколько денег она получила

Девятая неделя эксперимента 76.RU

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8 комментариев
Какую сумму можно выиграть в лотерею | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакую сумму можно выиграть в лотерею | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какую сумму можно выиграть в лотерею

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Наступила девятая неделя лотерейного эксперимента 76.RU. Мы покупаем билеты и проверяем, сколько денег можно выиграть, если участвовать в розыгрышах каждые семь дней.

Традиционно покупаем билеты «Столото» и «Национальной лотереи». В этот раз решили взять четыре штуки вместо двух.

Все лотереи в России с июля 2014 года государственные. Организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации.

От «Столото» взяли моментальную лотерею «Узоры на льду» по 100 рублей в одном из брендированных киосков. Один из билетов оказался пустым. А вот второй принес 100 рублей. Мелочь, а приятно.

От национальной лотереи билеты покупали в приложении. Решили взять два разных: «4х4» и «Цветные шары». Оба билета стоили по 100 рублей. С «Цветными шарами» не повезло, числовое сочетание было проигрышным. А вот «4х4» окупился и принес 100 рублей.

Итог за девять недель эксперимента — выигрыш общей суммой в 400 рублей. А потратили мы уже 2580 рублей. В минусе на 2180 рублей. А миллионом пока даже и не пахнет.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Лотерейные билеты Столото Национальная лотерея Выигрыш
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Комментарии
8
Гость
1 час
Я не халявщик ,Я партнёр, О А О МММ
Гость
24 минуты
Это эксперимент над читателями, как долго они смогут терпеть этот бред.
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