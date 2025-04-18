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Развлечения обзор «Отдавайте микрофон»: Лазарев снова в шаге от ухода из шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

«Отдавайте микрофон»: Лазарев снова в шаге от ухода из шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Вот что стало поводом для перепалки на этот раз

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1 комментарий
Подозреваем, если бы хватало эфирного времени, Лазарев проехался бы по каждому члену сотни | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»Подозреваем, если бы хватало эфирного времени, Лазарев проехался бы по каждому члену сотни | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Подозреваем, если бы хватало эфирного времени, Лазарев проехался бы по каждому члену сотни

Источник:

пресс-служба телеканала «Россия 1»

Что-то модно, что вышло из моды, а что-то вечно, как Сергей Лазарев, который не готов принять чужую точку зрения. Во время третьего отборочного этапа шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+) лидер выбрал своим оппонентом музыкального критика Давида Виннера. Эксперт уже не первый раз отказывается поддержать любимых участников Лазарева и вступает с ним в конфликты.

Половину нового выпуска Сергей Лазарев просидел в своем кресле и не поддерживал участников. Певец намекнул, что всё дело в Надежде Бабкиной, которая пришла на шоу в качестве приглашенного члена жюри и своим приветственным выступлением задала высокий уровень.

— Я никогда так долго не сидел в красном квадрате. Надежда Георгиевна, возможно, вы своим выступлением задали такую планку энергетическую, что после вас это всё какой-то провал, — комментировал участников лидер сотни.

Настроение Лазарева изменилось, когда на сцене впервые исполнили песню в стиле этно-авангард. Группа «Споканки» сама придумала музыкальное направление, язык, на котором поет, и аранжировку. Необычный подход оценили 99 экспертов сотни. Но только не Давид Виннер, который после выступления коллектива вылил ведро жесткой критики в адрес исполнителей.

По легенде, «Споканки» прибыли из придуманной страны Спокенленда и пели песню на придуманном споканском языке | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»По легенде, «Споканки» прибыли из придуманной страны Спокенленда и пели песню на придуманном споканском языке | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

По легенде, «Споканки» прибыли из придуманной страны Спокенленда и пели песню на придуманном споканском языке

Источник:

пресс-служба телеканала «Россия 1»

— В музыкальной подаче они не вышли из музыкального состояния. Если вы изначально выходите на эту сцену в качестве театральной актрисы, совершенно бездарно изображая английский, французский и немецкий акцент, а дальше вы существуете в жанре буффонады, будьте добры, существуйте от начала до конца, — пояснил свое решение Виннер для хора, а после ответил всей сотне. — Они вышли не как певицы, а с претензией на актрис, но актрисы они посредственные!

Сергей Лазарев вместе с другими экспертами сотни освистал Давида за резкие высказывания в адрес девушек.

— Это миньоны, а там гадкий он! Посмотрите на него, он даже похож, — показал на Виннера певец. — На мой взгляд, это было самое интересное выступление за сегодня. Это было интересно смотреть и слушать, это какое-то новое дыхание. Ради таких открытий смотрит шоу наш телезритель.

Во время критики Виннера хор не стал выходить из образа и продолжал корчить рожицы, эксперт от такой реакции совсем приуныл | Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+), «Россия 1», 2025 годВо время критики Виннера хор не стал выходить из образа и продолжал корчить рожицы, эксперт от такой реакции совсем приуныл | Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+), «Россия 1», 2025 год

Во время критики Виннера хор не стал выходить из образа и продолжал корчить рожицы, эксперт от такой реакции совсем приуныл

Источник:

кадр из шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+), «Россия 1», 2025 год

Поддержала Лазарева и приглашенный член жюри — Надежда Бабкина.

— Слушайте, вы пришли на конкурс, где поют, и пели по существу. У вас прекрасные разные тембры, вы замечательно чувствовали сцену. Вы сейчас играли произведение, вы были театральными актрисами — вы прекрасны! Никогда не теряйте этого духа, — пожелала группе народная артистка России.

Не только Виннеру досталось в третьем выпуске от Сергея Лазарева. Под раздачу попал продюсер Брендон Стоун, из-за которого еще один фаворит Лазарева — хор университета Лобачевского — получил 99 баллов из 100.

В составе хора выступает 100 человек, но на сцену шоу вышла только половина | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»В составе хора выступает 100 человек, но на сцену шоу вышла только половина | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

В составе хора выступает 100 человек, но на сцену шоу вышла только половина

Источник:

пресс-служба телеканала «Россия 1»

— Я хотел встать, но вы немного начали фальшивить, — оправдывался продюсер.

Такой ответ совсем не понравился лидеру сотни. Он обвинил Брендона в несправедливости из-за того, что тот поддерживает коллективы, когда у них 50 голосов, но не делает того же, когда 99.

— Если эти ребята пели нечисто и ты только поэтому не встал, почему на других встал? Почему ты нажимал свой голос, когда люди плохо выступали? — начал кричать Сергей Лазарев.

Ведущий Николай Басков не стал оставаться в стороне и решил выступить на стороне лидера сотни.

— Затуши его. Прыгни на него! — подначивал Лазарева натуральный блондин. — Всё, Брендон, тебе нечего сказать, отдавайте микрофон. Чтобы ты, когда поёшь, всегда так фальшивил, как они.

Несмотря на бурные споры, в финал конкурса прошли фавориты Лазарева, которых он с таким пылом отстаивал, — коллектив «Споканки» и хор университета Лобачевского из Нижнего Новгорода.

Как думаете, доживет Лазарев до финала шоу?

Он самый лучший лидер сотни, всё правильно делает
Сильно перегибает
В этом случае я на его стороне, но иногда он пугает своим напором
Он просто делает шоу
Кто вообще смотрит это шоу?
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Ну-ка все вместе Сергей Лазарев Надежда Бабкина Шоу Телевидение Отдых Пение Артисты
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Комментарии
1
Гость
5 часов
нужно подобострастно и покорно Ну-ка все вместе, уши развесьте! Лучше по хорошему хлопайте Табрическому в ладоши!
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