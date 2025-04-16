«Другие — просто бледная тень на их фоне» — зрители «Ну-ка, все вместе! Хором!» выбрали фаворита, но есть один нюанс

Хор Московского Сретенского монастыря исполнил песню группы «Любэ», но не всем экспертам она пришлась по душе Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»











На шоу «Ну-ка все вместе! Хором!» (12+) вовсю идут отборочные прослушивания. Во главе с Сергеем Лазаревым сто экспертов выбирают самые слаженные и голосистые коллективы страны, которые пройдут в финал. Каждый выпуск к сотне членов жюри присоединяется приглашенный гость. Почетное место уже занимал композитор Максим Дунаевский и певец Алексей Чумаков. В третьем выпуске зрители увидят Надежду Бабкину.

— Фальшивые ноты я готова простить — это можно наработать, — отмечает народная артистка России. — Да и вообще любое хоровое начинание, будь то молодой коллектив или взрослый, я всегда поддержу, потому что в перспективе мастерство нарабатывается. Но нужно много репетировать, понимать, что ты хочешь делать, и кайфовать, чтобы зрители, которые тебя видят, были соучастниками всего этого процесса. Тогда в этом жизнь, в этом правда, в этом радость, счастье и доброта!

Чувствуем, Надежда Бабкина начнет выпуск ярко и эффектно Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»











В предстоящем выпуске зрители увидят хор театра «Школа драматического искусства», ансамбль «САКАРТВЕЛО», исполняющий грузинские народные песни, ансамбль SPOKANKI, московское трио Why Cats Why? , вокальную группу «СТАТУС» из Минска, Государственный хор Республики Калмыкия и хор Университета Лобачевского из Нижнего Новгорода.

Участникам третьего выпуска придется совсем не просто, очень высокую планку в прошлом выпуске задал хор Московского Сретенского монастыря».

— Это совершенно другой уровень. Тяжело сравнивать с любителями. Вашим выступлением вы задали такую высокую планку, что всем последующим коллективам будет крайне сложно, — прокомментировал Сергей Лазарев.

Попадание хора в финал долго было под вопросом. Певец Григорий Юрченко до последнего не отдавал свой голос, которого коллективу не хватало до максимальных 100 баллов. Под давлением коллег мужчина сдался, но не стал молчать и пристыдил всех, кто не может принять чужую точку зрения.

— Я хотел бы обратиться к коллегам по стене, мы за этим давлением теряем объективность оценки. В моем случае или если кто-то другой будет на моем месте, а такие случаи у нас переходят из выпуска в выпуск, пожалуйста, проявляйте уважение, — неприкрыто напомнил певец о скандале между Сергеем Лазаревым и Львом Рудиным.

Источник: Ну-ка, все вместе! / Vk.com

После того как объявили, что хор Московского Сретенского монастыря прошел в финал, руководитель Андрей Полторухин отказался принимать участие дальше и уступил место хору Уральского федерального университета.

— Благодарны за возможность быть частью этого замечательного проекта, но, к сожалению, мы не сможем идти дальше по причине большого количества богослужений. Мы пришли сюда не ради соревнования, а чтобы подарить сотне и телезрителям наше искусство, — объяснил свое решение Полторухин.

Не все зрители поняли, для чего такой известный коллектив вообще пришел на конкурс, где принимают участие новички и любители. Многие откровенно расстроились, что из-за хора Сретенского монастыря потеряли свой шанс другие достойные участники.

— Коллектив «АлконостЪ» должен был еще раз показать себя в батле. Но хор Сретенского монастыря» лишил их такой возможности. И сами не стали участвовать в проекте, и других турнули. Нехорошо как-то, — негодуют в официальной группе шоу во «ВКонтакте».

— Хор Сретенского монастыря поступили некрасиво — им стоило отказаться от финала до батла, чтобы проход в финал разыграли между той тройкой, которая сформировалась до их выхода, — считает Алина Шорыгина.

— Хор Сретенского монастыря — никто не спорит — «профессоры», надо это учитывать. А тут сравнивают всех подряд! Придумайте коэффициенты повышающие для детей, для любителей и для тех, у кого нет 20 лет опыта… Иначе смотреть ваши комментарии и оценки неинтересно, — написала Ольга Соболь.

— Честно говоря, им здесь делать нечего. Это профессионалы наивысшего уровня! Их судить кому? Это даже неправильно, что ли, — задается вопросом Ольга Вельяминова.

Среди фанатов шоу оказались те, кого не смутила разница в мастерстве, и они хотели болеть за хор и дальше.

— Да тут только один коллектив лучший на порядок, это мужики из монастыря. Другие — просто бледная тень на их фоне, — считает Валерий Агеев.

— Только хор Сретенского монастыря вызвал желание смотреть, слушать, не отрываясь, и встать, не дожидаясь конца песни, — поделилась своим мнением Светлана Меньшикова.

— Хор Сретенского монастыря самый лучший. Браво им! Неужели кто-то со мной не согласится? До мурашек и слез, — написала о своих эмоциях Ирина Трамова.