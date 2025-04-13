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Развлечения обзор «Практикующие актеры не бедствуют»: что Андрей Смоляков потерял в кино

«Практикующие актеры не бедствуют»: что Андрей Смоляков потерял в кино

Актер собирался было менять профессию, но перед этим побрился, и понеслось

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Таким Андрея Смолякова видели почти все зрители. Но были у него и такие роли, в которых вы его не узнаете | Источник: пресс-служба канала НТВТаким Андрея Смолякова видели почти все зрители. Но были у него и такие роли, в которых вы его не узнаете | Источник: пресс-служба канала НТВ

Таким Андрея Смолякова видели почти все зрители. Но были у него и такие роли, в которых вы его не узнаете

Источник:

пресс-служба канала НТВ

Актера Андрея Смолякова зритель отлично знает по роли Ивана Черкасова — серьезного и проницательного следователя, от которого ни спрятаться, ни скрыться. Началось всё с сериала «Мосгаз» (16+) в 2012 году, и с тех пор Смоляков каждый год радует поклонников новыми ролями. Но за что бы он ни брался, образ полицейского получается у него особенно хорошо. Получится ли у актера когда-нибудь от него отделаться?

Из Иванушек — в бандиты

Сегодня, глядя на Андрея Смолякова, сложно себе представить, что когда-то он был ангельского вида белокурым красавцем. А ведь именно романтичные роли поначалу давались ему лучше остальных. Первый фильм с заметным участием Смолякова вышел в 1978 году. Это была картина «Целуются зори» (0+), где Андрей сыграл улыбчивого тракториста Лешку.

Согласитесь, в этом 20-летнем парне сложно узнать Андрея Смолякова | Источник: кадр из фильма «Целуются зори» (0+), реж. Сергей Никоненко, киностудия «Мосфильм», 1978 годСогласитесь, в этом 20-летнем парне сложно узнать Андрея Смолякова | Источник: кадр из фильма «Целуются зори» (0+), реж. Сергей Никоненко, киностудия «Мосфильм», 1978 год

Согласитесь, в этом 20-летнем парне сложно узнать Андрея Смолякова

Источник:

кадр из фильма «Целуются зори» (0+), реж. Сергей Никоненко, киностудия «Мосфильм», 1978 год

Молодой и перспективный, Андрей Смоляков одну за другой получал роли в кино, но все его экранные персонажи были похожи друг на друга: добрый, отзывчивый, лиричный сказочный персонаж. В какой-то момент вся эта сказочность наскучила актеру, он собирался даже уйти из кино, но перед выходом решил побриться начисто. И этот образ поставил крест на всех его Иванушках вместе взятых: режиссеры увидели в нем злодея, что для кинематографа 90-х и начала нулевых было несомненным и значительным преимуществом.

С тех пор Андрей Смоляков стал беспощадным бандитом, редкостным негодяем, беспринципным бизнесменом или жестоким военным. На экране, естественно. А настоящим прорывом стал образ художника Кудлу в сериале «День рождения Буржуя» (16+).

Безволосые российские актеры в последнее время в тренде, но мало кто догадывается, что Смоляков&nbsp;— один из первых, кто этот тренд задал | Источник: andrey_smolyakov_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Безволосые российские актеры в последнее время в тренде, но мало кто догадывается, что Смоляков&nbsp;— один из первых, кто этот тренд задал | Источник: andrey_smolyakov_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Безволосые российские актеры в последнее время в тренде, но мало кто догадывается, что Смоляков — один из первых, кто этот тренд задал

Источник:

andrey_smolyakov_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Отрицательные люди интереснее, потому что всякий отрицательный персонаж сосредоточен на негативных поступках. А их надо как-то для себя мотивировать, чтобы герой не получался сплошным бякой. Ведь каждого человека когда-то кормила грудью мать, а к негативу он явно дошел сам. Вот мне и интересно докопаться, почему он именно таким стал, — рассказывал артист.

Но самому Андрею Смолякову ближе остальных персонажей следователь Черкасов из «Мосгаза».

— Он, как и я, человек из советского прошлого. Хорошо выписан: живой, не плакатный, способен на человеческие чувства, имеет неординарный подход к людям из преступного мира, у него есть совесть, — говорит Андрей Смоляков о своем герое.

Андрей Смоляков в роли следователя Ивана Черкасова | Источник: кадр из сериала «Мосгаз» (18+), реж. Андрей Малюков, студия «Красный квадрат» студия «Русский проект», 2012 годАндрей Смоляков в роли следователя Ивана Черкасова | Источник: кадр из сериала «Мосгаз» (18+), реж. Андрей Малюков, студия «Красный квадрат» студия «Русский проект», 2012 год

Андрей Смоляков в роли следователя Ивана Черкасова

Источник:

кадр из сериала «Мосгаз» (18+), реж. Андрей Малюков, студия «Красный квадрат» студия «Русский проект», 2012 год

В 2004 году Андрей Смоляков получил звание народного артиста РФ. По данным СМИ, за съемочный день он получает около 300 тысяч рублей. Сам актер признается, что давно избавился от финансовых трудностей.

— Заслуга новых времен в том, что практикующие актеры не бедствуют, не перебиваются с хлеба на воду. Наш труд нормально оплачивается, — говорил Смоляков.

В интервью Федору Бондарчуку Андрей Смоляков рассказал, что с возрастом ему стало интереснее пробовать разноплановые образы, необычные. Например, он с энтузиазмом вжился в роль вампира в сериале Данилы Козловского «Карамора» (18+).

— В нас, актерах, сидит и будет сидеть желание побаловаться, поиграть. И когда мы напарываемся на таких вот персонажей, вампиров, это такой кайф! Поиск костюма стал для меня невероятным праздником, — рассказал Смоляков, добавляя, что настаивал на шляпе-цилиндре, ведь она идеально вписывается в вампирский образ.

Иногда складывается впечатление, что Смоляков просто любит шляпы | Источник: кадр из сериала «Карамора» (18+), реж. Данила Козловский, START, DK Entertainment, «Кинопрайм», 2022 годИногда складывается впечатление, что Смоляков просто любит шляпы | Источник: кадр из сериала «Карамора» (18+), реж. Данила Козловский, START, DK Entertainment, «Кинопрайм», 2022 год

Иногда складывается впечатление, что Смоляков просто любит шляпы

Источник:

кадр из сериала «Карамора» (18+), реж. Данила Козловский, START, DK Entertainment, «Кинопрайм», 2022 год

В 2022 году актера назвали русским Брюсом Уиллисом: он снялся в фантастическом фильме-катастрофе «Мира» (12+), где спасал родной город от космической угрозы.

Театр — дело случая

Начинал карьеру Андрей Смоляков с театра. Актер несколько лет проработал с режиссером Олегом Табаковым. Еще в студенческом возрасте он стал частью труппы театра «Табакерка».

Интересно, что актером молодой человек становиться не планировал, больше думал о медицине, хотел стать нейрохирургом. В Щукинское театральное училище он поступил случайно, увидев в газете объявление о наборе студентов с непонятной ему надписью: «Предварительные консультации». Ради интереса Смоляков поехал в Москву и поступил.

Андрей Смоляков проработал в театре Олега Табакова почти 40 лет | Источник: Tabakov.ruАндрей Смоляков проработал в театре Олега Табакова почти 40 лет | Источник: Tabakov.ru

Андрей Смоляков проработал в театре Олега Табакова почти 40 лет

Источник:

Tabakov.ru

— Я очень хотел стать доктором, даже ходил на занятия. Если бы не эта строчка — «предварительные консультации», — то я никогда бы не пошел в творческий вуз. Я никак не думал, что сцена может стать моей профессией. Что тогда щелкнуло в моей голове, какое замыкание произошло в мозгах, когда я прочитал «предварительные консультации», я не знаю. Но желание быть доктором подверглось сомнениям, — рассказывал Смоляков.

Правда Щуку Андрей Смоляков так и не окончил. На третьем курсе он перебежал в ГИТИС ради главной роли в спектакле «Прощай, Маугли!», где и познакомился с Олегом Табаковым. Это перевернуло всю его дальнейшую жизнь.

Андрей Смоляков в том самом «Прощай, Маугли!», который изменил всю его жизнь | Источник: Tabakov.ruАндрей Смоляков в том самом «Прощай, Маугли!», который изменил всю его жизнь | Источник: Tabakov.ru

Андрей Смоляков в том самом «Прощай, Маугли!», который изменил всю его жизнь

Источник:

Tabakov.ru

— Театр всегда был для меня на первом месте и остается. Если театр для артиста не на первом месте, то невозможно честно делать свое дело. Да и вообще не надо выходить на сцену, потому что ничего настоящего и стоящего ты всё равно не сделаешь,  — говорил артист о профессии.

В 2003 году Андрей Смоляков стал лауреатом Государственной премии РФ в области театрального искусства. За плечами у артиста огромное количество ролей, он был задействован во многих ведущих спектаклях.

Андрей Смоляков в образе Понтия Пилата в спектакле «Мастер и Маргарита» (18+) | Источник: пресс-служба Театра НацийАндрей Смоляков в образе Понтия Пилата в спектакле «Мастер и Маргарита» (18+) | Источник: пресс-служба Театра Наций

Андрей Смоляков в образе Понтия Пилата в спектакле «Мастер и Маргарита» (18+)

Источник:

пресс-служба Театра Наций

— Театр дает мне счастливую возможность выбирать. И пока есть театр, как говорится, спина моя прикрыта. Мне не надо хвататься за всё, что мне предлагают. И я выбираю из того количества, что мне предлагают, выбираю то, что мне наиболее интересно, и то, что, на мой взгляд, наиболее художественно состоятельно, — объясняет Андрей Смоляков.

В «Табакерке» актер проработал почти 40 лет и завершил свою театральную карьеру. Андрей Смоляков шутит, что он уже пенсионер — пора на заслуженный отдых, а театр — дело молодых.

— Это не кокетство. С возрастом всё меньше и меньше возможностей оставлять в театре свою жизнь, а молодые готовы и могут себе это позволить. Просто сидеть в коллективе, чего-то ждать, ничего не делать и получать зарплату глупо. Подошел пенсионный возраст, — объяснил Андрей Смоляков.

И всё же иногда актер выходит на сцену. Андрей Смоляков работал с Евгением Мироновым в спектакле «Заводной апельсин» (18+) и с канадским режиссером Робертом Лепажем в спектакле «Мастер и Маргарита» (18+).

Личная жизнь Андрея Смолякова

Первая супруга Андрея Смолякова — балерина и солистка Большого театра Светлана Иванова. История их знакомства получилось киношной: Смоляков гулял с другом и увидел, как хулиганы пристают к девушкам. Он бросился на помощь, а в награду получил номер телефона одной из пострадавших — ею оказалась Светлана.

Уже через полгода они сыграли свадьбу, у пары родился сын. Первое время молодая семья жила в общежитии, но, как только дела у Смолякова пошли в гору, они перебрались в собственное жилье.

Спустя 20 лет брака супруги развелись. О причинах развода на публику ни Андрей, ни Светлана не говорили, известно лишь то, что они сохранили хорошие отношения.

С Дарьей Разумихиной актер официально не расписывался | Источник: Anna Salynskaya / Russian Look / globallookpress.comС Дарьей Разумихиной актер официально не расписывался | Источник: Anna Salynskaya / Russian Look / globallookpress.com

С Дарьей Разумихиной актер официально не расписывался

Источник:

Anna Salynskaya / Russian Look / globallookpress.com

В 40 лет Андрей Смоляков встретил Дарью Разумихину. Творческая, разносторонняя и энергичная — мужчина влюбился практически с первого взгляда. Дарья — кандидат филологических наук, журналист и модельер. Женщина работает на французском и итальянском телевидении, а жить предпочитает в Лондоне.

Известно, что Дарья в разводе, от первого брака у нее есть сын и дочь. Общих детей с Андреем Смоляковым у нее нет, как и штампа в паспорте: формальностям они предпочли гостевой брак. Официальный оба считают пережитком прошлого.

— Мы живем в гражданском браке. Штамп в паспорте — кому он нужен? Разве что государство поставить в известность, так оно и так в курсе! Мы два взрослых человека, которые понимают друг друга, в нашей семье нет главных и подчиненных и быть не может — эта история не про нас, — так объяснил актер свои отношения с Дарьей.

О личном Андрей Смоляков распространяться не любит, но, когда речь заходит о Дарье, он становится смущенным и одновременно серьезным. Ходили слухи, будто Смоляков покинул страну, перебрался в Лондон к возлюбленной, но подтверждения фанатским версиям не нашлось.

Андрей Смоляков с сыном | Источник: PhotoXPress.ruАндрей Смоляков с сыном | Источник: PhotoXPress.ru

Андрей Смоляков с сыном

Источник:
PhotoXPress.ru

Андрей Смоляков не планирует покидать Россию — об этом он неоднократно говорил в разных интервью. Здесь он работает, а отдыхает за границей. Актер считает себя свободно живущим и счастливым человеком.

— Грех роптать на судьбу. Я много чего умею. Но что-то еще хочу попробовать и узнать. Наступило то счастливое время, когда и возможности появляются, и желание еще не умерло, и профессия освоена, — уверен артист.

В каком образе вам больше нравится Андрей Смоляков?

Злодей
Добряк
Знаю его только Черкасовым
Напишу свой ответ в комментариях
Вообще не знаю этого человека
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Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Андрей Смоляков Актер Сериалы Телевидение История Артист Кино Российское кино Российские сериалы Фильмы
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Комментарии
3
Гость
1 час
Если служить власти и играть честных полицаев - жить можно хорошо
Гость
3 часа
Не вызывает он у меня доверия. В наше время русские люди по Британиям не шастают. Его бы проверить надо.
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