Звезда российского кино Александр Петров впервые стал папой

Александр Петров стал отцом Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Актер из Переславля-Залесского Ярославской области Александр Петров впервые стал отцом. У звезды сериала «Полицейский с Рублевки» (18+) родился сын. Новость об этом подтвердила мама актера нашим коллегам из «СтарХита».

Публичной информация о беременности молодой супруги Александра Виктории стала в декабре 2024 года. Тогда актер выложил романтичное фото с супругой. Фанаты заметили явно округлившийся животик. Будущие родители интригу не держали: кадр подписали с намеком: «Ждем тебя».

Напомним, Александр Петров женился в сентябре 2023 года. Помолвка стала внезапной. С будущей женой он познакомился случайно, благодаря ее маме. Он не раз признавался, что Виктория — это лучшее, что было в его жизни.

Январские каникулы пара провела в теплых краях Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После свадьбы Александр и Виктория активно обустраивали «семейное гнездышко». Перед рождением первенца переславский актер даже приобрел новый дом в элитном поселке. Он показал роскошный коттедж подписчикам.