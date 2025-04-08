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Развлечения Звезда российского кино Александр Петров впервые стал папой

Звезда российского кино Александр Петров впервые стал папой

Кто родился у звезды из Ярославской области

4 013
13 комментариев
Александр Петров стал отцом | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Александр Петров стал отцом | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Александр Петров стал отцом

Источник:

actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актер из Переславля-Залесского Ярославской области Александр Петров впервые стал отцом. У звезды сериала «Полицейский с Рублевки» (18+) родился сын. Новость об этом подтвердила мама актера нашим коллегам из «СтарХита».

Публичной информация о беременности молодой супруги Александра Виктории стала в декабре 2024 года. Тогда актер выложил романтичное фото с супругой. Фанаты заметили явно округлившийся животик. Будущие родители интригу не держали: кадр подписали с намеком: «Ждем тебя».

Напомним, Александр Петров женился в сентябре 2023 года. Помолвка стала внезапной. С будущей женой он познакомился случайно, благодаря ее маме. Он не раз признавался, что Виктория — это лучшее, что было в его жизни.

Январские каникулы пара провела в теплых краях | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Январские каникулы пара провела в теплых краях | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Январские каникулы пара провела в теплых краях

Источник:

actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После свадьбы Александр и Виктория активно обустраивали «семейное гнездышко». Перед рождением первенца переславский актер даже приобрел новый дом в элитном поселке. Он показал роскошный коттедж подписчикам.

Мы публиковали большой материал о том, как молодой парень из Ярославской области стал востребованным актером.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Александр Петров Беременность Актер
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Комментарии
13
Гость
14 часов
Родила царица в ночь Не то сына, не то дочь; Не мышонка, не лягушку, А неведому зверюшку». Ничего личного, просто надоели! (А.С.Пушкин)
Гость
14 часов
...если бы он стал мамой ..вот это была бы новость...а это не новость..так...чих ...информационный..
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