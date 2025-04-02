Вместо Лазарева будет Арпи Абкарян? Кто возглавит сотню в новом сезоне «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Участие Лазарева — странный предмет, оно вроде есть, а вроде и нет Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











Второй сезон шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+) стал самым интригующим еще до старта. Главный вопрос, который терзает поклонников проекта: кто займет место Сергея Лазарева. Долгое время он был бессменным главой сотни, но в прошлом году взял самоотвод и заявил, что покидает проект. Имя нового босса музыкальной мафии обещают окончательно раскрыть 4 апреля, когда состоится премьера шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!», но некоторые подробности известны уже сейчас. Даже один слушок, в правдивость которого зрителям не хочется верить.

Пока мы всей страной ждем премьеры нового сезона шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!», его создатели закинули затравочку и рассказали, кто займет свое место на стене в числе сотни. Среди них — участники «Фабрики звезд» (12+) Анастасия Крайнова и Антон Зацепин, звезда 90-х Виктор Салтыков и композитор Олег Влади, который создавал песни для Сергея Лазарева и Ани Лорак.

Крайнова известна своим умением плести интриги, возможно, одну из них она подготовит и в новом сезоне Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











В числе экспертов оказалось много молодых исполнителей: Арсений Бородин, Родион Газманов, TONI, Миша Марвин и Нодар Ревия. На стене мы также увидим группы «Инь Ян», «Балаган лимитед», «Русский праздник», «ИКС-Миссия» и, конечно же, финалистов и победителей проекта.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











Сезон богат на приглашенных гостей. Какое же шоу без короля эстрады Филиппа Киркорова? К нему присоединятся Алексей Чумаков, Надежда Бабкина, Татьяна Куртукова, а также композитор Максим Дунаевский.

В красочности костюмов Надежда Бабкина уже победила всех Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











В сотню экспертов нового сезона также вошла Оксана Акула Почепа. В беседе с нашими коллегами из издания «СтарХит» она рассказала, что имя лидера сотни скрывали от всех до последнего.

— Мне кажется, не только для меня, но и для всей сотни уход Сергея в финале шестого сезона проекта был сюрпризом, который всех безусловно огорчил. До самого начала съемки «Хоров» от всей сотни скрывали то, кто же станет лидером в этот раз. Это был самый главный вопрос, ведь Сережу заменить на стене практически невозможно, — уверена певица.

Тем временем в группе, посвященной шоу, объявили, что главой сотни станет Арпи Абкарян — та самая участница, после выступления которой разразился скандал и Сергей Лазарев решил уйти из «Ну-ка, все вместе!». Публикация с информацией об этом появилась 1 апреля, так что можно счесть это за шутку, но сама Арпи сделала репост на своей странице, как бы не подтверждая, но и не опровергая информацию. В самом посте есть якобы прямая речь артистки:

— Я очень рада и счастлива, это так неожиданно! Даже не думала, что бывшие участники могут занять такую ответственную должность. Постараюсь отстаивать всех талантливых конкурсантов и стать по-настоящему справедливым лидером.

Пока поклонники Арпи восхищаются ее карьерным ростом, остальные зрители от таких рокировок, если они окажутся правдивыми, мягко говоря, не в восторге.

— Я не буду смотреть, если Арпи будет ведущий, была самая любимая передача, — расстраивается Ольга Авежокоратс.

— Серёженька Лазарев — это уже легенда российской эстрады, икона сценического мастерства! Он своим талантом и музыкальным вкусом пробил скважину мирового музыкального искусства, — пишет преданная фанатка певца. — Он является неподражаемым вокалистом, образцом как артист, ведущий, лидер. Он просто вне конкуренции.

— Ну посмотрим. Если это реально Арпи, то при всём уважении она не тянет. Должен быть авторитет, которого у нее, конечно, нет. Это примерно как Караулова в «Кто хочет стать миллионером?» (12+), — негодует Максим Гроздов.

— А вы не могли позвать хотя бы Вячеслава Макарова лидером сотни или хотя бы Арсения Бородина? Зачем ставить какого-то бронзового призера Арпи Абкарян? Какой из нее лидер сотни? — задается вопросом Максим Черкасов

— Вот зараза какая. Я, наоборот, хочу, чтобы главным экспериментом сотни стал Сергей Лазарев или мой друг Арсений Бородин, я только их двоих главных экспертов вижу на эту должность, — пишет поклонница исполнителя Анастасия Залуцкая

