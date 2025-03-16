Миллионы просмотров и внимание звезд шоу-бизнеса: блогер КМХ удивляет всю Россию вокалом

Певица записала первую песню полтора года назад Источник: Ксения Хабарова / Vk.com











Ксения Хабарова выступает как певица КМХ. Она стала известна в соцсетях благодаря видеороликам и песням собственного сочинения. Мнения о новоиспеченной звезде разделяются: одни считают ее творчество по меньшей мере спорным, другие хвалят Ксению за смелость в самовыражении. При этом на аккаунт КМХ в Instagram* подписываются звезды российского шоу-бизнеса, а сама она собирается в концертный тур по России. 29.RU пообщался с певицей.

— В этом буквосочетании для меня свой секретный смысл, — говорит о псевдониме певица. — К, Х — имя и фамилия. М — это не отчество.

Первую песню К.М.Х опубликовала во «ВКонтакте» в 2023 году. С тех пор в соцсети появились 8 синглов и один мини-альбом, который называется просто «Ксения Хабарова».

Так выглядит страница исполнительницы во «ВКонтакте» Источник: Vk.com











— Я записала первую песню полтора года назад, — рассказывает Ксения. — Мне всегда хотелось петь на сцене. Я давно танцую, и хотелось добавить что-то новенькое: уже не просто танцевать, но еще и общаться со зрителем. С тех пор я всё время писала, и вот, мой первый сольный концерт прошел 11 февраля в клубе. С него все и началось.

На вышеупомянутом альбоме впервые появилась песня «Свободная», которая стала визитной карточкой Ксении. Правда, известной песня стала после того, как появился небольшой видеоотрывок с концерта в клубе. На сцене была подтанцовка из двух девушек, а само выступление шло с живым вокалом.

Источник: Ксения Хабарова / Vk.com

— Вообще, у меня 15 своих песен, но бомбанула именно «Свободная», — отмечает Ксения. — Я думаю, потому что у меня на видео сильно уверенное выражение лица, немножко забавное. И вот эти движения, четкая и резкая музыка… «Свободная», думаю, люди триггернулись на это слово: его можно обыграть, додумать много чего интересного, нового.

Еще один вариант «Свободной», уже из студии Источник: Ксения Хабарова / Vk.com

Видео «Свободная» собрало в Instagram* наибольшее количество просмотров, в отличие от других публикацией певицы: у них почти 4 миллиона. И огромное количество комментариев: над песней и исполнительницей иронизируют. Кто-то дает Ксении советы, кто-то относится к ней с иронией. Пользователи соцсетей снимают свои видео на песню К.М.Х.

— Честно, такое количество негативных комментариев меня не обижает, — признается Ксения. — Наоборот, веселит. Я сама очень смеюсь, когда вижу многие комментарии, которые оставляют. Есть и люди, которые поддерживают меня, пишут в личные сообщения, что я молодец. Появились даже фанаты.

Пользователи обратили внимание и на другие видеоролики К.М.Х, где она исполняет уже другие песни. Вот некоторые из них:

Источник: Ксения Хабарова / Vk.com

Источник: Ксения Хабарова / Vk.com

Источник: Ксения Хабарова / Vk.com

После публикации «Свободной» на аккаунт Ксении подписались юмористка Елена Воробей и участница Comedy Woman (16+) Екатерина Варнава. Среди обративших внимание на творчество КМХ оказался актер и юморист Михаил Галустян:

— Человек имеет право здесь петь, мы имеем право здесь писАть, — прокомментировал он видео.

Источник: ksenija_habarova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Источник: ksenija_habarova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Ксения Хабарова собирается продолжить концерты, на этот раз уже за пределами родного города:

— Планы — это тур по России, который тоже называется «Свободная», — говорит она. — Мы готовим концерты в нескольких городах: Москва, Санкт-Петербург, — и дальше список еще будет обновляться. Готовимся, репетируем, ставим новые номера. Скоро тур будет анонсирован. Также меня позвали на съемки шоу «Конфетка» (16+) на ТНТ.

Кстати, Ксения уже выступала на телевидении Источник: Ксения Хабарова / Vk.com

«И из рыбы можно сделать вокалиста»

Так ли необходимо современным музыкантам уметь петь или можно стать популярным только благодаря забавным видео? Об этом мы поговорили с теми, кто напрямую работает с талантами в российском музыкальном бизнесе.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров считает, что не последнюю роль могут сыграть технологии: многим они помогают «вытаскивать» вокал и маскировать огрехи пения в записи.

— Технологии ушли далеко, поэтому и из рыбы можно сделать вокалиста, — считает он. — Конечно, это будет чувствоваться, но тем не менее. Тем более вы знаете, что такое искусственный интеллект, о чем здесь говорить? Неумеющие петь музыканты есть и всегда будут, это зависит от кошелька того, кто их вытягивает. Как и в прошлом, на это влияет вопрос денег: на тот же стриминг в определенной мере тоже нужно тратиться.

Продюсер рассуждает, что сегодняшнюю ситуацию на сцене бессмысленно сравнивать с 90-ми, когда тоже появлялись певцы и певицы с сомнительными вокальными данными как раз из-за скакнувшего уровня технологий. А вот ситуация, когда музыкант становится мемом, по его словам, совсем не нова.

— Желание выделиться всегда было и будет, — объясняет Сергей Лавров. — Только это желание всегда идет в ногу со временем и технологиями. Если раньше гармонист брал баян и издавал какие-то трели, он уже выделялся из толпы. Сейчас, соответственно, он может взять не баян, а другой девайс. Каждый выбирает свои способы.

«Быть мемом — очень опасная штука для карьеры»

Музыкальный менеджер и основатель лейбла Hoboshrine Татьяна Корочкина поделилась с нами мыслями о тех, кто идет в музыкальный бизнес из других сфер. По ее словам, заметен отток блогеров, которые были популярны на YouTube, но пришли в музыку и стали в ней также успешны. Но вокальные данные, считает Татьяна, не всегда играют большую роль в карьере музыканта.

— Если говорить о пении, то, например, Михаил Круг не умел петь, это было что-то среднее между пением и мелодекламацией, — рассуждает она. — А если говорить о зарубежной сцене, то Леонард Коэн — тоже шансонье, у которого не было пения. Важен посыл, текст, образ — лицо, бренд, узнавание. Но как к этому прийти — другой вопрос.

Один из вариантов — набрать популярность благодаря мемотичности образа. Но Татьяна Корочкина предупреждает, что такой шаг может быть рискованным. К тому же его нельзя запланировать: либо случилось, либо нет.

— У мема короткий срок. Людям нужны новые инфоповоды, и даже самые громкие мемы прогорают и быстро уходят. Little Big были мемом. Вспомнят ли про «Сигма-бой» (песня российских блогеров Betsy и Марии Янковской — Прим.ред.) через год-два? Это опасная штука для карьеры. Ты привлек внимание, но этот медийный успех будет сложно переплюнуть. А закрепиться и постоянно конкурировать сложно. Все-таки лучше медленный подъем, укрепление лояльности аудитории, чем короткое выстреливание мемами.

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