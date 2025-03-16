НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -2

4 м/c,

ю-з.

 743мм 44%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,57
EUR 93,61
Репортаж из 108-летнего дома
Открытие кафе в парке
Стрельба в частном секторе
Зарплаты на заводах
Что с мем-легендой из Заволги
Погиб 19-летний хоккеист
Столкновение поезда и фуры
Лотерейный эксперимент
Закроют роддом
Афиша концертов
Развлечения интервью Миллионы просмотров и внимание звезд шоу-бизнеса: блогер КМХ удивляет всю Россию вокалом

Миллионы просмотров и внимание звезд шоу-бизнеса: блогер КМХ удивляет всю Россию вокалом

На Ксению Хабарову обратили внимание юмористы Михаил Галустян, Екатерина Варнава и Елена Воробей

151
Написать комментарий
Певица записала первую песню полтора года назад | Источник: Ксения Хабарова / Vk.comПевица записала первую песню полтора года назад | Источник: Ксения Хабарова / Vk.com

Певица записала первую песню полтора года назад

Источник:

Ксения Хабарова выступает как певица КМХ. Она стала известна в соцсетях благодаря видеороликам и песням собственного сочинения. Мнения о новоиспеченной звезде разделяются: одни считают ее творчество по меньшей мере спорным, другие хвалят Ксению за смелость в самовыражении. При этом на аккаунт КМХ в Instagram* подписываются звезды российского шоу-бизнеса, а сама она собирается в концертный тур по России. 29.RU пообщался с певицей.

— В этом буквосочетании для меня свой секретный смысл, — говорит о псевдониме певица. — К, Х — имя и фамилия. М — это не отчество.

Первую песню К.М.Х опубликовала во «ВКонтакте» в 2023 году. С тех пор в соцсети появились 8 синглов и один мини-альбом, который называется просто «Ксения Хабарова».

Так выглядит страница исполнительницы во «ВКонтакте» | Источник: Vk.comТак выглядит страница исполнительницы во «ВКонтакте» | Источник: Vk.com

Так выглядит страница исполнительницы во «ВКонтакте»

Источник:

— Я записала первую песню полтора года назад, — рассказывает Ксения. — Мне всегда хотелось петь на сцене. Я давно танцую, и хотелось добавить что-то новенькое: уже не просто танцевать, но еще и общаться со зрителем. С тех пор я всё время писала, и вот, мой первый сольный концерт прошел 11 февраля в клубе. С него все и началось.

На вышеупомянутом альбоме впервые появилась песня «Свободная», которая стала визитной карточкой Ксении. Правда, известной песня стала после того, как появился небольшой видеоотрывок с концерта в клубе. На сцене была подтанцовка из двух девушек, а само выступление шло с живым вокалом.

Источник:

— Вообще, у меня 15 своих песен, но бомбанула именно «Свободная», — отмечает Ксения. — Я думаю, потому что у меня на видео сильно уверенное выражение лица, немножко забавное. И вот эти движения, четкая и резкая музыка… «Свободная», думаю, люди триггернулись на это слово: его можно обыграть, додумать много чего интересного, нового.

Еще один вариант «Свободной», уже из студии

Источник:

Видео «Свободная» собрало в Instagram* наибольшее количество просмотров, в отличие от других публикацией певицы: у них почти 4 миллиона. И огромное количество комментариев: над песней и исполнительницей иронизируют. Кто-то дает Ксении советы, кто-то относится к ней с иронией. Пользователи соцсетей снимают свои видео на песню К.М.Х.

— Честно, такое количество негативных комментариев меня не обижает, — признается Ксения. — Наоборот, веселит. Я сама очень смеюсь, когда вижу многие комментарии, которые оставляют. Есть и люди, которые поддерживают меня, пишут в личные сообщения, что я молодец. Появились даже фанаты.

Пользователи обратили внимание и на другие видеоролики К.М.Х, где она исполняет уже другие песни. Вот некоторые из них:

Источник:
Источник:
Источник:

После публикации «Свободной» на аккаунт Ксении подписались юмористка Елена Воробей и участница Comedy Woman (16+) Екатерина Варнава. Среди обративших внимание на творчество КМХ оказался актер и юморист Михаил Галустян:

— Человек имеет право здесь петь, мы имеем право здесь писАть, — прокомментировал он видео.

Источник: ksenija_habarova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: ksenija_habarova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:
Источник: ksenija_habarova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: ksenija_habarova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

Ксения Хабарова собирается продолжить концерты, на этот раз уже за пределами родного города:

— Планы — это тур по России, который тоже называется «Свободная», — говорит она. — Мы готовим концерты в нескольких городах: Москва, Санкт-Петербург, — и дальше список еще будет обновляться. Готовимся, репетируем, ставим новые номера. Скоро тур будет анонсирован. Также меня позвали на съемки шоу «Конфетка» (16+) на ТНТ.

Кстати, Ксения уже выступала на телевидении | Источник: Ксения Хабарова / Vk.comКстати, Ксения уже выступала на телевидении | Источник: Ксения Хабарова / Vk.com

Кстати, Ксения уже выступала на телевидении

Источник:

«И из рыбы можно сделать вокалиста»

Так ли необходимо современным музыкантам уметь петь или можно стать популярным только благодаря забавным видео? Об этом мы поговорили с теми, кто напрямую работает с талантами в российском музыкальном бизнесе.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров считает, что не последнюю роль могут сыграть технологии: многим они помогают «вытаскивать» вокал и маскировать огрехи пения в записи.

— Технологии ушли далеко, поэтому и из рыбы можно сделать вокалиста, — считает он. — Конечно, это будет чувствоваться, но тем не менее. Тем более вы знаете, что такое искусственный интеллект, о чем здесь говорить? Неумеющие петь музыканты есть и всегда будут, это зависит от кошелька того, кто их вытягивает. Как и в прошлом, на это влияет вопрос денег: на тот же стриминг в определенной мере тоже нужно тратиться.

Продюсер рассуждает, что сегодняшнюю ситуацию на сцене бессмысленно сравнивать с 90-ми, когда тоже появлялись певцы и певицы с сомнительными вокальными данными как раз из-за скакнувшего уровня технологий. А вот ситуация, когда музыкант становится мемом, по его словам, совсем не нова.

— Желание выделиться всегда было и будет, — объясняет Сергей Лавров. — Только это желание всегда идет в ногу со временем и технологиями. Если раньше гармонист брал баян и издавал какие-то трели, он уже выделялся из толпы. Сейчас, соответственно, он может взять не баян, а другой девайс. Каждый выбирает свои способы.

«Быть мемом — очень опасная штука для карьеры»

Музыкальный менеджер и основатель лейбла Hoboshrine Татьяна Корочкина поделилась с нами мыслями о тех, кто идет в музыкальный бизнес из других сфер. По ее словам, заметен отток блогеров, которые были популярны на YouTube, но пришли в музыку и стали в ней также успешны. Но вокальные данные, считает Татьяна, не всегда играют большую роль в карьере музыканта.

— Если говорить о пении, то, например, Михаил Круг не умел петь, это было что-то среднее между пением и мелодекламацией, — рассуждает она. — А если говорить о зарубежной сцене, то Леонард Коэн — тоже шансонье, у которого не было пения. Важен посыл, текст, образ — лицо, бренд, узнавание. Но как к этому прийти — другой вопрос.

Один из вариантов — набрать популярность благодаря мемотичности образа. Но Татьяна Корочкина предупреждает, что такой шаг может быть рискованным. К тому же его нельзя запланировать: либо случилось, либо нет.

— У мема короткий срок. Людям нужны новые инфоповоды, и даже самые громкие мемы прогорают и быстро уходят. Little Big были мемом. Вспомнят ли про «Сигма-бой» (песня российских блогеров Betsy и Марии Янковской — Прим.ред.) через год-два? Это опасная штука для карьеры. Ты привлек внимание, но этот медийный успех будет сложно переплюнуть. А закрепиться и постоянно конкурировать сложно. Все-таки лучше медленный подъем, укрепление лояльности аудитории, чем короткое выстреливание мемами.

Как вам творчество КМХ?

Бесподобно!
Средне
Крайне не нравится

* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

ПО ТЕМЕ
Музыка Мемы Видео Михаил Галустян Екатерина Варнава Елена Воробей
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Нет развлечений и дорогое жилье. Россиянин рассказывает о жизни в Кувейте — какие минусы у богатой и закрытой страны
Антон Цибин
Мнение
«Могу перепутать названия улиц и не выбраться из соседнего двора». Журналистка — откровенно о том, как она живет и работает с дислексией
Маша Вишенина
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление