«Яркая провокация»: в Ярославле расхватали билеты на пикантное шоу для дам

В Ярославле 8 марта пройдет провокационный спектакль Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











8 марта в Ярославле пройдет «Шоу под дождем. Только для женщин» (16+) — танцевальный проект режиссера и хореографа Рустама Надыршина из Санкт-Петербурга.

— Яркая, веселая, романтичная провокация. Отношения мужчины и женщины, мужская ложь, женские мечты — это лишь малая часть вопросов, затронутых в спектакле. В шоу обозначены очень пикантные темы, которые могут поставить в неловкое положение любого мужчину, — говорится в анонсе на сайте КЗЦ «Миллениум», где и покажут спектакль.

Словесное описание сопровождается фотографиями участников мужского шоу с обнаженными торсами.

В Ярославле запланированы сразу два спектакля — в 15:00 и 18:00 продолжительностью по 1,5 часа. Цена билетов — от 2 до 5 тысяч рублей. По данным сайта КЗЦ «Миллениум», на шоу в 15:00 места еще есть, а вот на выступление в 18:00 свободных кресел остались буквально единицы.

Кстати, также почти полностью уже раскуплены билеты на концерт певицы Анны Асти (12+), которая приезжает в Ярославль 21 марта. Ее выступление пройдет «в Арене-2000».