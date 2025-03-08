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Развлечения «Яркая провокация»: в Ярославле расхватали билеты на пикантное шоу для дам

«Яркая провокация»: в Ярославле расхватали билеты на пикантное шоу для дам

Спектакли пройдут 8 марта

1 471
3 комментария
В Ярославле 8 марта пройдет провокационный спектакль | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ Ярославле 8 марта пройдет провокационный спектакль | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле 8 марта пройдет провокационный спектакль

Источник:

8 марта в Ярославле пройдет «Шоу под дождем. Только для женщин» (16+) — танцевальный проект режиссера и хореографа Рустама Надыршина из Санкт-Петербурга.

— Яркая, веселая, романтичная провокация. Отношения мужчины и женщины, мужская ложь, женские мечты — это лишь малая часть вопросов, затронутых в спектакле. В шоу обозначены очень пикантные темы, которые могут поставить в неловкое положение любого мужчину, — говорится в анонсе на сайте КЗЦ «Миллениум», где и покажут спектакль.

Словесное описание сопровождается фотографиями участников мужского шоу с обнаженными торсами.

В Ярославле запланированы сразу два спектакля — в 15:00 и 18:00 продолжительностью по 1,5 часа. Цена билетов — от 2 до 5 тысяч рублей. По данным сайта КЗЦ «Миллениум», на шоу в 15:00 места еще есть, а вот на выступление в 18:00 свободных кресел остались буквально единицы.

Кстати, также почти полностью уже раскуплены билеты на концерт певицы Анны Асти (12+), которая приезжает в Ярославль 21 марта. Ее выступление пройдет «в Арене-2000».

А вы в последний год были на каком-либо концерте или спектакле?

Да, посещаю регулярно
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Концерт Шоу под дождем Билеты КЗЦ Миллениум
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Комментарии
3
Гость
10 часов
Ходили ранее на это шоу: Отвратительное исполнение, рассинхрон в танце, глупые шутки
Гость
9 часов
а мы вот вчера ходили на ,,театр в трамвае" - тоже самое, что и в трамвае N 1,туда и обратно за 76 руб, только в наушниках с каким-то бредовым рассказом о Ярославле, за 1000 с человека. Вместо брендового-обычный,запоздал,никакого шоу,.. вообщем лохотрон полнейший и деньги на ветер.
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